1461 Trabzon Futbol Kulübü Sokak Hayvanlarını Sahiplendi

Yerel

(TRABZON) - Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya'nın, sokak hayvanlarının sahiplenilmesine yönelik çağrısı karşılık bulmaya devam ediyor. 1461 Trabzon Futbol Kulübü, iki sokak köpeğini sahiplendi. Başkan Kaya, çağrısını yineleyerek, "Özellikle yemekhanesi olan, artan yemeği olan bütün iş insanlarımıza tekrar çağrıda bulunuyorum. Onlar da lütfen birer tane sokak hayvanımızı, canımızı sahiplensinler" dedi.

Ortahisar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve belediye bünyesinde kurulan Trabzon Yaşam Platformu gönüllülerinin sahipsiz sokak hayvanlarının sıcak bir yuvaya kavuşması için yürüttüğü çalışmalar kapsamında 1461 Trabzon Futbol Kulübü, "Yumak" ve "Tarçın" adı verilen iki adet sokak köpeğini sahiplenerek bakımlarını üstlendi.

Başkan Kaya, sokak hayvanlarının sahiplendirilmesi kampanyasına destek veren 1461 Trabzon Futbol Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Celil Hekimoğlu'na teşekkür etti.

Sokak hayvanlarının sahiplendirilerek yaşam koşullarının daha iyi bir hale getirilmesi için çalıştıklarını kaydeden Başkan Kaya, şunları söyledi:

"Trabzon'daki canlarımıza, sokak hayvanlarımıza hep birlikte sahip çıkmak niyetiyle bir kampanya başlatmıştık. Bu doğrultuda ilk sahiplenme teklifimizi Trabzonspor'umuzun değerli başkanı Ertuğrul Doğan ve yönetimine yapmıştık. Onlara sahipsiz bir canımızı emanet etmiştik. Sağ olsunlar onlar da Trabzonspor-Fenerbahçe maçında sahaya giren 'Zibidi' isimli köpeğimizi sahiplenmişti. Ardından Trabzon'un saygın ailelerinden Hekimoğlu ailesinin değerli evladı Celil Hekimoğlu Başkanımıza da benzer bir ricada bulunduk. Sağ olsun bizi kırmadılar, bir canımızı da Celil ağabeye sahiplendirmek istedik, Başkanımız da 'Tabii, sahip çıkarız' dedi. Biz de gelirken bir sürpriz yaptık, 'Bu güzel yavrumuzu alana bir de bonusumuz var' diyerek bir yavru daha getirdik. Böylece bu iki canımızı Celil Ağabey'imize sahiplendirdik. Sağ olsun, bizi kırmadı. Allah razı olsun diyor, teşekkür ediyorum."

Kampanyanın son derece anlamlı olduğunu belirten Kulüp Başkanı Celil Hekimoğlu, Başkan Kaya'ya teşekkür ederek, "Sporcularımız zaten çok hayvansever, yavrularımızı da çok seveceklerdir. Onları sporcularımıza maskot olarak getireceğiz. Kulübümüze renk katacaklar, tekrar çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Yumak ve Tarçın isimleri verilen iki yavru köpeği, 1461 FK Trabzon Başkanı Celil Hekimoğlu'na emanet eden Kaya, özellikle işletmelerinde yemekhane bulunan iş insanlarına çağrısını, şöyle yineledi:

"Sokaklarımızda sahipsiz, aç-susuz dolaşan, soğukta, kötü koşullarda yaşamaya çalışan bu canlara hep birlikte sahip çıkalım. Özellikle yemekhanesi olan, artan yemeği olan bütün iş insanlarımıza tekrar çağrıda bulunuyorum. Onlar da lütfen birer tane sokak hayvanımızı, canımızı sahiplensinler. Tesislerinde, fabrikalarında, iş yeri sahalarında bakımlarını üstlensinler."