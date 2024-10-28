3. Bağcılar Kitap Fuarı, Kitapseverlere Kapılarını Açtı - Son Dakika
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3. Bağcılar Kitap Fuarı, Kitapseverlere Kapılarını Açtı

3. Bağcılar Kitap Fuarı, Kitapseverlere Kapılarını Açtı

Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Bağcılar Kitap Fuarı, 18-26 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirildi. 70 bin ziyaretçi ortalamasıyla geçen yıla göre katılımda büyük artış yaşandı. Fuara, tanınmış yazarlar ve yayınevleri katıldı, çeşitli etkinliklerle dolu bir program sunuldu.

28.10.2024 12:14  Güncelleme: 12:25
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Bağcılar Belediyesi'nin marka projeleri arasında olan, İstanbul'un en önemli kitap fuarı 3. Bağcılar Kitap Fuarı (BKF) kitapseverlerin akınına uğradı. Fuara gelen ziyaretçilere teşekkür eden Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, "Bağcılar'da günde ortalama 70 bin vatandaşımız fuarımızı ziyaret etti ve geçen yılki 550 bin ziyaretçi sayısını çok daha öteye taşıdık" dedi.

Bağcılar Belediyesi'nin Bağcılar'da, "kitap sevgisinin yayılması ve kitap dostu nesillerin yetişmesine katkı sunması" amacıyla hayata geçirdiği 3.Bağcılar Kitap Fuarı 18 - 26 Ekim tarihlerinde kapılarını açtı. 9 gün boyunca büyük heyecan ve coşkuya sahne olan fuar, her gün ortalama 70 bine yakın ziyaretçiyi ağırladı. Fuar'da kitapseverler, tanınmış yayınevlerinin stantlarındaki kitapları inceledi, satın aldı ve söyleşilere katıldı.

Çocuk stantları yoğun ilgi gördü

Fuarın ilgi çeken bölümlerinden biri de çocuk atölyeleriydi. Burada öğretmenler, kitap kapağı tasarımı ve yazarlık atölyeleri gibi etkinliklerle çocukların gelişimine katkı sağladı. Eğlenceli bir diğer alan ise nostaljik Pac-Man, XOX oyun duvarı ve yazar-şair isimlerinin bulmacaları gibi interaktif detaylarla ziyaretçilere keyifli anlar yaşatan Labirent oldu.

Konuk yazarlar ilgi alanları üzerine söyleşi yaptı

Kitap fuarı, her gün düzenlenen yazar söyleşileriyle de okurlardan büyük ilgi gördü. Edebiyat, tarih, siyaset ve psikoloji gibi farklı alanlarda yapılan söyleşilerde değerli yazar ve gazeteciler, geniş bir yelpazede bilgi ve birikimlerini paylaştı.

Ev kadınları hünerlerini sergiledi

Bu arada Bağkart'ı olan ziyaretçiler yüzde 25 indirimden istifade etmek suretiyle beğendikleri kitapları satın aldı. Ayrıca Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi üyeleri ile Ev Hanımları Derneği de alanda kurulan çadırda ziyaretçilere uygun fiyatlarla el yapımı yöresel lezzetler ikram etti.

Geçen yılki 550 bin ziyaretçi sayısını çok daha öteye taşıdık

BKF'nin üçüncü yılında marka haline dönüştüğünü söyleyen Özdemir, "Bağcılar Kitap Fuarı'nı, adeta bir kitap festivaline dönüştüren çadırımızda, 50 yayınevi ve 27 gazeteci-yazarımızla dolu dolu bir fuar gerçekleştirdik. Çadırımızın etrafında, kadın derneklerimizin, Kadın ve Aile Sanat Kültür Merkezimizin ve Engelliler Sarayı kursiyerlerimizin stantları yer aldı. Ayrıca birçok önemli yazarımızın küp görselleri, 2023 yılında ödül alan ulusal ve uluslararası yazarlarımızın sergisi, İstanbul sergimiz ve çocuklarla gerçekleştirilen görsel şölenle ziyaretçilere zengin bir deneyim sunduk. Açık hava atölyemizle birlikte Bağcılar'da günde ortalama 70 bin vatandaşımız fuarımızı ziyaret etti ve geçen yılki 550 bin ziyaretçi sayısını çok daha öteye taşıdık. Aynı zamanda fuar boyunca kitapseverler tarafından toplamda 523 bin adet kitap satın alındı. Elhamdülillah, hiçbir bir problem olmadan vatandaşlarımızın yoğun ilgisine katılımıyla ve coşku içerisinde başladığımız fuara coşku içerisinde nihayete erdirdik" dedi.

"İstanbul'a hitap eden bir fuar oldu"

BKF'nin İstanbul'a hitap eden bir fuar olduğunu belirten Özdemir şöyle konuştu: "Bağcılar'da birçok ailemiz, çocuğumuz, gencimiz; hatta çevre ilçelerden ve Anadolu Yakası'ndan dahi konuklarımızı burada ağırlandık. İstanbul'a da hitap eden bir fuara dönüşmüş oldu. Standartları yükseltmeye devam ediyoruz. Kitap fuarımızla da bunu göstermiş olduk. İnşallah, bu dönemde Bağcılar'ımızın her alanda standartlarını daha da yukarılara taşımaya devam edeceğiz. Gelenlerin kafasında oluşan sorulara istinaden belirtmek gerekirse, üçüncüsünü yaptığımız fuarla ilgili önümüzdeki yıl için de müjdelerimiz var. Bu sene BKF'yi festival havasında geçirdik; konserlerimiz de vardı. Seneye inşallah meydana daha da dolu dolu etkinlikler katacağız ve fuarımızı daha ileri noktalara taşıyacağız. Sayısal anlamda da daha fazla vatandaşımızın ilgisini çekecek, İstanbul'un sınırlarını aşan bir düzeye ulaştırmayı hedefliyoruz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 3. Bağcılar Kitap Fuarı, Kitapseverlere Kapılarını Açtı - Son Dakika

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