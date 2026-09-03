Kocaeli\'de mesleki eğitim için iş birliği protokolü

Kocaeli'de yükseköğretimde mesleki eğitimin sektörün ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilmesi amacıyla Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Kocaeli Sanayi Odası ve Kocaeli Ticaret Odası arasında iş birliği protokolü imzalandı. YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, aralarında Kocaeli'nin de bulunduğu 7 pilot ilde uygulanan İşletmede Mesleki Eğitim Modeli ile öğrencilerin eğitim sürecinde sektör deneyimi kazanmasının ve iş hayatına daha güçlü hazırlanmasının hedeflendiğini belirtti.

Kocaeli'de yükseköğretimde mesleki eğitimin yaygınlaştırılması ve üniversite programlarının sektörün ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilmesi amacıyla YÖK ve Kocaeli Sanayi Odası ve Kocaeli Ticaret Odası arasında iş birliği protokolü imzalandı. "Yükseköğretimde Mesleki Eğitimin Yaygınlaştırılması Projesi Protokol İmza Töreni ve Bilgilendirme Programı", YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve Kocaeli Valisi İlhami Aktaş'ın katılımıyla Kocaeli Üniversitesi Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programın açılış konuşmalarında Kocaeli Ticaret Odası Meclis Başkanı Hüseyin Gezer Kocaeli'nin güçlü sanayi yapısına dikkat çekerek, "İş dünyasının gençlerden öncelikli beklentisi saha tecrübesidir. Bu protokol de bunu sağlayacak" dedi.

"Hedefimiz Kocaeli Üniversitesi'ni araştırma üniversitesi yapmak"

Araştırma, üniversite-sanayi iş birliği ve nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesine önem verdiklerini belirten Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Kocaeli Üniversitesi'ni araştıran, üreten ve ürettiği bilgiyi ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda değere dönüştüren bir araştırma üniversitesi haline getirmeyi hedeflediklerini ifade etti. İşletmede Mesleki Eğitim Modeli'nin üniversite-sanayi iş birliğinin somut karşılıklarından biri olduğunu belirten Cantürk, modelin öğrencileri çalışma hayatına hazırlamanın yanı sıra eğitim ile üretim arasındaki mesafeyi de azaltacağını dile getirdi.

"Kocaeli, bu modelin uygulanması açısından çok önemli bir merkez"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, programın Kocaeli adına gurur verici olduğunu belirterek, üniversite, kamu ve sanayi temsilcilerinin aynı masa etrafında bir araya gelmesinin önemine dikkat çekti. 3+1 modelinin öğrencilerin sahip oldukları teorik bilgileri sahada tecrübe etmelerini sağlayacağını ifade eden Büyükakın, "Bu sayede öğrencilerimiz mezun olduklarında çalışma hayatına daha hazırlıklı bireyler olarak yetişecek. Bu model iş dünyası açısından da önemli kazanımlar sağlayacaktır. İşletmeler öğrencileri eğitim sürecinde tanıma ve ihtiyaçlarına uygun insan kaynağını yetiştirme fırsatı elde edecekler" diyerek Kocaeli'nin yedi pilot ilden biri olmasının memnuniyet verici olduğunu söyledi.

"Üniversitemiz şehrin en önemli dinamiklerinden biri"

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ise Kocaeli Üniversitesi'nin yalnızca kampüs içerisindeki akademik faaliyetlerle sınırlı kalmadığını, kentin önemli dinamiklerinden biri olarak şehirle birlikte hareket ettiğini belirtti. Üniversitenin farklı fakülteleri ve akademik birimleriyle kentin ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Vali Aktaş, "Afetlerden mesleki eğitime, iş güvenliğinden çalışma hayatına kadar pek çok alanda Kocaeli Üniversitesi öncülüğünde kamu kurumları ile iş birlikleri gerçekleştiriliyor. Bugün imzalanan protokol de Kocaeli'de uzun süredir dile getirilen nitelikli ve teknik eleman ihtiyacının karşılanması açısından önemli olacaktır" açıklamasında bulundu.

"Üniversite-sektör iş birliği yapısal bir gereklilik"

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, yükseköğretim sisteminin artık yalnızca eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yürütüldüğü bir alan olmaktan çıktığını belirterek, "YÖK olarak yükseköğretim sisteminde nicelik odaklı büyüme anlayışından niteliği esas alan kapsamlı dönüşüm sürecine geçmiş bulunuyoruz. Üniversitelerin başarısı yalnızca öğrenci ve mezun sayılarıyla ölçülmüyor; mezunların kazandıkları yetkinlikler, iş gücü piyasasının beklentilerine cevap verme düzeyleri ve ülkenin kalkınmasına sundukları katkı da değerlendiriliyor. Bu sebeple üniversite-sektör iş birliği artık bir tercih değil, yapısal bir gerekliliktir" dedi.

"Klasik staj uygulamalarının artık yeterli olmadığını görüyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle yükseköğretim alanında son yıllarda önemli yatırımlar gerçekleştirildiğini belirten Özvar, "Türkiye küresel ölçekte rekabet edebilecek bir yükseköğretim kapasitesine ulaşmıştır. Yükseköğretim sistemini geleceğin ihtiyaçlarına göre yeniden düzenlemeye devam ediyoruz. Bu dönüşümün önemli adımlarından biri de hayata geçirdiğimiz İşletmede Mesleki Eğitim Modelidir. Artık klasik staj uygulamaları yeterli değildir. Bir öğrenciyi 20 gün tanımak var, en az 4 ay tanımak var. Bu model ile öğrenci ve işletme arasında daha güçlü ve kalıcı bir bağ kurulmasına imkan sağlanacaktır" diye konuştu.

"Meslek yüksekokullarında müfredatı birlikte yenileyelim"

Aralarında Kocaeli'nin de bulunduğu 7 pilot ilde yürütülen çalışmaların önemine değinen Özvar, modelin yaygınlaştırılmasıyla öğrencilerin eğitim süreçlerinde sektör deneyimi kazanmalarının ve mezuniyet sonrasında iş hayatına daha güçlü şekilde hazırlanmalarının hedeflendiğini söyledi. Özvar, "Meslek yüksekokullarımızdaki müfredatı birlikte yenileyelim" çağrısında bulunarak, üniversiteler ile sektör temsilcilerinin eğitim programlarının geliştirilmesi konusunda daha yakın iş birliği yapması gerektiğini ifade etti.

Konuşmaların ardından Yükseköğretim Kurulu, Kocaeli Sanayi Odası ve Kocaeli Ticaret Odası arasında Yükseköğretimde Mesleki Eğitimin Yaygınlaştırılması Projesi Protokolü imzalandı.