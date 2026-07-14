15 Temmuz\'un 10. Yılında İstanbul Havalimanı\'nda \'İrade Bizim, Zafer Bizim\' Sergisi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve 15 Temmuz Derneği iş birliğinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'uncu yılı kapsamında İstanbul Havalimanı'nda, "İrade Bizim, Zafer Bizim" temasıyla "Hafıza ve Hatıra 15 Temmuz" sergisi düzenlendi. Sergide, Türk milletinin şanlı direnişini fotoğraflar aracılığıyla aktarılıyor.

Dünyanın buluşma merkezi İGA İstanbul Havalimanı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü bu yıl da özel etkinliklerle anıyor. Toplumsal hafızayı diri tutmayı ve milli mücadele ruhunu gelecek kuşaklara aktarmayı kurumsal bir sorumluluk olarak gören İGA, özel bir sergiye ev sahipliği yapıyor. 14-21 Temmuz tarihleri arasında giden yolcu katı bölgesinde yer alan sergi, Türkçe, İngilizce, Arapça, Almanca ve Rusça olarak hazırlanan çok dilli içerikleriyle küresel bir mesaj veriyor. Sergide, 15 Temmuz gecesi milletimizin ortaya koyduğu kararlılık, milli iradenin gücü ve demokrasi uğruna verilen mücadeleyi yansıtan sarsıcı fotoğraf ve görsel içerikler yer alıyor. 14 Temmuz'da düzenlenen serginin açılışına, İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Vali Doç. Dr. Mehmet İlker Haktankaçmaz, İGA İstanbul Havalimanı Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve CEO Yardımcısı Mehmet Büyükkaytan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Uluslararası Medya Koordinatörü Gözde Kirişçioğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İstanbul Bölge Müdürü Murat Arslan, 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, İGA üst yönetimi ve davetliler katıldı.

"Rabbim böyle ihanetlerden bu milleti uzak eylesin"

Sergi hakkında açıklamalarda bulunan İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Mehmet İlker Haktankaçmaz, "Bugün burada bu milletin geleceğine kast eden hain kalkışmaya karşı bu milletin Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde adeta yazdığı destanın 10. Yıldönümünü anmak için bir aradayız. Bu etkinlikleri düzenliyoruz çünkü o gece yaşananları bu milleti bu ülkeyi o sürece götüren olayları unutmamamız gerekiyor ki aynı ihaneti bu millet bu ülke tekrar yaşamasın. Zaten bu yaklaşımla uyumlu olarak bu serginin de teması 'Hafıza ve Hatıra' olarak değerlendirildi. Bizler bu milletin evlatları olarak gerektiğinde canımızı hiçe sayarak 15 Temmuz gecesi bu milletin bütün fertlerinin yaptığı gibi sokağa çıkmasını da biliriz gerek o gece bu milletin geleceğine kast eden hainler gerekse onların arkasındaki güçleri kıskandıracak adeta çılgına çevirecek böyle Türkiye'nin, Dünya'nın gözbebeği eserleri inşa etmesini de biliriz. Bizlere düşen; bu milletin fertleri olarak yaşanan bu ihaneti unutmamak. O gece hayatlarını hiçe sayarak bu millet için kendi canlarını feda eden gerek 15 Temmuz gecesi gerekse farklı vesilelerle şehitlerimizi unutmamak, bugün bir kısmı aramızda olan gazilerimizi her fırsatta yad etmek, onları bugünlerin kahramanları olarak her zaman hatırlamak. Ben bu vesileyle her yıl olduğu gibi bu yıl da ülkemizin gözbebeği bu yapının içerisinde bu eserin Bu serginin açılmasında katkılarından dolayı 15 Temmuz Derneği Başkanımıza ve kıymetli heyetine, İletişim Başkanlığımıza çok teşekkür ediyorum. Ben de aynı duayla konuşmamı sonlandırmak istiyorum. Rabbim bu millete bir daha böyle kahramanlıklar yazmak, kahramanlıklar göstermek durumunda bırakmasın. Rabbim böyle ihanetlerden bu milleti uzak eylesin" ifadelerine yer verdi.

"Sergimizde yer alan her bir fotoğraf milletimizin güçlü birer hafıza kaydıdır"

İletişim Başkanlığı Uluslararası Medya Koordinatörü Gözde Kirişçioğlu ise, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıldönümü kapsamında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımızın koordine ettiği, 15 Temmuz Derneği ile iş birliği halinde hazırladığı 'Hafıza ve Hatıra 15 Temmuz' sergisinin açılışı için sizlerle bir arada olmaktan son derece memnuniyet duyuyorum. Bugün ülkemizin 6 önemli havalimanında eşzamanlı olarak bu sergimizi açmış bulunmaktayız. Sergimiz 15 Temmuz gecesi; aziz milletimizin demokrasisine, bağımsızlığına ve milli iradesine sahip çıkarak yazdığı destanı bir kez daha hatırlatmayı, milletimizin ortaya koyduğu eşsiz fedakarlığı gelecek nesillere aktarmayı ve ülkemizi ziyaret eden yabancı ve yerli misafirlerle bu sergiyi buluşturmayı amaçlıyoruz. 'İrade Bizim, Zafer Bizim' temasıyla hazırladığımız sergimizde yer alan her bir fotoğraf milletimizin cesaretinin, birlik ve beraberlik ruhunun, vatan sevgisinin ve milli iradeye olan sarsılmaz bağlılığın güçlü birer hafıza kaydıdır. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak milletimizin ortak hafızasını diri tutan milli birlik ve beraberlik ruhunu ve şuurunu güçlendiren çalışmaları kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla yad ediyor, sergimizin hazırlanmasına katkı veren 15 Temmuz Derneği ve İGA başta olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Milletimizin birliği ve devletimizin bekası daim olsun"

İGA İstanbul Havalimanı olarak bu destansı direnişi yaşatmayı önemli bir sorumluluk olarak gördüklerine dikkat çeken İGA CEO Yardımcısı Mehmet Büyükkaytan, "Vatan uğruna canlarını feda eden kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Türk milleti, tarih boyunca olduğu gibi o karanlık gecede de birlik ve beraberlik içinde vatanına sahip çıkmış, hainlere geçit vermemiştir. 15 Temmuz, milletimizin cesaretinin inancının ve sarsılmaz vatan sevgisinin unutulmaz bir nişanesidir. Tarih boyunca bu tip olaylar, bizim bu aziz milletimiz tarafından yapılmış ve tarihe yazılmıştır. İGA İstanbul Havalimanı olarak bu destansı direnişin hatırasını yaşatmayı ve milli hafızamızı gelecek nesillere aktarmayı önemli bir sorumluluk olarak görüyoruz. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve 15 Temmuz Derneği öncülüğünde düzenlenen 'Hafıza ve Hatıra 15 Temmuz' sergisi bu ortak hafızayı canlı tutma irademizin bir yansımasıdır. Milletimizin birliği ve devletimizin bekası daim olsun" açıklamalarında bulundu.

"Biz sıradan bir millet değiliz, sıradan bir milletin evlatları değiliz"

15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç ise, "Geçen yıl da anma programları çerçevesinde yine Türk Hava Yolları'nın üst yönetiminin çok önemli katkılarıyla yine sizlerle beraber olmuştuk ve burada bir mesajımızı yenilemek suretiyle vatan, devlet, millet ve bayrak sevgimizin ve özgürlüğe yönelik anlayışımızın nasıl olduğunu ve nasıl olması gerektiğini sizlerle birlikte kamuoyuyla paylaşmıştık. Gazimizin de ifade ettiği gibi hakikaten bizim genlerimizde özgürlük anlayışı çok üst noktada. Biz sıradan bir millet değiliz, sıradan bir milletin evlatları değiliz. Ecdadımız da zaten insanlık, güzellik, medeniyet adına dünyanın birçok coğrafyasında medeniyet inşa etmişler. İnşallah bu anlayışımız bizden sonraki kuşaklara, nesillere; o özgürlük anlayışımızla ülkemize ve değerlerimize sahip çıkma anlayışımız daha da ileri noktada olmak suretiyle binlerce yıl bu topraklarda bir medeniyetin devamı sürecek. Bu noktada asla şüphemiz yok. Ama tabii bu konudaki bizim duruşumuz, anlayışımız ve bizden sonraki nesillere vereceğimiz mesaj çok önemli" dedi.

"40 yıl boyunca hazırlık yapan teröristler, bu şerefli milletin karşısında 40 saat duramadılar"

Her Türk askerinin birer Mehmetçik olduğunun altını çizen 15 Temmuz Gazisi Mehmet Emin Ertaş, "1071'de Malazgirt'te Cenab-ı Allah bize Anadolu'yu vatan kıldırdı. 1453'te bir çağı kapatıp bir çağı açtık. Genç cumhuriyetle birlikte vatanımızı bölünmez kıldık. Maalesef son 50 yıl boyunca her 10 yılda bir darbeyle karşılaştık. Rabbimize şükürler olsun ki en sonuncusu 2016 yılında Türk milleti, Türk halkı tarafından tarihe gömüldü. Bunu herkesin bilmesini isteriz ki her Türk birer Mehmetçiktir. Ancak asker üniformasını çalmış hırsızlar her yerde de terörist olarak anılacaktır. Bu millet 2016 yılında net olarak bunu ortaya koydu. 40 yıl boyunca bu teröristler hazırlık yaptılar. Bu şerefli milletin karşısında 40 saat duramadılar, duramayacaklar. Ne mutlu ki bu topraklar uğrunda şehitlerimiz var, gazilerimiz var. Bu şehitlik uğrunda, bu gazilik uğrunda kendi çoluk çocuğumuzu her zamankinden bin kat daha hazırlıklı hale getireceğiz. Hepinize saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun" şeklinde konuştu. - İSTANBUL