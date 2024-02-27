2400 rakımda kar vatandaşı esir alıyor - Son Dakika
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Yerel

2400 rakımda kar vatandaşı esir alıyor

Erzurum'un Aşkale ilçesine bağlı Yumruveren Köyü, kış aylarında etkili olan kar nedeniyle hayatı felç oluyor. Yüksek rakımda bulunan köyde kar yolları kapanıyor ve vatandaşlar uzun süre ekiplerin müdahalesini bekliyor. Ancak çocukların okula gitmesi ve oyunları köye neşe katıyor.

27.02.2024 09:40  Güncelleme: 09:41
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2400 rakımda kar vatandaşı esir alıyor

ERZURUM - Yaklaşık 2400 rakımı ile kış aylarında bambaşka bir görünüme bürünen Aşkale'nin Yumruveren Köyü'nde kar zaman zaman hayatı felç ediyor.

Karı ve kışı ile meşhur Erzurum'da bazı yerleşim yerleri bunun zorluğunu çok daha fazla yaşıyor. Aşkale İlçesi'ne 38 km uzaklıktaki Yumruveren Köyü, her kış yağan kar Mayıs ayına kadar etkili oluyor. Baharın gelmesini umutla bekleyen vatandaşlar karlı günleri yaşamaya devam ediyor. Yüksek rakımdaki Yumruveren Köyü'nde bazen kar yolu kapatıyor ve vatandaşlar uzun süre ekiplerin yolu trafiğe açmasını bekliyor. Karla kaplı köyde vatandaşlar ise bir yandan bacalarını kürümeye çalışırken çocukların okula giderken oyunları ve gülümsemeleri köye adeta neşe katıyor.

2400 rakımda kar vatandaşı esir alıyor
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 2400 rakımda kar vatandaşı esir alıyor - Son Dakika

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