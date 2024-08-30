30 Ağustos Zafer Bayramı Vatan Caddesi'nde Kutlandı - Son Dakika
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Yerel

30 Ağustos Zafer Bayramı Vatan Caddesi'nde Kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı Vatan Caddesi\'nde Kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'nci yıl dönümü, Vatan Caddesi'nde düzenlenen törenle kutlandı. Törene İstanbul Valisi Davut Gül, 1'inci Ordu Komutanı Metin Tokel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tören, saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunması, öğrencilerin şiir okuması ve gösterilerle gerçekleşti. Tören geçişleri alkışlarla sona erdi.

30.08.2024 13:15  Güncelleme: 13:35
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30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'nci yıl dönümü, Vatan Caddesi'nde düzenlenen törenle kutlandı. Vatandaşlar, tören alanına akın etti.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101'inci yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Vatan Caddesi'nde tören düzenlendi. Polis ekipleri tören alanı ve çevresinde güvenlik önlemi alırken, törenin yapılacağı alan Türk bayraklarıyla donatıldı. Törene, İstanbul Valisi Davut Gül, 1'inci Ordu Komutanı Metin Tokel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Vali Gül, 1'inci Ordu Komutanı Metin Tokel ve İBB Başkanı İmamoğlu tören aracına binerek vatandaşları selamladı. Düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. İstiklal Marşı eşliğinde Türk bayrağının göndere çekildiği törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasının ardından öğrenciler şiirlerini okudu. Şiirler okunduktan sonra İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü Kars Kafkas Folklor ekibi gösteri gerçekleştirdi.

Törende, Türk Silahlı Kuvvetleri, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bağlı ekipler tören geçişini gerçekleştirdi. Vatandaşlar, halk oyunları ekibini ve tören geçişlerini coşkuyla alkışladı. Tören, geçişlerin ardından sona erdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 30 Ağustos Zafer Bayramı Vatan Caddesi'nde Kutlandı - Son Dakika

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