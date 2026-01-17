Alanya'da 15 yıldır önce kaybolan genç kızdan iz yok - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Alanya'da 15 yıldır önce kaybolan genç kızdan iz yok

Alanya\'da 15 yıldır önce kaybolan genç kızdan iz yok
17.01.2026 10:48  Güncelleme: 10:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alanya'da 2010 yılında pikniğe gittiği sırada kaybolan Dilek Başbağ için ailesinin 15 yıl sonra mahkemeye başvurusu sonrası gaiplik süreci başlatıldı. Aile, Dilek'in hayatta olup olmadığına dair bilgisi olanların 6 ay içinde mahkemeye başvurmasını istedi.

Alanya'da 2010 yılında ailesiyle birlikte pikniğe gittiği sırada kaybolan zihinsel engelli Dilek Başbağ için 15 yıl sonra gaiplik süreci başlatıldı. Alanya 2. Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından yayımlanan ilanla, Başbağ'ın hayatta olup olmadığına dair bilgisi bulunan kişilerin 6 ay içerisinde mahkemeye başvurmaları istendi.

Ailesiyle birlikte Alanya'nın Kızılcaşehir Mahallesi'ne pikniğe giden ve o dönem 26 yaşında olan Dilek Başbağ'dan 23 Mayıs 2010 tarihinden itibaren bir daha haber alınamadı. O tarihten bu yana yapılan tüm arama çalışmalarına rağmen Başbağ'a ulaşılamadı. Kayboluşunun üzerinden 15 yıl 7 ay 26 gün geçen Dilek Başbağ için ailesinin başvurusu üzerine mahkeme gaiplik işlemleri kapsamında ilan yayımladı. İlanda, Başbağ'ın hayatta olduğuna ya da ölümüne ilişkin bilgisi olanların, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 6 ay içinde Alanya 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurmaları gerektiği belirtildi. Mahkeme tarafından belirtilen süre içerisinde herhangi bir bilgi ya da başvuru olmaması halinde, Dilek Başbağ hakkında gaiplik kararı verileceği öğrenildi.

"Ne ölüsünü ne dirisini gördük"

Aradan geçen uzun yıllara rağmen umutlarını kaybetmediğini ifade eden anne Durdane Başbağ (78), yaşadığı acıyı anlattı. Kızını kaybettiği günden bu yana büyük bir çaresizlik yaşadığını belirten anne, "2010 yılında, pazar günü Oba Kızılcaşehir köyünde kızımı kaybettim. O günden sonra bir daha da bulamadık. Ne ölüsünü ne dirisini gören, bilen yok. Ben kızımın bulunmasını istiyorum. Dayanacak gücüm kalmadı" dedi.

"Benim kızım duman mı oldu?"

Yetkililere başvurduğunu söyleyen acılı anne, "Kaybolduktan sonra köy imamına ve belediyeye anons yaptırdım. Gören bilen çıkmadı. Benim kızım duman mı oldu, buhar mı oldu? Uçup gitti mi?" sözleriyle yaşadığı isyanı dile getirdi.

"Gören var ama söylemiyorlar"

Kızını mutlaka gören ya da bilen birilerinin olduğunu düşündüğünü ifade eden anne Başbağ, "Mutlaka benim kızımı gören bilen var ama söylemiyorlar. Söylemeyenleri vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum. Yeterki kızım bulunsun, başka bir şey istemiyorum" diyerek çağrıda bulundu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Alanya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Alanya'da 15 yıldır önce kaybolan genç kızdan iz yok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mal varlığını TSK’ya bağışlayınca akıl hastanesine yatırılan Nevin öğretmenin rapor sonucu çıktı Mal varlığını TSK'ya bağışlayınca akıl hastanesine yatırılan Nevin öğretmenin rapor sonucu çıktı
TFF’den İbrahim Hacıosmanoğlu’nun sağlık durumuna ilişkin açıklama TFF'den İbrahim Hacıosmanoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama
Lüks villadaki aile faciasından geriye bu pozlar kaldı Lüks villadaki aile faciasından geriye bu pozlar kaldı
Diyarbakır’da yapılacak çalışma Bakan Bayraktar’ı heyecanlandırdı: Oyunu değiştirecek Diyarbakır'da yapılacak çalışma Bakan Bayraktar'ı heyecanlandırdı: Oyunu değiştirecek
Bakanlığın servis ettiği fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü Bakanlığın servis ettiği fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü
Aylar sonra böyle görüntülendi: İşte Meral Akşener’in son hali Aylar sonra böyle görüntülendi: İşte Meral Akşener'in son hali

11:59
Mutlu son Manchester City, Marc Guehi transferini de bitirdi
Mutlu son! Manchester City, Marc Guehi transferini de bitirdi
11:03
Şara’nın yayınladığı kararnamenin detayları: Kürtçe ulusal dil oldu, Nevruz Bayramı resmi tatil ilan edildi
Şara'nın yayınladığı kararnamenin detayları: Kürtçe ulusal dil oldu, Nevruz Bayramı resmi tatil ilan edildi
10:58
Suriye Ordusu: Deyr Hafir’de kontrol sağlandı, mayın temizleme çalışması başladı
Suriye Ordusu: Deyr Hafir'de kontrol sağlandı, mayın temizleme çalışması başladı
10:50
Bebek Otel skandalı büyüyor: Depodan çıkan kayıtlar, ünlü isimlerin uykularını kaçıracak
Bebek Otel skandalı büyüyor: Depodan çıkan kayıtlar, ünlü isimlerin uykularını kaçıracak
10:49
Atlas’ın katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı
Atlas'ın katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı
10:25
Seçimlerden sonra muhalefet lideri helikopterle kaçırıldı Nerede olduğu bilinmiyor
Seçimlerden sonra muhalefet lideri helikopterle kaçırıldı! Nerede olduğu bilinmiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2026 12:21:06. #7.11#
SON DAKİKA: Alanya'da 15 yıldır önce kaybolan genç kızdan iz yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.