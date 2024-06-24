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2. Ulusal Matematik Şampiyonası festival havasında gerçekleşti

Prof. Dr. Ali Nesin, finalin onur konuğu oldu

İSTANBUL - Proje Adası Eğitim Hizmetleri tarafından bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Ulusal Matematik Şampiyonası yoğun ilgi gördü.

Aydın Lider Okulları'nın ev sahipliğinde gerçekleşen 2. Ulusal Matematik Şampiyonası final turu için binlerce kişi Aydın'a akın etti. Gerçekleştirilen şampiyona finali çerçevesinde Aydın adeta ziyaretçi akınına uğrarken, festival havasında geçen etkinlikte öğrenciler hem öğrendi, hem eğlendi, hem de birbirleriyle yarıştı. Türkiye'nin dört bir yanından 2. Ulusal Matematik Şampiyonası finali için Aydın'a gelen 500'e yakın öğrenci ve 1000'e yakın veli ise şehri renklendirdi. Tek oturumda yapılan sınavda öğrenciler şampiyon olabilmek ve eğitim bursu kazanabilmek için ter döktü. Festival havasında geçen şampiyonada öğrenciler ve veliler gün boyu Proje Adası'nın markaları olan MATHPLAY masa oyunlarıyla, KİNETİKMATH dev yer oyunlarıyla oynamanın yanı sıra LGS Sergisi ile LGS sınavlarında çıkan matematik sorularına dokunarak çözme ve öğrenme fırsatıyla birlikte, İstanbul Math Museum'a ait olan matematik istasyonlarını gezme ve deneyimleme şansını yakaladılar. Ayrıca gelen misafirlere; yörük kültürünü de tanıtarak alana kurulan dev yörük çadırlarında dinlenme fırsatı bulurken yörük anne ve yörük babalar ile sohbet etme şansı yakaladılar.

Prof. Dr. Ali Nesin finalin onur konuğu oldu

Proje Adası'nın, bu yıl 2.'sini düzenlemiş olduğu Ulusal Matematik Şampiyonası'nın sürpriz onur konuğu, Şirince Nesin Matematik Köyü'nün kurucusu ve eğitimci Prof. Dr. Ali Nesin; finalist öğrenci ve aileleriyle bir araya geldi. Öğrencilerle bol bol sohbet eden ve fotoğraf çektiren Prof. Dr. Nesin, yoğun ilgiden ve katılımdan dolayı mutluluğunu ifade etti. Şampiyonaya katılan tüm katılımcılar ile tek tek fotoğraf çektirip, şampiyonanın anısına kitaplarını imzalayan Nesin, "Final sorularının çok başarılı hazırlandığını gördüm. Soruları hazırlayan soru ekibine çok teşekkür ediyorum. Bu tarz organizasyonları görmek beni mutlu ediyor. Gördüm ki, velilerde bu kadar profesyonel bir etkinliğin içinde yer almaktan çok mutlulardı. Emeği geçen Herkesi tebrik ediyorum. Başarılarınızın artarak devam etmesini diliyorum" dedi.

500 finalist öğrencinin şampiyon olmak için yarıştığı ulusal matematik şampiyonasının kazananları belli oldu. Şampiyon olan öğrenciler, her sınıf seviyesinde birincilik ödülü 5 bin TL, ikincilik ödülü 3 bin 500 TL, üçüncülük ödülü 1,500 TL olarak tek sefere mahsus olmak üzere madalyalarıyla birlikte üstün başarı sertifikası almaya hak kazandı. Dereceye girerek ödül kazanan öğrenciler; Birinci sınıflarda Zeynep Ahsen Keskin, Doruk Çetin, Oğuz Ali Durgungöz, İkinci Sınıflarda Uras Çetinkaya Burak Kaya Çağatay Erol Hüner, Üçüncü Sınıflarda Mahmut Mete Seçer, Burak Orga, Beyza Zeytin, Dördüncü Sınıflarda Memet Erdemir, Kerem Saraç, Yavuz Kerem Gedik, Beşinci Sınıflarda Emre Kuru, İnci Hüma Alemdar, İbrahim İlker Yörük, Altıncı Sınıflarda Ali Emir İzci, Buğra Büyük, Elif Zulal Tali, Yedinci Sınıflarda Erdem Üstünel, Çınar Saygın, Eyüp Ege Dündar, Sekizinci Sınıflarda Emiralp Karaman, Salimcan Aydın, Deniz Demir Kartal oldu.

Proje Adası'nın kurucusu, Ulusal Matematik Şampiyonası'nın mimarı Engin Kılıç yaptığı açıklamada; "Hem duygulu hem de gururluyum. Bu proje benim en büyük hayalimdi. Kendi imkanlarım ile ve kalbi güzel ekibim ile gece, gündüz demeden çalışarak hiçbir masraftan kaçınmadan tamamen eğitime yüreğimizi ve emeğimizi katarak çocuklarımızın geleceği için hayallerimizi gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Değerli Ali Nesin hocamızın da bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçlerde yanımızda olmasının sözünü almanın mutluluğu ile şampiyonamızı daha iyi yerlere getireceğimizin hiç kimsenin şüphesi olmasın. Aydın'da doğan Ulusal Matematik Şampiyonası ve Matematik Festivali çok kısa bir sürede ülkemizin dört bir yanına yayılarak büyümeğe devam edecektir. Bu uzun yolculuktaki süreçte yanımızda olan ve bizlere inanan dostlarımıza, Proje Adası'nın birbirinden değerli ekibine, soru hazırlama birimime, ölçme değerlendirme birimime, şampiyonamıza katılan öğrencilerimize ulaşmamızı sağlayan eğitim kurumlarımızdaki değerli öğretmenlerimize ve öğrencilerimizin velilerine, şampiyonamıza katılan tüm öğrencilerimize, final sınavı ve festival organizasyonumuza ev sahipliği yapan ve bizleri ağırlayan Aydın Lider Okulları'nın tüm çalışanlarına ve yönetimine gönülden teşekkür ederim. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi, 'Gençler Yeni Nesil Sizlerin Eseri olacaktır' sözünden yola çıkarak Atamızın izinde yürümeye ve çocuklarımızın eğitimi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" dedi.