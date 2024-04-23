23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Beylikdüzü'nde Kutlandı - Son Dakika
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Beylikdüzü'nde Kutlandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Beylikdüzü\'nde Kutlandı

Beylikdüzü'nde düzenlenen bir dizi etkinlikle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı. Çocuklar çeşitli etkinliklere katılarak keyifli anlar yaşadı.

23.04.2024 23:16  Güncelleme: 23:23
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Beylikdüzü'nde bir dizi etkinlikle kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Beylikdüzü'nde bir dizi etkinlikle kutlandı. Beylikdüzü Belediyesi Uluslararası Çocuk Şenliği kapsamında yapılan kutlamalar Yaşam Vadisi Çanakkale Zafer Meydanı ve Atatürk Anıtı'nda çelenk koyma töreni ile başladı. Törenin ardından 23 Nisan Bisiklet Şenliği düzenlendi. Yaşam Vadisi'nde düzenlenen şenlikte 3-14 yaş arası çocuklar kıyasıya yarıştı. Her yaş kategorisinde birincilerin madalya ile ödüllendirildiği şenlikte çocuklar keyifli anlar yaşadı. Etkinlikler kapsamında ayrıca Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Beylikdüzü Çocuk Meclisi üyelerini makamına kabul etti. Çocuk Meclisi Başkanı Sümeyye Berber, günün anlamına uygun olarak Başkan Çalık'ın koltuğuna otururken meclis üyeleri de ona eşlik etti. Başkan Çalık daha sonra Uluslararası Çocuk Şenliği kapsamında; Bulgaristan, Romanya, Kazakistan ve Hindistan'dan gelen halk dansları topluluğu üyelerini ağırladı. Çocuklar, Başkan Çalık'a ülkelerini simgeleyen hediyeler verirken Başkan Çalık da katkılarından dolayı çiçek ve plaket takdim etti.

Başkan Çalık ve topluluk üyeleri daha sonra kutlamaların yapıldığı Yaşam Vadisi'ne geçti. Burada vatandaşların ve çocukların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Çalık, kurulan stantları gezdi. Çeşitli atölye ve spor etkinliklerinin bulunduğu alanda çocuklarla bir araya gelen Başkan Çalık, onlarla bol bol fotoğraf çektirdi. Sihirbaz ve jonglör gösterilerinin yanı sıra modern dans, bale ve şiir gösterilerinin sunulduğu etkinlikler çocukların beğenisini kazandı. 6 Mayıs Gençliğimiz Var Sahnesi'nde ise Bulgaristan, Romanya, Kazakistan ve Hindistan Halk Dansları Topluluğu gösterileri yapıldı. Gösterilerin ardından Beylikdüzü Belediyesi BB Band Grubu konser verdi. Müzikseverlere keyifli saatler yaşatan konser dinleyicilerden tam not aldı.

"Beylikdüzü'nü çocuk dostu bir kent haline getirene kadar var gücümle çalışacağım"

Beylikdüzü'nü çocuk dostu bir kent haline getirene kadar var gücüyle çalışacağını ifade eden Başkan Çalık, "Onların yolundan asla vazgeçmeyeceğiz. Onların yolundan dönmeyeceğiz. Bu güzel vatanı bizler için memleket haline getiren bu insanları ve bize kazandırdıkları değerlerimizi asla unutmayacağız. Çocuklarımız bizim her şeyimiz. Çocuklar için çalışan bir belediye başkanıyım. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde bu güzel vatanda, bu güzel coğrafyada Yaşam Vadisi'nin çok özel sahnelerinden bir tanesinde dünya milletlerinin evlatlarıyla buluştuk. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Ben onların gözünden bu kenti yönetiyorum emin olun. Beylikdüzü'nü çocuk dostu bir kent haline getirene kadar var gücümle çalışacağım. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Evlatlarımız için güzel işler yapmaya devam edeceğiz. Beylikdüzü'nü çok seviyorum. Beylikdüzü'nde olmayı çok seviyorum. Sizin için çalışmayı çok seviyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Beylikdüzü'nde Kutlandı - Son Dakika
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