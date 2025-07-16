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15 Temmuz ruhu yeniden canlandı

15 Temmuz ruhu yeniden canlandı
16.07.2025 13:02  Güncelleme: 13:05
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen programa katılan Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, "Şehitlerimizin canı, gazilerimizin kanı pahasına savunulan bu topraklarda, bağımsızlığımıza ve demokrasimize göz diken karanlık eller, 15...

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen programa katılan Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, "Şehitlerimizin canı, gazilerimizin kanı pahasına savunulan bu topraklarda, bağımsızlığımıza ve demokrasimize göz diken karanlık eller, 15 Temmuz 2016'da bir kez daha millet iradesine çarptı" dedi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'da kalkıştığı hain darbe girişiminin 9 yıldönümünde Gaziantep'te etkinlikler düzenlendi. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda Gaziantep Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde düzenlenen etkinliklere kent protokolünün yanı sıra Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, başkan yardımcıları ve meclis üyeleri de katıldı.

Başkan Yılmaz'a yoğun ilgi

Programın gerçekleştiği alanda Şehitkamil Belediyesi tarafından programa katılan binlerce vatandaşa, Türk Bayrakları, 15 Temmuz şapka ve tişörtleri ile çay, çorba, dondurma ve su ikram edildi. Tören alanında vatandaşların sevgisiyle karşılanan Başkan Yılmaz, sohbet ederek, fotoğraf çektirdi.

"Hainlere göz açtırmayacağız"

Yılmaz, Türk Milletinin 15 Temmuz'da bir kez daha hainlere gereken cevabı verdiğini belirterek, "Bugün burada sadece bir anma değil, aynı zamanda bir kararlılığı da ortaya koyuyoruz. Bu millet, demokrasiye ve bağımsızlığına göz diken hainlere o gece gereken cevabı verdi. Tankların önüne yatan yürekli insanlar, bayrağı yere düşürmeyen gençler, istiklali uğruna can veren şehitlerimize minnettarım. Biz bu topraklarda, bu ruhla yaşamaya devam edeceğiz. Demokrasiye uzanan hiçbir eli affetmeyeceğiz, hainlere göz açtırmayacağız. Bu milletin ruhunda özgürlük, alnında şehadet, yüreğinde vatan sevgisi vardır" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Umut Yılmaz, Şehitkamil, Demokrasi, 15 Temmuz, gaziantep, Son Dakika

Son Dakika Yerel 15 Temmuz ruhu yeniden canlandı - Son Dakika

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