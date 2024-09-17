18. Türkel Minel Gençlik Yaz Kampı\'nda Gençler Bir Araya Geldi

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Türkiye'nin birçok yerinden Selçuk'a gelen üniversite öğrencileri 18. Türkel Minel Gençlik Yaz Kampı'nda buluştu. Kampın ilk gününde Çağdaş Gençlik Genel Kolaylaştırıcı Yardımcısı Yusuf Aksu moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel gençlerin konuğu olarak sorularını yanıtladı.

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin kendisi için ne ifade ettiği sorusuna; "Bir tohumun filiz haline gelip yeşerip belediye başkanı olmasını sağladı" diyerek cevap verdi. Çağdaş Yaşam kavramını "benden biz kavramına gidebilmek, toplumsal yarar sağlamak" olarak nitelendiren Başkan Ceritoğlu Sengel; "Herkesin sosyal anlamda yapabileceği bir şeyler var. Elinizden gelen bütün her şeyi yapın. Geldiğiniz yerlerde gördüğünüz hikayeleri cebinizde tutun ama herkes kendi hikayesini kendisi yazsın. Kendi hikayenizi yazarken orijine kendinizi koysanız o toplumsal düşünceden vazgeçmeden hareket etmeni, kendi hikayenizi yazarken başkalarının hikayelerine dokunmanız bence en kıymetlisi diye düşünüyorum" dedi.

Gökçe Gökçen: "Kadınlar ve gençler birbirini güçlendiriyor"

Cumhuriyet Halk Partisi Adalet Bakanlığından Sorumlu Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen 18. Türkel Minel Gençlik Yaz Kampı'na katılan gençlerle bir araya geldi. Çağdaş Gençlik Birimi Genel Sekreteri Deniz Gezmiş Pek'in moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide Gökçe Gökçen, gençlerle genç ve kadın siyasetçi olmak üzerine deneyimlerini aktardı. Kadınların ve gençlerin siyasette bir temsil mücadelesi içinde olduklarını belirten Gökçen; "Kadınlar ve gençler kendi hayatlarında neyi yaşıyorsalar siyasette onu görmek, o sorunları çözmek istiyorlar. Benim kendi tecrübelerimde hep önemsediğim iki şey vardı; "Birincisi kadınların mücadelesi, ikincisi de gençlerin mücadelesi." 2010 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'ne girdiğim zaman ben liyakatli, düzgün, Türkiye'ye dair düşünen, araştıran, sorgulayan gençler var olduğunu fark ettim. Bu noktada partimizde daha fazla gencin yer alması için mücadele ettik. İlk başta 2012 yılında yüzde 10'luk bir gençlik kotası geldi. Yüzde 20'lik kotaya 2018 yılında ulaştık. Şimdi ise kademeli olarak yüzde 33'lük bir gençlik kotasına kadar ulaştık. İzmir'de şimdiye kadar 6 tane kadın belediye başkanımız varken, en son seçimde 8 kadın belediye başkanımız seçildi. Bunlardan biri Selçuk Belediye Başkanımız Filiz Başkan. 40 yaş altı genç aday sayısı 12 idi, 11'i belediye başkanı oldular. Birçok arkadaşımızın ortak mücadelesi sonucu bu temsil gerçekleşiyor. İşin özünde gençlere ve kadınlara karşı bir önyargı var. Ama bütün bunlara rağmen kadınlar ve gençler birbirini bulduğu zaman bence iki tarafta birbirini güçlendiriyor. Bu sayılar yıllar içinde bu kadar yükselmeye başlıyor" dedi. - İZMİR