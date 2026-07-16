Çameli'de 15 Temmuz Anma Programı - Son Dakika
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Çameli'de 15 Temmuz Anma Programı

Çameli\'de 15 Temmuz Anma Programı
16.07.2026 09:26  Güncelleme: 09:28
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Denizli'nin Çameli ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla saygı yürüyüşü, resim sergisi ve anma programı düzenlendi.

Denizli'nin Çameli ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla saygı yürüyüşü, resim sergisi ve anma programı düzenlendi.

Denizli'nin Çameli ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anmak amacıyla geniş katılımlı bir program gerçekleştirildi. Şehitlere Saygı Yürüyüşü ile başlayan anma etkinliklerinde birlik ve beraberlik ruhu bir kez daha güçlü bir şekilde hissedildi.

Çameli'de düzenlenen anma etkinlikleri, ilçe protokolü ve vatandaşların yoğun katılım gösterdiği "Şehitlere Saygı Yürüyüşü" ile start aldı. Çameli Emniyet Müdürlüğü önünden başlayarak Türk bayrakları eşliğinde ilerleyen coşkulu kalabalık, yürüyüşü Çameli Belediyesi önünde tamamladı.

Etkinlikler kapsamında açılan ve 15 Temmuz gecesinde verilen kahramanca mücadeleyi simgeleyen 15 Temmuz Temalı Resim Sergisi ziyaretçilerin akınına uğradı.

Sergiyi; Çameli Kaymakamı Mustafa Çelik, Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Cumhuriyet Savcısı Efekan Efe, kurum amirleri ve ilçe protokolü ziyaret etti. Darbe girişimine karşı milletimizin gösterdiği direnişi anlatan eserler katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı.

"Hiçbir Güce Boyun Eğmeyeceğimizi Gösterdik"

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından kürsüye çıkan Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, 15 Temmuz'un bir direniş destanı olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"15 Temmuz, aziz milletimizin inancı, cesareti ve vatan sevgisiyle yazdığı bir direniş destanıdır. O gece ortaya konulan kararlılık, milletimizin bağımsızlığı söz konusu olduğunda hiçbir güce boyun eğmeyeceğini tüm dünyaya göstermiştir. Şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize sağlıklı ömürler diliyorum. Rabbim bizlere bir daha böyle acılar yaşatmasın."

"Tarihimize Altın Harflerle Yazıldı"

Çameli Kaymakamı Mustafa Çelik ise konuşmasında Türk milletinin bağımsızlık iradesine dikkat çekerek, "15 Temmuz gecesi aziz milletimiz, demokrasimize ve bağımsızlığımıza sahip çıkma iradesini tüm dünyaya göstermiştir. O gece sergilenen destansı direniş, tarihimize altın harflerle yazılmıştır" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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