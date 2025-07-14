15 Temmuz Darbe Girişimi: FETÖ ve Emperyalist Güçlerin Stratejik Planı - Son Dakika
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15 Temmuz Darbe Girişimi: FETÖ ve Emperyalist Güçlerin Stratejik Planı

15 Temmuz Darbe Girişimi: FETÖ ve Emperyalist Güçlerin Stratejik Planı
14.07.2025 16:16
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Altınbaş Üniversitesi'nden Dr. Eray Güçlüer, 15 Temmuz darbe girişimini akademik açıdan değerlendirerek, arkasında sadece FETÖ değil aynı zamanda emperyalist güçler bulunduğunu ifade etti. Güçlüer, bu girişimin, Türkiye'yi parçalamayı hedefleyen çok uluslu bir planın parçası olduğunu vurguladı. FETÖ'nün bu planın bir aracı olduğunu söyleyen Güçlüer, gençlerin bu tehlikeli yapıların farkında olması gerektiğini ve milli birliğin önemini vurguladı.

15 Temmuz darbe girişimini akademik bakış açısıyla değerlendiren Dr. Eray Güçlüer, "15 Temmuz'un arkasında yalnızca FETÖ değil, emperyalist güçler de vardı" dedi.

Altınbaş Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Eray Güçlüer, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında yaptığı değerlendirmede, FETÖ'nün yalnızca bir darbe girişimi değil, Türkiye'yi bölüp parçalamayı hedefleyen çok uluslu bir stratejik planın ürünü olduğunu vurguladı. Güçlüer, 15 Temmuz'un arkasında yalnızca FETÖ değil, emperyalist güçlerin ve onların istihbarat destekli organizasyonlarının da bulunduğunu ifade etti.

"FETO, planın içeriden devşirilen bir aracı"

Dr. Güçlüer, 15 Temmuz'un ardında yatan stratejinin kökeninin 1960'lı yıllara dayandığını belirterek Türkiye'nin özellikle Adnan Menderes döneminden itibaren dış müdahalelere açık hale getirildiğini söyledi. FETÖ'nün ise bu planın "içeriden devşirilen" bir aracı olduğunu belirten Güçlüer, "Devletin en kritik noktalarına adım adım sızarak örgütlenen bu yapı, dış istihbarat destekli bir virüs gibi büyümüş ve tehdit haline gelmiştir" dedi.

"Bu bir darbeden öte, Türkiye'yi tarih sahnesinden silmeye yönelik bir projeydi"

15 Temmuz gecesi milletin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gösterdiği direnişi, sadece darbecilere değil tüm emperyalist güçlere karşı verilmiş bir zafer olarak niteleyen Güçlüer, "Bu mücadele henüz bitmiş değil. Mücadelemizi kararlılıkla sürdürmek zorundayız" ifadelerini kullandı.

Yeni nesil tehdit: İstihbarat tabanlı yapılanmalar

Güçlüer, FETÖ'nün klasik terör örgütlerinden çok daha tehlikeli bir yapılanma olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"FETÖ, yüksek uzmanlıkla kurgulanmış, teknolojiyi etkin kullanan bir istihbarat yapılanmasıdır. Sadece silahlı mücadeleyle değil, istihbarat temelli stratejilerle bertaraf edilmelidir."

Genç nesillere uyarı: FETÖ, PKK ve DEAŞ'tan daha tehlikeli

Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafyada PKK, DEAŞ ve FETÖ gibi üç büyük terör örgütüne ev sahipliği yapmak zorunda bırakıldığını belirten Güçlüer, "Gençler, bu yapıları tanımalı, özellikle FETÖ'nün dini ve milli değerleri nasıl istismar ettiğini öğrenmelidir" dedi.

Milli Birlik ve bilinç vurgusu

Son olarak, emperyalist yapıların hiçbir zaman Sevr'den vazgeçmediğini hatırlatan Güçlüer, millet olarak güçlü kalmanın ve uyanık olmanın hayati önemde olduğunu vurgulayarak, "15 Temmuz'da şehit olanlara rahmet, gazilerimize minnet borçluyuz. Onların açtığı yoldan kararlılıkla yürümeliyiz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Darbe Girişimi, Eray Güçlüer, 15 Temmuz, Politika, Güvenlik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 15 Temmuz Darbe Girişimi: FETÖ ve Emperyalist Güçlerin Stratejik Planı - Son Dakika

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