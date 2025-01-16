20 Yıl Sonra Kayıp Kadınların Sırrı Düşünce - Son Dakika
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20 Yıl Sonra Kayıp Kadınların Sırrı Düşünce

20 Yıl Sonra Kayıp Kadınların Sırrı Düşünce

Müge Anlı'nın programında, kayıp Nezaket Uyur cinayeti açığa çıktı; 3 kadının akıbeti merak konusu.

16.01.2025 16:39
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Kayıp kadınlar Nezaket Kışı, Zekiye Aydın ve Makbule Önel'in senelerdir yaşadığına dair hiçbir iz yoktu. Müge Anlı iç içe geçmiş olaylar silsilesini ekrana getirdikten sonra bulduğu görgü şahitleriyle gidişatı değiştirdi ve 20 yıllık sır perdesi aralandı.

28 yaşındayken kaybolan ve 20 yıl boyunca akıbeti belirsiz olan Nezaket Uyur'un bir cinayete kurban gittiği Müge Anlı'da açığa çıktı. Nezaket Uyur cinayetinin çözülmesinin ardından, iç içe geçmiş olaylar silsilesi ve şoke eden olaylar gündeme geldi. İddiaların yöneldiği isimlerle bağlantılı 3 kadının daha yıllardır ortada olmadığı ortaya çıktı.

18 yıllık suskunluğunu bozdu, 2 cenaze var dedi

Kayıp Nezaket Kışı'nın kuzeni S.Ö., programda yaptığı itirafında iki cenazenin yerini bildiğini söyledi; İstanbul ve Edirne Keşan'da olmak üzere iki ayrı yer gösterdi. Canlı yayında emniyet güçleri tarafından alınan S. Ö., sorgusunda kayıp 3 kadından biri olan Zekiye Aydın'ı boğarak öldürdüğünü itiraf etmek zorunda kaldı.

Yeğeni azmettirdi, ben öldürdüm

S. Ö., Zekiye Aydın cinayetini itiraf ederken, öldürülen Zekiye Aydın'ın mallarını gasbettiği ve yıllarca ev kiralarını topladığı ortaya çıkan yeğeni A. Ö.'nün cinayetin azmettiricisi olduğunu söyledi. Öte yandan cinayeti neden işlediği sorusuna "Yap dediler, yaptım" dediği öğrenildi.

18 yıllık cinayet açığa çıktı

Zekiye Aydın'ı boğarak öldürdüğünü itiraf eden katil zanlısı S. Ö., kasten öldürme suçlamasıyla çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 20 Yıl Sonra Kayıp Kadınların Sırrı Düşünce - Son Dakika

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