15 Temmuz şehitleri için 62 kilometre pedal çevrildi - Son Dakika
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Yerel

15 Temmuz şehitleri için 62 kilometre pedal çevrildi

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen 15 Temmuz Şehitlerini Anma Bisiklet Yol Yarışı'nda 254 bisikletçi, 15 Temmuz şehitleri için 62 kilometre pedal çevirdi. Yarış sonunda dereceye giren sporcular ödüllendirildi.

15.07.2024 17:34
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- 15 Temmuz şehitleri için 62 kilometre pedal çevirdiler

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl 7.'si düzenlenen 15 Temmuz Şehitlerini Anma Bisiklet Yol Yarışı'nda ter döken 254 bisikletçi, 15 Temmuz şehitleri için 62 kilometre pedal çevirdi.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde 15 Temmuz şehitleri anısına düzenlenen 15 Temmuz Şehitlerini Anma Bisiklet Yol Yarışı Marmaris'te sona erdi. Muğla'dan başlayan etapta 44 ilden 254 sporcu 62 kilometrelik yolda dereceye girmek için pedal çevirdi. Yarış, 15 Temmuz gecesi Fetullahçı Terör Örgütü'nün, darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişiminin yapıldığı otelde sona erdi. Şehitler için pedal çeviren ve dereceye giren sporcular için otelin plajında kurulan platformda ödül töreni gerçekleştirildi.

13 farklı kategoride gerçekleştirilen yarışlar sonunda dereceye giren sporculara ödülleri Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya ile Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş ve ilçedeki kurum müdürleri tarafından takdim edildi. Organizasyon ödül töreninden sonra gerçekleştirilen toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

15 Temmuz şehitleri için 62 kilometre pedal çevrildi
Kaynak: İHA

15 Temmuz, Marmaris, Muğla, Spor, Yerel, Son Dakika

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