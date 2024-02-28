27 Haftalık Bebek 8 Ay Sonra Ailesine Kavuştu

Hatay'da 27 haftalıkken 1 kilo olarak dünyaya gelen Bedir bebek, 8 ay boyunca kaldığı kuvözde hayata tutunup sonunda ailesine kavuştu. Evladını 8 ay sonra kucaklayan anne, "Ümidimizi kesmedik, bugün ilk defa kucağımıza aldık" dedi.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde yaşayan depremzede Hacer (37) ve Servet (43) Sapmaz çiftinin ikinci çocukları Bedir, 22 Haziran'da 27 haftalık 5 günlükken Hatay'da dünyaya geldi. Akciğeri gelişmeden dünyaya gelen minik Bedir, Medical Park Seyhan Hastanesi'ne sevk edildi. Ciddi akciğer problemi yaşayan minik Bedir, 5 ay solunum cihazına bağlı kaldı. Bu sırada depremzede ailesi dışarıda, minik Bedir ise kuvözde yaşam savaşı verdi. Doktorların hayata tutunmasını zor olarak gördüğü minik Bedir'in annesi Hacer Sapmaz ise evladından ümidini kesmedi.
8 ay boyunca 10 günde bir Hatay'dan evladının yanına gelip onu gören anne ve baba, doktorların da desteğiyle geçtiğimiz gün evlatlarına kavuştu.
"Hiç umut yoktu, çok şükür bugünlere geldik"
İhlas Haber Ajansı'na konuşan anne Hacer Sapmaz, "Tansiyonum vardı ve kanamam başladı. Sezaryen ile doğum yaptım. Bebeğim 27 haftalık 5 günlükken doğdu. 8 ay yoğun bakımda kaldı. Bir sürü rahatsızlıkları oldu. Hiç umut yoktu, çok şükür bugünlere geldik. Süreç çok zordu fakat doktorlarımız çok yardımcı oldular. 8 ay sonra yeni kavuştuk. Çok heyecanlıyım, eve gitmeyi bekliyoruz. Ümidimizi kesmedik, bugün ilk defa bebeğimizi kucağımıza aldık" diye konuştu.
"5 ay solunum cihazından çıkamadı"
Medical Park Seyhan Hastanesi'nde görevli Yenidoğan Uzmanı Prof. Dr. Nejat Narlı, Bedir bebeğin dünyaya çok erken gelen bir bebek olduğunun altını çizerek, "7 ayını bile doldurmamıştı. Bize çok ağır solunum yetmezliği ile geldi. Bin 100 gramdı, çok düşük doğum ağırlığı vardı. Anne karnında 40 hafta kalması gereken bebek ne kadar erken doğarsa organları ve sistemleri henüz daha gelişmediği için eksikliklerini dışarıda gidermek gerekiyor. Ama bebeğimizde ayrıca akciğer sorunları da olduğu için süreç uzun sürdü. 5 ay solunum cihazından çıkamadı. Hayati problemleri vardı, kritik dönemlerden geçtik. Erken doğan bebeklerde görülen beyin kanaması, göz problemleri gibi sorunları olmadan ağızdan beslenebilen, ailesinin bakabileceği bir aşamaya getirmiş olduk. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz" şeklinde konuştu.
"Ölüm ve yaşam arasında savaştık ve kazandık"
Uzm. Dr. Günay Mirzayeva da Bedir bebeğin hastaneye geldiğinde durumunun kritik olduğunu belirterek, "Ümit hiç yok gibiydi. Biz doktor olarak elimizden gelen her şeyi yapmaya çalıştık. Defalarca ağır enfeksiyon geçirdi, çeşitli sorunlar yaşadı ama Bedir bebek pes etmedi. Defalarca ölüm ve yaşam arasında savaştık ve kazandık. Bunca sorunlar yaşamış bir bebeği şu an oksijen ihtiyacı olmadan taburcu etmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi. - ADANA
Son Dakika › Yerel › 27 Haftalık Bebek 8 Ay Sonra Ailesine Kavuştu - Son Dakika
Premier Lig'de Liverpool ve Arsenal ile şampiyonluk mücadelesi veren Manchester City, İngiltere FA Kupası'nda Luton Town'a konuk oldu. Mücadeleyi 6-2 kazanan Manchester City çeyrek finale yükselen taraf olurken geceye 5 golle, Norveçli yıldız Erling Haaland damgasını vurdu.
ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in Ramazan ayı boyunca Gazze'deki askeri faaliyetlerini durduracağını ve haftaya bir ateşkes anlaşmasına varılabileceğini duyurdu. 30 bine takın insanın hayatını kaybettiği katliamla ilgili Biden'ın dondurmacıda elinde külahla bu açıklamayı yapması büyük tepki çekti.
İçişleri Bakanı olduğu dönemde muhalefet partileri için "terörist" benzetmeleri yapan AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu'dan dikkat çeken bir hamle geldi. CHP'nin Eyüpsultan Belediye Başkan adayı Mithat Bülent Özmen'in seçim standına uğrayan Soylu, fotoğrafları da paylaştığı mesajına "Gülüştük, çünkü onlar oyumuza talip oldu. 'Oyunuzu bize verin' dediler. Ben de 'Oyumuz boşa gitmesin, Muradımıza gitsin' dedim. Siyasetin nazireleri vardır" notunu düştü.
Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile Slovenya'da buluştu. Ilıcalı, Ceferin'e gösterdiği misafirperverlik için teşekkür etti. Bu buluşma hakkında Slovenya basınında Olimpija Ljubljana ile ilgilendiği iddiası yer aldı.
31 Mart yerel seçimlerinin ardından Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişiklik yapılacağına yönelik iddia Ankara kulislerini hareketlendirdi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın görevden affını istediği ve durumu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilettiği öne sürülürken, basında yer alan haberler jet bir açıklamayla yalanlandı.
Ocak ayında mide bölgesinden bir ameliyat olan ve yaklaşık 2 hafta hastanede kalan Galler Prensesi Kate Middleton, nisan ayına kadar dinlenme kararı aldı. İnzivaya çekilen Middleton, dün Windsor kalesinde planlanan etkinliğe de katılmadı. Galler Prensi etkinliklere katılmayınca davetin ev sahipliğini de Camilla üstlendi.
Sosyal medyada çektiği vintage karelerle tanınan Miles Myerscough-Harris isimli fotoğraf sanatçısı, İsveç Allsvenskan Ligi'nde 127 yıllık kamerayla futbol maçı çekimi yaptı, görüntüler medyada viral oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu, VAR'dan sorumlu MHK Başkan Vekili Tolga Özkalfa'nın istifa ettiğini ve yerine Cem Satman'ın getirildiğini açıkladı.
Kamuoyunda ''Yüksek Karlı Gizli Fon'' olarak bilinen ve 2'si tutuklu olmak üzere toplam 7 sanığın yer aldığı dolandırıcılık davasında Seçil Erzan'ın Fatih Terim'e 10 milyon dolar para ödediğini gösteren kayıt bulundu.
Sizin düşünceleriniz neler ?