15 Temmuz gazisi Turgut Aslan: "Eğer FETÖ kazansaydı, demokrasi ve halk kaybetmiş olacaktı" - Son Dakika
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15 Temmuz gazisi Turgut Aslan: "Eğer FETÖ kazansaydı, demokrasi ve halk kaybetmiş olacaktı"

15 Temmuz gazisi Turgut Aslan: "Eğer FETÖ kazansaydı, demokrasi ve halk kaybetmiş olacaktı"
17.07.2025 19:51  Güncelleme: 19:58
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Çorum'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde düzenlenen söyleşide konuşan 15 Temmuz gazisi ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan, "Eğer FETÖ kazansaydı, demokrasi ve halk kaybetmiş olacaktı" dedi.

Çorum'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde düzenlenen söyleşide konuşan 15 Temmuz gazisi ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan, "Eğer FETÖ kazansaydı, demokrasi ve halk kaybetmiş olacaktı" dedi.

Çorum'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programları çerçevesinde Hitit Üniversitesi Rektörlüğü, Çorum Belediye Başkanlığı, Sivil Toplumla İlişkiler İl Müdürlüğü öncülüğünde Meslek Yüksek Okulu Kampüsü Ethem Erkoç Konferans Salonu'nda "En Uzun Gece 15 Temmuz Zaferin Adı Türkiye" konulu söyleşi gerçekleştirildi. Söyleşiye konuşmacı olarak Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı olarak görev yaparken 15 Temmuz gecesi Jandarma Genel Komutanlığı'nda rehin alınan ve başından vurularak ağır yaralanan Turgut Aslan katıldı.

"Bu millete hiç kimse diz çöktüremeyecek"

Programda konuşan Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, "Hiç kimse bu millete diz çöktüremeyecektir. Çünkü Türkiye umudun adıdır, çünkü Türkiye zaferin adıdır. Bayrağımızı indirmedik, indirtmedik ve asla da indirtmeyeceğiz. Bunu başaramayacaklar. Ancak bunun için herkesin görevini en iyi şekilde yapması gerekiyor. Herkes, üstlendiği vazifenin sorumluluğunun farkında olmalı. Bu topraklar, şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış kutsal topraklardır. Burada görev yapan her birimiz, sadece bir iş değil, aynı zamanda bir vefa borcu taşıyoruz. Şehitlerimize karşı, gazilerimize Turgut abiye karşı bir sorumluluğumuz var. Bu bilinçle, Allah rızası için işimizi en güzel şekilde yapmalıyız. Çünkü derler ki 'su uyur, düşman uyumaz.' Unutulan her darbe, unutulan her ihanet, zamanı geldiğinde mutlaka tekerrür eder. Bu acıların bir daha yaşanmaması için hep birlikte diri olmalıyız, iri olmalıyız ve her zaman uyanık kalmalıyız" dedi.

"Turgut Aslan o gecenin en büyük engeliydi"

Çorum Valisi Ali Çalgan ise, "15 Temmuz gecesi, hain darbe girişiminde bulunanlar, kendilerince kritik gördükleri yerleri hedef aldılar. Stratejik noktaları vurmaya çalıştılar. Ancak sadece kurumları değil, bir kişiyi de doğrudan hedef aldılar: Turgut Aslan. Allah onu bu millete bağışladı. Onun hayata tutunması, bizim için tarifsiz bir mutluluk kaynağıdır. Çünkü Turgut Aslan, onlar için en büyük tehditlerden biriydi. O gece Allah korusun darbecilerin başarıya ulaşmasının önündeki en büyük engellerden biri de oydu" diye konuştu.

"15 Temmuz'u unutmadık, unutturmayacağız"

Protokol konuşmalarının ardından Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk'ün moderatörlüğünde Turgut Aslan, darbe girişimi sırasında yaşadıklarını anlattı. 15 Temmuz'un unutulmaması gerektiğini ifade eden Aslan, "15 Temmuz'un üzerinden dokuz yıl geçti. Cenab-ı Allah o karanlık geceyi Türk milletine bir daha yaşatmasın. O gece Atlı Spor Kulübü'nde yemekteydim. Jandarma tarafında bir hareketlilik dikkatimi çekti. Oradaki yetkililerden biriyle görüşmek istedim ama adını söylemedi. Yanına gittim, bana bir randevu verdi. Kendisine bir ihlal olup olmadığını sordum. 'Böyle bir şeyle ihlal olmaz' dedi. Jandarma karargahına girmek istedim, ancak içeri almadılar. Israr edince, 'Tamam, gelsin bakalım, terörist kimmiş görürüz' dediler. İçeri girdiğimde hemen beni rehin aldılar. Korumam Hasan Gülhan da yanımdaydı. Gözlerimizi bağladılar. Daha sonra Hasan'ın kafasına iki el ateş ettiler, orada şehit oldu. O esnada ben Erkan Öktem'den su istedim. Su vermedi. 'En azından lavaboya gideyim' dedim, ona da izin vermedi. Bana, 'Seni öyle bir yere göndereceğim ki lavaboya ihtiyacın olmayacak' dedi. Kısa bir süre sonra benim de kafama ateş etti ve öldüğümü sanıp bir kenara attılar. Mersin Özel Harekat'tan iki arkadaş beni buldu. O sırada bir ambulansla beni Gazi Hastanesi'ne götürdüler. Doktorların dediğine göre sadece birkaç saniyeyle hayatta kalabilmişim. Dört kez beyin ameliyatı geçirdim ve yaklaşık altı ay komada kaldım. Uyandığımda ilk sorum, 'Fetullah Gülen kazandı mı' oldu. Eğer kazansaydı demokrasi ve halk kaybetmiş olacaktı. Neyse ki 'Hayır, kazanamadı' dediklerinde büyük bir oh çektim. O süreçte bir savcı benden süreci hukuki zemine oturtmak için resmi bir belge hazırlanmamı talep etti. Ancak birçok kişi korkudan çekinince Sayın Başbakanımız beni çağırdı ve 'Bir rapor hazırlar mısın' dedi. Şimdiki Kırşehir Emniyet Müdürü Erdoğan Kartal ve diğer arkadaşlarla istişare ederek bir rapor hazırladım, altına da imzamı attım. Fetullah Gülen bir terör örgütü lideridir. Bu raporun ardından mahkeme süreci başladı, tutuklamalar gerçekleşti. Ardından infaz işlerinin başına getirildim. Bu olayları burada anlatmak istedim, çünkü orada canını veren binlerce kahraman var. 2 bin 300 gazi var, onlardan biri de benim. Kanımızla bu toprakları vatan yaptık. Herkese örnek olmalı, çünkü bugün FETÖ olur, yarın başka bir yapı çıkar. Tedbirli olmazsak bizi yerler içerler Allah korusun. 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız. Hakan Fidan'ın da dediği gibi, 'Bir gün ölürsem mezarımı ailem ve milletim ziyaret etsin, bana dua etsinler.' Ben bugüne kadar o dualarla ayakta kaldım. Bunu bilin, bu bana yeter" şeklinde konuştu.

Söyleşi hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Turgut Aslan, Demokrasi, 15 Temmuz, Son Dakika

Son Dakika Yerel 15 Temmuz gazisi Turgut Aslan: 'Eğer FETÖ kazansaydı, demokrasi ve halk kaybetmiş olacaktı' - Son Dakika

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SON DAKİKA: 15 Temmuz gazisi Turgut Aslan: "Eğer FETÖ kazansaydı, demokrasi ve halk kaybetmiş olacaktı" - Son Dakika
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