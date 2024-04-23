23 Nisan'da Vali koltuğuna oturan öğrenci: 'Bir gün bu gerçekten bu koltuğa oturunca görevimizin hakkını vereceğiz' - Son Dakika
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Yerel

23 Nisan'da Vali koltuğuna oturan öğrenci: 'Bir gün bu gerçekten bu koltuğa oturunca görevimizin hakkını vereceğiz'

23 Nisan\'da Vali koltuğuna oturan öğrenci: \'Bir gün bu gerçekten bu koltuğa oturunca görevimizin hakkını vereceğiz\'

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Vali Türker Öksüz, Bahçelievler Şehit Sıdkı Kara İlkokulu 4. Sınıf Öğrencisi Nursel Gürol'a makamını devretti. Nursel Gürol, oturduğu koltukta görevini hakkıyla yapacağını belirterek Atatürk'ü anıp, Vali Öksüz'e teşekkür etti.

23.04.2024 17:41
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23 Nisan'da Vali koltuğuna oturan öğrenci: "Bir gün bu gerçekten bu koltuğa oturunca görevimizin hakkını vereceğiz"

BURDUR - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde Vali Türker Öksüz makamını temsili olarak Bahçelievler Şehit Sıdkı Kara İlkokulu 4. Sınıf Öğrencisi Nursel Gürol'a devretti.

Makam koltuğuna oturan öğrenci Nursel Gürol yaptığı açıklamada; "Öncelikle bu makama oturmak benim için çok gurur verici, şu an çok mutluyum. Mutlu olmamın nedenlerinden birisi de Atatürk'ün bu özel günü biz çocuklara armağan etmesidir. Bir gün bu makamlara bizler oturacağız. Oturduğumuzda görevimiz her ne olursa olsun bunu hakkı ve layıkıyla yapacağız. Bize bu konuda yardımcı olan öğretmenlerimize ve ailelerimize teşekkür ediyorum. Başta Burdur'da bulunan çocuklar olmak üzere tüm Türkiye ve Dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. 23 Nisan Türkiye'de ve dünyada ilk ve tek çocuk bayramıdır. Bize bu bayramı armağan eden Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle ve minnetle anıyorum. Bu koltukta oturmaktan büyük onur ve kıvanç duyuyorum. Çünkü ben bu koltuğa sadece Nursel Gürol olarak değil aynı zamanda başta okulum olmak üzere Burdur'daki tüm çocukları temsilen oturuyorum. Güller, göller, gönüller ve lavantalar şehri Burdur'umuzun Valisi olma gururunu ve onurunu bana yaşatan Valimiz Sayın Türker Öksüz'e çok teşekkür ediyorum" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci ile birlikte Valilik makamına gelen öğrenciler Vali Türker Öksüz'e çiçek takdim ederken Vali Türker Öksüz tarafından öğrencilere de hediye verildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 23 Nisan'da Vali koltuğuna oturan öğrenci: 'Bir gün bu gerçekten bu koltuğa oturunca görevimizin hakkını vereceğiz' - Son Dakika

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