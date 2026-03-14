32. IFSAK Kısa Film Festivali Ödüllerini Dağıttı

14.03.2026 23:23
32'nci IFSAK Kısa Film Festivali, en iyi film ödülünü '326' ile Miray Kuyumcu'ya verdi.

(İSTANBUL) –

32'nci IFSAK Kısa Film Festivali, ödül töreniyle sona erdi. 46. IFSAK Ulusal Kısa Film ve Belgesel Yarışması'nda farklı kategorilerde ödüller sahiplerini buldu. Miray Kuyumcu, "326" filmiyle kurmaca dalında En İyi Kısa Film Ödülü'ne layık görülürken, IFSAK Sinema Emek Ödülü ise oyuncu Gülsen Tuncer'e verildi.

32'nci IFSAK Kısa Film Festivali, Saint Pulchérie Sahnesi'nde gerçekleştirilen kapanış ve ödül töreniyle sona erdi. Festival kapsamında bu yıl 46'ncısı düzenlenen IFSAK Ulusal Kısa Film ve Belgesel Yarışması'nın ödülleri de sahiplerini buldu.

Törende konuşan IFSAK Yönetim Kurulu Başkanı Tanya Sisa, 9 Mart'ta başlayan festival boyunca ulusal yarışmada finale kalan 36 filmin Beyoğlu ve Beylikdüzü'nde izleyiciyle buluştuğunu söyledi. Sisa, uluslararası seçkide ise 29 ülkeden 66 kısa filmin yer aldığını, toplamda 102 kısa filmin festival programında gösterildiğini belirtti.

Uluslararası seçkinin bu yıl kadın emeği, görünmeyen emek, göç, savaş ve küresel krizler gibi toplumsal başlıklara odaklandığını kaydeden Sisa, kısa filmlerin sinema salonlarında kendine yer bulmakta zorlandığını, bu nedenle festivallerin kısa film üretimi açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Festival Koordinatörü Işıl Yaman da festivalin gönüllülük esasıyla kolektif bir emekle hazırlandığını vurgulayarak, seçki kurullarına, jüri üyelerine, çeviri ekibine, destek veren kurumlara ve gönüllülere teşekkür etti.

Törende IFSAK Sinema Emek Ödülü, sinema ve tiyatro alanındaki uzun yıllara yayılan üretimi nedeniyle oyuncu Gülsen Tuncer'e verildi. Tuncer, konuşmasında sinemanın dönüştürücü gücüne dikkat çekerek, "Filmin gücünün ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördüm. IFSAK gibi örgütleri başlatan ve bugüne getiren herkesi yürekten kutluyorum" dedi. Tuncer, Diyarbakır'da cezaevindeki kadın mahkümlara gösterilen bir belgeselde yaşadığı deneyimi de anlattı ve filmin insan hayatındaki etkisini bir kez daha gördüğünü söyledi. Tuncer, IFSAK gibi kurumların kültürel ve toplumsal hayat açısından önemli köprüler kurduğunu ifade etti.

IFSAK Kısa Film Festivali'nde büyük ödül "326"ya

Konuşmaların ardından ana jüri üyeleri Gaye Boralıoğlu, Pelin Esmer ve Mahir Günşiray'ın yaptığı değerlendirmeler sonucunda, yarışmanın farklı kategorilerinde ödül kazanan filmler ve yönetmenler açıklandı.

Kurmaca dalında En İyi Kısa Film Ödülü, Miray Kuyumcu'nun yönettiği "326" filmine verildi. 6 Şubat depremlerinin yarattığı yıkımı bir babanın hikayesi üzerinden anlatan film, enkaz altında kalan çocuğunu kurtarmak için saatlerce mücadele eden, yardım arayan ve sonunda onu kaybeden bir babanın acısına odaklanıyor. Günler sonra çocuğunun cenazesini kendi imkanlarıyla enkazdan çıkaran baba, onu saracak bir bez ve gömecek bir yer arayarak cenazeyi sırtında taşımak zorunda kalıyor. Film, depremde yakınlarını kaybeden binlerce insanın yaşadığı ortak acının bir temsili olarak öne çıkıyor.

Ödülünü alırken konuşan yönetmen Miray Kuyumcu, filmin adının taşıdığı anlamı şu sözlerle anlattı:

"Bizim filmimizin ismi üç yüz yirmi altı, bir sayı. Maalesef kayıplarımızın tamamı eksilişlerimizin sayılarıyla ifade edildiği için filmimizin ismi de bir sayı: 326. Aynı zamanda Hatay'ın alan kodu. Bu benim için çok kıymetli olan ödülü, 6 Şubat depreminde hayatını ve hayatlarına dair her şeyi kaybeden herkes için almak istiyorum."

Deneysel dalda üçüncülük ödülünü Veysel Ayvazoğlu'nun yönettiği "Bu Bir Kültür Ürünüdür" filmi kazanırken, ikincilik ödülü Gizem Tataroğlu'nun yönettiği "Cargo"ya verildi. Deneysel dalda En İyi Kısa Film Ödülü'nü ise Baturay Tunçat'ın yönettiği "Buharlaşır Tüm Katı Olanlar" kazandı.

Canlandırma dalında üçüncülük ödülünü Zeynep Sude Yavuz'un yönettiği "Drip", ikincilik ödülünü Yiğit Armutoğlu'nun yönettiği "Home Sweet Home" aldı. Bu dalda En İyi Kısa Film Ödülü'ne ise Hamide Enise Aytekin'in yönettiği "Behind" layık görüldü.

Belgesel dalında üçüncülük ödülü Jehan Barbur ve Güneş Kazdal'ın yönettiği "Tanıştığıma Memnun Oldum" filmine verilirken, ikincilik ödülünü Tuğba Yaşar'ın yönettiği "Renge Kevir" aldı. Belgesel dalında En İyi Kısa Film Ödülü'nü ise Ozan Takış'ın yönettiği "Salman Gitmek İstiyor" kazandı.

Kurmaca dalında jüri özel ödülüne Mahsum Taşkın'ın yönettiği "Garan" değer bulundu. Üçüncülük ödülünü Deniz Koloş'un yönettiği "Ölüm Bizi Ayırana Dek", ikincilik ödülünü Deniz Kezik'in yönettiği "Bizim Olan Her Şey" aldı.

Festival, ödül alan yönetmenler ve ekiplerin sahnede bir araya gelerek verdiği toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi

Kaynak: ANKA

