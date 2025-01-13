15 Yıldır Yatak Mahkumu

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Diyarbakır'da 2010 yılında 3 kişinin öldüğü ambulans kazasında yaralanan sağlık personeli Oğuz Boydak, Elazığ'da 15 yıldır yatağa mahkum şekilde hayatını sürdürüyor.

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde 112 acil servis görevlisi iken gittiği bir vakada ambulansın kaza geçirmesi sonucu yaralanan Oğuz Boydak, Elazığ'daki baba evinde 15 yıldır yatağa bağımlı şekilde yaşıyor. Nisan 2010'da meydana gelen ambulans kazasında 3 kişi hayatını kaybederken ambulans şoförü ve sağlık personeli Oğuz Boydak ağır yaralanmıştı. Trafik kazasında ağır yaralanan Boydak, Diyarbakır'da tedavi görmesinin ardından Sağlık Bakanlığının destekleriyle ambulans uçak ile önce Ankara'ya ardından da Samsun'da bulunan hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Kafa travmasından dolayı yıllarca şehir dışında bulunan hastanelerde tedavi edilen Boydak, 2020 yılında Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine robotlu tedavinin gelmesinin ardından memleketi Elazığ'a dönerek burada tedavi görmeye başladı. Yaşadığı trafik kazası sonrası Oğuz Boydak 15 yıldır yatağa mahkum şekilde yaşamını sürdürmeye devam ediyor.

2010 yılında Diyarbakır Kocaköy'de görevi sırasında gece Diyarbakır merkeze hasta götürürken ışıksız bir traktör ile ambulansın çarpışması sonucu kaza yaptığını belirten Oğuz Boydak'ın babası Adnan Boydak, "Kazayı duyar duymaz biz Elazığ'dan hemen oraya gittik. Hastaneye gittiğimizde oğlum yoğun bakımdaydı. Bir ay boyunca orada kaldı. Ondan sonra Sağlık Bakanlığı tarafından ambulans uçakla Ankara'ya götürdük. Oğuz'un yanında doktor, hasta ve hasta yakını vefat etti. Şoför ve Oğuz da yaralı olarak kurtarıldı. Oğuz'da kafa travması oldu. Oradaki doktorlar fazla bir ümit vermedi ama biz sürekli gerek özel gerekse de devlet hastanelerine müracaatta bulunduk ve tedavi ettirdik. Oğlum kaza yaptıktan sonra 14 yıldır yatakta ve halen daha devam ediyor. Biz Oğuz'u Ankara'da tedavisini bitirdikten sonra 10 yıla yakın Samsun'da özel bir hastaneye götürdük. Burada faydalarını gördük ve 10 yıl boyunca robot desteği ile yardım alıyordu. 2020 yılından sonra, Elazığ Şehir Hastanesinde de robotlu tedavi olunca, buraya getirdik ve 2 sene boyunca burada tedavi ettirdik. Şuan da evdeyiz fakat haftanın 2 günü devletimiz tarafından fizik tedaviye götürülüyor 2 günde ben parasını vererek tedavi ettiriyorum. Oğlum 15 yıldır yatağa mahkumdur, onun dışında sandalyede oturtuyoruz ve egzersizler yaptırıyoruz fakat halen ciddi manada bir gelişme olmadı" dedi. - ELAZIĞ