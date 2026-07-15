Elazığ'da 15 Temmuz Şehitlik Ziyareti - Son Dakika
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Elazığ'da 15 Temmuz Şehitlik Ziyareti

Elazığ\'da 15 Temmuz Şehitlik Ziyareti
15.07.2026 11:38  Güncelleme: 11:45
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Elazığ'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında şehitlikler ziyaret edilip dua edildi.

Elazığ'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında şehitlikler ziyaret edilip dua edildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde Elazığ'da çeşitli programlar düzenleniyor. Bu çerçevede ilk olarak il protokolü ve vatandaşlar tarafından Harput, Garnizon ve İcadiye şehitlikleri ziyaret edildi. Zafiyetlerde İl Müftüsü Yusuf Bingöl tarafından Kur'an-ı Kerim tilavet edildi. Şehitlik ziyaretine Vali Numan Hatipoğlu, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Ümit Durmaz, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, İl Emniyet Müdürü Aydın Karan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Alparslan Doğan, Zülfü Ağar Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Hakan Berber ile siyasi partilerin temsilcileri, kurum ve kuruluşların yetkilileri ile şehit yakınları katıldı.

15 Temmuz'da aziz şehitleri anmak için şehitliklere geldiklerini belirten Vali Hatipoğlu, "Biz muhakkak ki tarihten ders alacağız. 15 Temmuz'un 10'uncu yılını idrak ediyoruz. O gün, cumhurbaşkanımızın çevresinde tüm milletimiz kenetlenme içerisinde kendi iradesine asla başka bir boyunduruğun girmeyeceğini gösterdi. Diğer yandan da kahraman silahlı kuvvetlerimizin üniformalarını ve silahlarını çalmış olan mankurtlar ülkemize konulmaz acılar yaşattılar. Ancak, bilinmesi gereken kahraman ordumuzun 2 bin 200 yıllık tarihinde hiçbir zaman olmayan, sivillere veya masumlara ateş açılması gibi hususlar aziz milletimizi ve kahraman ordumuzu lekeleyemez. Biz aynı zamanda ordu milletiz. Bu gafiller sürüsü muhakkak ki hak ettiği cezayı almıştır, almaya da devam edecektir. En önemli tokadı milletimizin sillesinden yemiştir. Bu çerçevede bir bütün olarak iradesine sahip çıkan toplum olarak aynı coşku ve heyecanla beraber şuan da aziz şehitlerimizi yad ettik. 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünün öncesinde ve sonrasında şehitlerimiz var. Bu coğrafyada bağımsız olarak yaşamanın bedenini aziz milletimiz bazen canıyla ödemek durumunda kalıyor. Bağımsızlığımız ve istiklalimiz bizim her şeyimiz" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Demokrasi, 15 Temmuz, Elazığ, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Elazığ'da 15 Temmuz Şehitlik Ziyareti - Son Dakika

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