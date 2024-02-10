13 Yaşındaki Buğra Özdemir, Aşçılık Mesleğine İlgi Duyuyor

Gaziantep'te yaşayan 13 yaşındaki Buğra Özdemir, dedesiyle birlikte gittiği deprem bölgesindeki insanlara yemek yaparak aşçılık mesleğine merak saldı. Dedesiyle yemek yapmaya devam eden Buğra, ileride çok iyi bir aşçı olmak istediğini belirtti.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Aziz Sancar Eğitim ve Sanat Merkezi'nde aşçı yardımcısı olarak eğitim alan Buğra Özdemir, 13 yaşında olmasına rağmen kendisinden yaşça büyük insanlardan bile daha iyi yemek yapma becerisi gösteriyor. 13 yaşındaki Buğra, dedesinin de aşçı olması nedeniyle mesleğe olan ilgisinin yanı sıra depremde yardıma muhtaç insanların hayatına dokunmanın da kendisinde duygusal olarak büyük etki gösterdiğini ve bu sebeple aşçı olmak istediğini söyledi.
"Deprem bölgesinde başladı"
Torununun da kendisi gibi aşçı olmasını istediğini söyleyen 50 yıllık usta Hanifi Ekti, "Depremde bir iş yerinde yemek yapıyorduk. Ben de gönüllü olarak katıldım. Yaklaşık bir ay devam ettik biz. O sırada torunum Buğra da benimle geldi. Buğra, yemek yapmayı çok seviyor. Deprem bölgesinde başladı. Yemek yapmayı mutfakla ilgilenmeyi seviyor. ve bunu hissettiğim için onu da beraber götürdüm. Orada da tamamen yemeğe bağlandı. Kendisine aşçı elbisesi diktirdim. Bu işe daha iyi alışsın diye ve şimdi 'dedem gibi aşçı olmak istiyorum' diyor" dedi.
"Çok küçük yaştan beri hevesim var"
Yemek yapmayı çok sevdiğini ve gelecekte çok ünlü bir şef olmak istediğini belirten 13 yaşındaki Buğra Özdemir ise, "Çok küçük yaştan beri hevesim var. Annemle beraber mutfağa gitmeyi severdim. Depremden sonra da insanların hayatına dokunmak beni çok etkiledi. Depremzede insanlara yardım etmek beni çok mutlu etti. O günden sonra başladım, okuldan geldikten sonra 1 saatlik vaktim olduğunda bile mutfağa geçip yemek yapardım. Aşçılık yapma isteğim bu şekilde başladı. Gelecek hedefim, dedem gibi eğitmen bir aşçı olmak. Kendime bir iş yeri açmayı da düşünüyorum. Yapabildiğim yemekler ise İzmir bombası, hamur işleri ve birçok yemeği yapabiliyorum. Bugün de Kayseri yağlaması yapacağım" ifadelerini kullandı.
"Buğra, çok yetenekli bir çocuk"
Buğra'nın kursa gelen ve kendisinden yaşça büyük kursiyerlerden bile daha başarılı olduğunu vurgulayan Gastronomi Uzmanı Serap Nurhak, "Biz bu eğitim merkezinde dünya mutfağı ve Gaziantep mutfağı yemekleri öğretiyoruz. Aynı zamanda aşçı, çıraklık eğitimlerimiz de var. Öğrencilerin seviyesine göre çıraklıktan başlatarak farklı eğitimlere yönlendiriyoruz. Buğra, çok yetenekli bir çocuk. Burada bizimle beraber öğreniyor. Yaşı 13 olmasına rağmen yeteneğinden dolayı onu aramıza aldık. Buğra'nın aileden gelen bir yeteneği var. Normal şartlarda bu yaşta bir çocuğa bıçak tutturmam. Fakat Buğra çok başarılı olduğu için ona çok güveniyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP
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