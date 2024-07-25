Mengen\'de Çocuk Parkı 15 Temmuz Kahramanı Doç. Dr. Mustafa Çalışkan Adıyla Açıldı

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Aşçılar diyarı Mengen'de, Vatan Caddesi üzerinde bulunan çocuk parkı yenilenerek 15 Temmuz Kahramanı Doç. Dr. Mustafa Çalışkan adıyla hizmete açıldı.

Açılışa, Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, eski Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Çalışkan, birçok kurum müdürü, siyasi parti başkanları ve vatandaşlar katıldı. Açılışta çocuklara palyaço gösterileri düzenlendi ve protokol ile çocuklar birlikte kurdeleyi kesti.

Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, 15 Temmuz'da Türk milletinin destan yazdığını belirterek açılışta bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Madak, "15 Temmuz destanını nesilden nesle aktarmaya vesile olacak olan parkı hediye eden Mengen Belediye Başkanımız Vural Turan'a teşekkür ederim" dedi.

Mengen Belediye Başkanı Vural Turan ise eski dönemde atıl vaziyette duran çocuk parkını yenileme kararı aldıklarını belirterek, "Bu süreçte 15 Temmuz ruhunu gelecek nesillere aktarmak ve hain darbe girişiminin seyrini değiştiren dönemin İstanbul İl Emniyet Müdürü Doç. Dr. Mustafa Çalışkan'ın aziz milletimiz için korkusuzca göstermiş olduğu mücadeleyi yaşatmak adına atıl vaziyette duran parkımızı yenileyerek yeni adıyla hizmete açıyoruz" dedi.

Açılışta konuşan Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Çalışkan ise "Bugün burada olmaktan çok onur duydum. Allah bize bir nöbet nasip etti. Biz de bu nöbetimizi tuttuk görevimizi yaptık. Buraya 15 Temmuz kahramanı yazılmış. 15 Temmuz kahramanı öncelikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır, ondan sonra şehitlerimizdir, gazilerimizdir. Kahraman kelimesi tüm Türk milletidir. Kahraman deyince Türk milletini gözünüzün önüne getirin" dedi.

Kurdele kesiminin ardından heyet, parkı gezerek vatandaşlarla sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi. - BOLU