15 Temmuz Şehitleri İçin Mevlid Düzenlendi

Çorum'un Mecidiyekavak köyünde, 15 Temmuz şehitleri Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok için mevlid programı düzenlendi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde şehit edilen Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok, memleketleri Çorum'un Mecidiyekavak köyünde düzenlenen programla anıldı. Köy camisinde gerçekleştirilen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Mevlid-i Şerif ve ilahilerin okunmasının ardından dualar edildi. Programda, Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un yanı sıra 12 yıl önce vefat eden kardeşleri Erdoğan Olçok ile tüm şehitler anıldı.

Anma programına şehitlerin aile yakınları Cevat ve Yılmaz Olçok'un yanı sıra Vali Ali Çalgan, AK Parti Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın Müşaviri Cahit Bağcı, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Kubilay Ayvaz, siyasi parti il başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yoğun ilginin olduğu program, mevlid yemeği ikramının ardından sona erdi. Katılımcılara, 15 Temmuz şehidi Erol Olçok'u anlatan kitap ile mevlid şekeri dağıtıldı. - ÇORUM