23 Nisan\'da Bodrum\'da coşku dolu etkinlikler

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 105. yılı, Bodrum genelinde çeşitli etkinliklerle doyasıya kutlanacak.

Bodrum'daki okullarda gerçekleşen kutlama programları yanında Bodrum Kaymakamlığı ve Bodrum Belediyesi başta olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşların katkılarıyla 23 Nisan, kent genelinde coşku dolu geçecek. 23 Nisan Çarşamba günü saat 09.30'da Belediye Meydanında çelenk sunumu sonrası Bodrum Kaymakamlığı tarafından 10.30'da Bodrum Kalesinde kutlama programı düzenlenecek.

Bodrum Belediyesi Umurca Parkında Çocuk Şenliği

Bodrum Belediyesi desteğiyle her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 13.30-18.00 saatleri arasında Umurca Parkında 27.si yapılacak olan Çocuk Şenliğinde çocuklar günün anlam ve önemini ruhlarında hissederek doyasıya eğlenecek. Ayrıca Yalıkavak Atatürk Meydanında saat 13.00'te Yalıkavak Çocuk Şenliği ile Mumcular Bahçeyaka Mahallesi Bodrum Belediyesi Tarım Ar-Ge ve Yerel Tohum Merkezinde saat 15.00'te başlayacak kutlama etkinlikleri de katılımcılarına keyifli saatler sunacak.

23 Nisan'a özel park açılışı

Bodrum Belediyesi tarafından Turgutreis Atatürk Meydanında yapımı tamamlanan Muhtar Mehmet Satılmış Parkı 15.30'da renkli görüntülerle açılacak. Çocukların oynayabileceği, ailelerin nefes alabileceği, gençlerin sosyalleşebileceği bir yaşam alanı olarak kapsamlı hazırlanan park, Turgutreis halkına sunulacak.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkuyla kutlanacağını belirtirken şunları söyledi:

"Çocuklara armağan edilen ilk ve tek bayram olması nedeniyle dünyada yankı uyandıran 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, aynı zamanda Cumhuriyet'imizin temel taşlarından biri olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de kuruluşudur. Bu anlamlı günü kentimizde coşkuyla kutlamak, bağımsızlık ve özgürlük yolunu aziz milletine açan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu vatan için emek vermiş herkesi hatırlamak ve hatırlatmak her bir vatandaşın asli görevidir. Değerli halkımızın tüm evleri ve iş yerlerini bayraklarla donatması ve bugünü katılımlarıyla onurlandırması bizlerin göğsünü kabartacaktır. Bizlere ve geleceğimizin güvencesi çocuklarımıza bu kutlu günü armağan eden Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyor; vatanımızın bekası için mücadele eden gazilerimize hürmetlerimi sunuyorum. Tüm çocuklarımızın ve halkımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun" - MUĞLA