Malatya’da 15 Temmuz Anma Programı Düzenlendi

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN

(MALATYA) - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Malatya'da anma programı düzenlendi. Program kapsamında 15 Temmuz Şehidi Fuat Bozkurt'un kabri başında Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Malatya Valisi Seddar Yavuz, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve aziz Türk milleti hem demokrasisine hem bağımsızlığına hem de toprak bütünlüğüne sahip çıkmaya devam edecektir" dedi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Malatya Şehir Mezarlığı'nda anma programı düzenlendi. Programa Malatya Valisi Seddar Yavuz, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, il protokolü, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Programda, 15 Temmuz Şehidi Fuat Bozkurt'un kabri başında Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Kur'an kursu öğrencileri de kabir başında Kur'an-ı Kerim okuyarak şehitler için dua etti.

"15 TEMMUZ TARİHTE ÖNEMLİ BİR DÖNÜM NOKTASI OLARAK YERİNİ ALDI"

Kabir ziyareti sonrası açıklamalarda bulunan Malatya Valisi Seddar Yavuz, 15 Temmuz'un Türkiye tarihinin önemli dönüm noktalarından biri olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yıl dönümünde aziz şehitlerimizin huzurundayız. Aziz milletimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemize kasteden hain FETÖ terör örgütünün darbe teşebbüsünü cesaretiyle, ferasetiyle ve fedakarlığıyla engellemiştir."

Tarihimizde önemli bir dönüm noktası olarak hep var olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve aziz milletimizin kutlu yürüyüşünü engellemek isteyen küresel istihbarat örgütlerinin taşeronluğuna soyunan bu alçak örgüt, hak ettiği cevabı aziz milletimizden ve kutlu devletimizden almıştır."

"DEMOKRASİMİZE VE BAĞIMSIZLIĞIMIZA SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Türkiye'nin milli iradesine sahip çıkmayı sürdüreceğini vurgulayan Yavuz, şöyle devam etti:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve aziz Türk milleti hem demokrasisine hem bağımsızlığına hem de toprak bütünlüğüne sahip çıkmaya devam edecektir. Bugün de aynı kararlılıkla dünden itibaren başladığımız anma programlarıyla 10. yılı idrak ediyor, o gün yaşananları ve bundan sonra da nasıl titiz ve duyarlı olmamız gerektiğini milletimizle bir kez daha paylaşıyoruz. Bu vesileyle aziz Türk milletine şükranlarımı sunuyorum."

O gün meydanlara çıkıp uçaklara ve her türlü saldırıya rağmen bedenlerini siper eden, şehadete koşan şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize sağlık, afiyet ve huzur dolu bir ömür temenni ediyorum. Biz bu topraklarda hep var olacağız. Bin yıldır olduğu gibi kıyamete kadar hür ve bağımsız yaşayacağız."

MALATYALILARA ANMA PROGRAMINA DAVET

Vatandaşları akşam düzenlenecek anma etkinliklerine davet eden Yavuz, "Bu irademizi bugün yine meydanları dolduran Malatyalı hemşerilerimizle bir kez daha haykıracağız. Bu vesileyle özellikle saat 21.00'de düzenlenecek anma programına tüm Malatyalı hemşerilerimizi davet ediyorum. Ayrıca şehitlerimizin ruhları için Karagözlüler Camisi'nde öğle namazı öncesinde Mevlid-i Şerif ve Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirilecektir. Hemşerilerimizi bu dualara da eşlik etmeye davet ediyorum" diye konuştu.