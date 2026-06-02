Bingöl'de şehit düşen 33 Mehmetçik Denizli'de anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bingöl'de şehit düşen 33 Mehmetçik Denizli'de anıldı

Bingöl\'de şehit düşen 33 Mehmetçik Denizli\'de anıldı
02.06.2026 09:51  Güncelleme: 09:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bölücü örgüt tarafından 24 Mayıs 1993 tarihinde Bingöl'de katledilen silahsız 33 Mehmetçik Denizli'de Pamukkale Üniversitesi Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen 'Şehitleri Anma ve Vefa Buluşması" etkinliği ile anıldı.

Bölücü örgüt tarafından 24 Mayıs 1993 tarihinde Bingöl'de katledilen silahsız 33 Mehmetçik Denizli'de Pamukkale Üniversitesi Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen 'Şehitleri Anma ve Vefa Buluşması" etkinliği ile anıldı.

Denizli'de; Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Denizli Şube Başkanlığı, Denizli, Güç Birliği Platformu Başkanlığı, Yatağanlılar Derneği, Çameli Belediye Başkanlığı ve Özel İnsanlar Derneği gibi Sivil Toplum Kuruluşları tarafından düzenlenen 33 eri anma etkinliği Pamukkale Üniversitesinde yoğun katılım ile gerçekleştirildi.

Etkinliğe, Denizli İyi Parti Milletvekili Yasin Öztürk, Denizli AK Parti İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Mahmud Güngör, Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut, Merkezefendi Kaymakamı Abdullah Demir, destekçi STK dernek gibi kuruluşların yetkilileri ile şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınları katıldı.

Şehitleri Anma ve Vefa Buluşması kampüs girişinden kortej yürüyüşü ile başladı. Kortej yürüyüşüne; Denizli AK Parti il Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmud Güngör, Mehteranı Hilal Mehter Takımı ile diğer protokol, şehit aileleri, gaziler ve aileleri katıldı.

Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz Kongre ve Kültür merkezinde devam eden etkinlikte; Katılımcılar Mehteranı Hilal'in mehter marşları ve çeşitli kahramanlık parçaları ile milli ve manevi duyguların üst düzeye çıktığı anlar yaşadı. Katılımcılar ellerindeki Türk Bayrakları ile mehter marşlarına katılarak günün anlam ve önemine uygun olarak milli ve manevi duyguları üst düzeyde yaşamış oldular.

İlk selamlama konuşmasını yapan Denizli Güç Birliği Platformu Başkanı aynı zamanda Bingöl'de katledilen 33 erden birisi olan Mehmet Öztürk'ün kardeşi Feridun Öztürk katılımcılara ve emeği geçenlere teşekkür ederek "Bu gün burada sadece şehitlerimizi anmıyoruz. Bir annenin, dinmeyen gözyaşını, bir babanın içine attığı hasreti, bir eşin yarım kalan hayatını, bir evladın babam ne zaman gelecek diye bekleyişini de hissediyoruz. Şehit olmak belki bir kişiye nasip olabilir. Ama şehit ailesi olabilmek her yiğidin taşıyabileceği bir imtihan değildir" dedi.

İkinci konuşmayı yapan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Denizli Şube Başkanı Mustafa Işık'ta katılımcılara teşekkür ederek "milletin hafızasında bazı tarihler vardır ki takvim yapraklarından silinse de milletin vicdanından asla silinmez. 24 Mayıs 1993 Elazığ Bingöl Karayolu üzerindeki 33 silahsız kardeşimizin şehadetinin yıl dönümü. Özellikle de onun için şu bayram arifesinde onları anıyoruz" dedi.

Şehitleri Anma ve Vefa Buluşması etkinliğine konuşmacı olarak katılan Hayati İnanç'ta Denizli'de olmaktan dolayı çok memnun olduğunu dile getirerek "Anadolu gibi vatanın varsa ve sen Türk isen eğer, düşman her zaman çok olur. Uyanık olmak zorundasın. Su uyur düşman uyumaz. Kılık değiştirir gelir. Şekil değiştirir gelir. Hain toparlar gelir. Senin uyanık olman lazım. Yari güzel olanın gözü uyku tutmaz. İşte bu nevi toplanmalarla hatırlanmalarla gidenlere olan borcumuzu tekrar hatırlayıp altını çizerek geleceğimizi inşa etme sorumluluğumuz var" dedi.

Program sonunda, okunan Hatmi Şeriflerin duası yapıldı. Duada ülkenin birlik ve beraberliğine vurgu yapılarak bu konuda mücadele eden başta asker ve polis olmak üzere bütün güvenlik güçlerine başarılar dilendi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Pamukkale Üniversitesi, İnsan Hakları, Sivil Toplum, Etkinlik, Denizli, Bingöl, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bingöl'de şehit düşen 33 Mehmetçik Denizli'de anıldı - Son Dakika

Jandarma’da 29 bin 353 personelin yeni görev yeri belli oldu Jandarma'da 29 bin 353 personelin yeni görev yeri belli oldu
Kılıçdaroğlu’nun basın danışmanından işten çıkarmalara ilişkin açıklama Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanından işten çıkarmalara ilişkin açıklama
Kardeşiyle 30 yıl sonra aynı kaderi yaşayan duvar ustası, inşaattan düşüp öldü Kardeşiyle 30 yıl sonra aynı kaderi yaşayan duvar ustası, inşaattan düşüp öldü
Bayram ziyaretinde teyzesini öldüren gencin ifadesi tüyler ürpertti Bayram ziyaretinde teyzesini öldüren gencin ifadesi tüyler ürpertti
8 kişiye mezar olan otobüs kazasının nedeni belli oldu 8 kişiye mezar olan otobüs kazasının nedeni belli oldu
İstanbul’a giden yolcu otobüsüne maganda saldırısı İstanbul'a giden yolcu otobüsüne maganda saldırısı

09:48
Uzak Şehir’de Türkiye’yi ağlatan sezon finali 3 isim diziye veda etti
Uzak Şehir'de Türkiye'yi ağlatan sezon finali! 3 isim diziye veda etti
09:46
ASELSAN A Milli Takım’ın ana sponsoru oldu
ASELSAN A Milli Takım'ın ana sponsoru oldu
09:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan “Kökünü kazıyacağız“ demişti Bu sabah 28 ilde daha düğmeye basıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kökünü kazıyacağız" demişti! Bu sabah 28 ilde daha düğmeye basıldı
08:35
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar Sistem sil baştan değişiyor
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! Sistem sil baştan değişiyor
08:31
60 milyar TL’lik operasyon 4 şirket ve 15 akaryakıt istasyonuna kayyum atandı
60 milyar TL'lik operasyon! 4 şirket ve 15 akaryakıt istasyonuna kayyum atandı
07:55
ABD’yi sarsan patlama 300 ton TNT gücüyle infilak etti
ABD'yi sarsan patlama! 300 ton TNT gücüyle infilak etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 10:05:00. #7.13#
SON DAKİKA: Bingöl'de şehit düşen 33 Mehmetçik Denizli'de anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.