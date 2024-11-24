24 Yıl Sonra Öğretmenler Günü Buluşması - Son Dakika
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24 Yıl Sonra Öğretmenler Günü Buluşması

24 Yıl Sonra Öğretmenler Günü Buluşması

Edirne'de emekli öğretmen Sevgi Pazar, 24 yıl sonra öğrencisi Sema ile duygusal bir buluşma yaşadı.

24.11.2024 11:02
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Edirne'de Huzurevinde kalan emekli öğretmen 69 yaşındaki Sevgi Pazar, 'Öğretmenler Günü' dolayısıyla kendisini ziyarete gelen öğrencisi Sema Böcekbakan ile 24 yıl sonra ilk defa buluşmanın heyecan ve mutluluğunu yaşadı.

Edirneli emekli öğretmen Sevgi Pazar işitme engeli nedeniyle ilkokul eğitimi boyunca özel olarak ilgilendiği öğrencisi Sema Böcekbakan ile 24 yıl sonra ilk defa öğretmenler gününde buluştu.

Hayatına dokunduğu öğrencisiyle yeniden buluştu, hatıralar tazelendi

Huzurevi sakinlerinden emekli öğretmen Sevgi Pazar, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde en özel hediyelerden birini aldı. Hayata hazırladığı işitme engelli öğrencisi Sema Böcekbakan ailesiyle birlikte Sevgi öğretmene sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Öğrencisi ve ailesini karşısında gören Sevgi Öğretmen duygu dolu anlar yaşadı.

Edirne'de en son Hacı İlbey Okulu'nda görev yaptıktan sonra 24 yıl önce emekli olan öğretmen Sevgi Pazar, Sema Böcekbakan'ı ilköğretimde 5 yıl okuttuğunu ve diplomasını imzaladıktan sonra kendisinin elinden mezun olduğunu söyledi.

Çok az öğrencisi ile irtibatı olduğunu ve görüşebildiğini belirten Pazar, bazı öğrencileri ile çalıştıkları ortamda karşılaştığını ve mutlu olduğunu ifade etti.

"Öğretmenlik öyle bir şey ki yıllar öncesine dönebiliyorsunuz"

Öğretmenliğin özel bir meslek olduğunu ve bakınca yıllar öncesine dönebildiğini söyleyen Pazar, "Küçüklüğümden beri benim için idealim sadece ilkokul öğretmenliği oldu. Annem de ilkokul sınıf öğretmeniydi. Çok severek başladım ve sürdürdüm. Öğretmenlik öyle bir şey ki yıllar öncesine aynı anda dönebiliyorsunuz" dedi.

"Sema'yı 24 yıldır görmedim"

Yetiştirip hayata hazırladığı öğrencisi Sema Böcekbakan'ı 24 yıldır görmediğini belirten Pazar, " 24 yıl oldu emekli olalı ama Sema'nın kapıdan gelişini gördüğüm anda kalbim çarptı ve o günlere döndüm. Sema ile benim masamda beraber çalışırdık. Dersi takip edebilmesi açısından o kesinlikle gerekliydi. Annesi babası kadar olmasa da benim de yetişmesinde payım var. Sema'nın ailesi ile birlikte gelişi benim için büyük bir sürprizdi, çok mutlu oldum" ifadelerine yer verdi.

"Sevgi öğretmenin bende çok büyük bir emeği var"

Edirne Devlet Hastanesi mikrobiyoloji laboratuvarında veri giriş uzmanı olarak çalışan 36 yaşındaki Sema Böcekbakan, bugüne kadar başarılı bir şekilde gelmesinde Sevgi öğretmenin çok büyük bir emeği olduğunu söyledi.

Sevgi öğretmenin öğrencilerini her zaman bir anne şefkati ve sevgiyle yetiştirdiğini belirten Böcekbakan, Her zaman yol gösterici ve yönlendirici olduğunu, hep başaracaklarına inandırarak yola devam etmelerini sağladığını ifade etti.

Baba Arif Böcekbakan ve anne Fatma Böcekbakan da Sevgi Pazar'ın elini öperek 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 24 Yıl Sonra Öğretmenler Günü Buluşması - Son Dakika

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