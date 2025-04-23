23 Nisan, Didim\'de törenlerle kutlandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 105. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Didim'de çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Çelenk töreninin ardından Didim Atatürk stadındaki kutlamalar renkli görüntülere sahne oldu.

Didim Kent Meydanı'nda düzenlenen törende, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şakir Sait Üstündağ tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Törene Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Garnizon Komutanı Albay Erkut Arslan, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Cumhuriyet Başsavcısı Anıl Altay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şakir Sait Üstündağ'ın yanı sıra siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Çelenk sunma töreninin ardından resmi kutlamalar, Didim Atatürk Stadı'nda devam etti. Geniş katılımın olduğu törene ilçe protokol üyeleri, kamu kurumlarının temsilcileri, siyasi parti yöneticileri ve çok sayıda Didimli vatandaş katıldı. Kutlamalar, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Ardından Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Garnizon Komutanı Albay Erkut Arslan ve Belediye Başkanı Hatice Gençay, öğrenciler ve halkı selamladı.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı İlçe Milli Eğitim Müdürü Şakir Sait Üstündağ gerçekleştirdi. Üstündağ konuşmasında "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hepimize kutlu olsun. Hepiniz hoş geldiniz. Gazi Mustafa Kemal, Milli Kurtuluş savaşını başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ulaştı. Samsun'da başlayan mücadelenin devamında Amasya, Erzurum ve Sivas'ta yapılan kongrelerle ülkenin kurtuluşu için yine ülke evlatlarının savaşması gerektiği fikri pekişti. Ulusun egemenliği, millet eliyle gerçekleşmeliydi. Atatürk, 'Tek egemenlik vardır, o da ulusal egemenlik' diyerek Cumhuriyet'e vurgu yapmıştı. Ankara'da 23 Nisan 1920 günü toplanan ve ülkenin her tarafından seçilerek gelen temsilciler ülkemizin yokluk ve yoksulluk döneminde böylece çalışmaya başladı. 23 Nisan 1920 ruhu tüm mazlum milletlere örnek olmuştur. Bununla birlikte Atatürk tarafından tüm dünya çocuklarına armağan edilen bir gündür. Dünyada kutlanan ilk Çocuk bayramıdır. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal ve mücadele arkadaşlarını, şehitlerimizi, gazilerimizi saygı, şükran ve minnetle anıyor; başta bugünü anlamlandıran çocuklarımızın, ülkemizin, milletimizin ve tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en içten dileklerimle kutluyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum" ifadelerine yer verdi.

Konuşmanın ardından öğrenciler günün anlam ve önemini anlatan şiirler okudu. Sonrasında sahne alan öğrencilerin hazırladığı gösteriler büyük beğeni topladı. Törenin sonunda ise 23 Nisan kapsamında düzenlenen resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödülleri takdim edildi. - AYDIN