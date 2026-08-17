Marmara Depremi\'nin 27. yılında Gölcük\'te dualarla anma

Kocaeli'de 17 Ağustos 1999 Marmara Depreminde yaşamını yitirenler, felaketin 27. yılında dualarla anıldı. Gölcük Deprem Şehitliği'nde düzenlenen programa İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Cangir de katıldı.

Gölcük Belediyesi tarafından depremde hayatını kaybedenleri anmak amacıyla 17 Ağustos Mezarlığı'nda düzenlenen törene; İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Cangir, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Berna Abiş, Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda, depremde yaşamını yitirenler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

İlçe genelindeki anma etkinlikleri kapsamında ayrıca; İhsaniye Deprem Şehitliği, İhsaniye Çiftlik Ulu Camisi, Değirmendere Şehitliği, Halıdere Merkez Camisi ve Ulaşlı Şehitliği'nde de programlar düzenlenerek dualar okundu.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, anma programlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Depremde hayatlarını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, o gün yaralanan ve depremin izlerini taşıyan hemşehrilerimize sağlıklı ve uzun ömürler, yakınlarını kaybedenlere de sabırlar dilerim" ifadelerini kullandı.