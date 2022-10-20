25 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranırken suçüstü yakalandı - Son Dakika
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25 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranırken suçüstü yakalandı

20.10.2022 10:39
25 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranırken suçüstü yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından Kuşadası ilçesindeki sem pazarında alış veriş yapan bir vatandaşın arka cebinde bulunan cüzdanı çalarken suçüstü yakalanan şahsın yapılan sorgulamasında çeşitli suçlardan 25 yıl hapis cezasının bulunduğu tespit edilirken, adliyeye sevk edilen...

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından Kuşadası ilçesindeki sem pazarında alış veriş yapan bir vatandaşın arka cebinde bulunan cüzdanı çalarken suçüstü yakalanan şahsın yapılan sorgulamasında çeşitli suçlardan 25 yıl hapis cezasının bulunduğu tespit edilirken, adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı suç olaylarının önlenmesi, aydınlatılması ve suçluların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalar aralıksız olarak sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Güzelçamlı Mahallesi'nde kurulan pazaryerinde alışverişe gelen bir vatandaşın arka cebinde bulunan cüzdanını çalarken M.A. isimli şahıs önleyici kolluk devriyesi tarafından suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan M.A. hakkında yapılan araştırmada; 'hırsızlık' suçundan 2 adet, yankesicilik suçundan 3 adet, hakaret suçundan 2 adet, iftira suçundan 1 adet, hükümlü ve tutuklunun kaçması suçundan 2 adet olmak üzere; toplam 10 ayrı arama kaydı ve toplamda 25 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası bulunduğu tespit edildi. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İHA
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