35 Yıl Önce Suriye'ye Giden Kadın Türkiye'ye Dönemedi

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Gelin olarak 35 yıl önce Suriye'ye giden kadın, Türkiye'den bir daha Resulayn'a dönemedi

Sınırın çocuklarından ayırdığı anne her gün dikenli tellerin ardına gidip gözyaşları döküyor

ŞANLIURFA - Gelin olarak 35 yıl önce Suriye'ye giden kadın, DNA testi için geldiği Türkiye'den bir daha Resulayn'a dönemedi. Yaklaşık bir yıldır 6 çocuğundan ayrı yaşayan anne, her gün sınıra gidip gözyaşları döküyor.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yaşayan 53 yaşındaki Suriye Keskin Ubeyd, 1989 yılında Resulayn'da yaşayan akrabası İsmail Ubeyd ile evlenerek oraya yerleşti. Hem Türkiye hem de Suriye Cumhuriyeti vatandaşı olan Keskin, 3'ü kız, 4'ü de erkek olmak üzere 7 çocuk dünyaya getirdi. Resulayn'da yasadığı süre boyunca belli aralıklarla Türkiye'deki ailesi ve akrabalarının yanına ziyarete gelen Keskin Ubeyd, Barış Pınarı Harekatı'ndan sonra da defalarca gidip geldi. En son oğlu Halid Ubeyd'in Türkiye vatandaşlığı için mahkemenin talep ettiği DNA testi için gelen Keskin Ubeyd, oğlu Halid Ubeyd ile birlikte bir daha geri dönemedi. Her gün sınıra gidip Muhammed, Fatma, Semiye, Hasan, Nesrin ve Hüseyin isimli çocuklarına hasretini Resulayn'a bakarak gidermeye çalışan Keskin Ubeyd, gözyaşlarına boğuluyor.

"Evlatlarımla aramızda tel örgüler var"

Çocuklarına kavuşmak için yetkililerden yardım isteyen Suriye Keskin Ubeyd, "Artık dayanamıyorum. Çocuklarım gözümde tütüyor. Yaklaşık bir yıldır burada perişan haldeyim. Evlatlarımla aramızda tel örgüler var, ne olur gitmeme izin verilsin" ifadelerini kullandı.

Dikenli tellerin ardından ağıtlar yükseliyor

Her gün sınıra giderek tellerin arkasından çocuklarının yaşadığı Resulayn kentine bakarak ağıtlar yakan Keskin, "Evlatlarım, gelmek istiyorum bırakmıyorlar. Vallahi ben de sizi çok özledim. Allah için bırakın gideyim, çocuklarım orada perişan, ne olur bırakın gideyim" diye gözyaşı döküyor.

"Bu ailenin birleştirilmesini istiyoruz"

Ablasının çok mağdur olduğunu söyleyen Hüseyin Keskin ise, "Ablamız 1989 yılından beri Suriye'nin Haseke ili Resulayn ilçesinde akrabası olan İsmail Ubeyd ile evli. Kendisi Türk vatandaşı. İsmail Ubeyd'den olma çocukları var. Ablamız Barış Pınarı Harekatı'ndan sonra defalarca Türkiye'ye gelip gitmiştir. Sağlık sorunları vardı, gelip gitti. Kardeşinin vefatı nedeniyle gelip gitti. Oy kullanmak için gelip gitti. En son gelişi ise burada olan çocuğu Halid Ubeyd'in vatandaşlık başvurusu vardı. Mahkeme tespit amaçlı Halid Ubeyd'in DNA testini istedi. Suriye ülkesinden evli olduğu için mahkeme tebligatını Suriye ülkesine gönderdik. Oradan DNA testi için mahkeme tebligatıyla Türkiye'ye geldi. DNA testini yaptıktan sonra Valilik SUDKOM birimine başvurusunu yaptı ancak ret geldi. Daha önce defalarca gidip gelmesine rağmen bu sefer mahkeme tebligatıyla gelmesine rağmen ret geldi. Bu nedenle ablamız çok mağdur durumda. Karşı tarafta eşi ve çocukları var. Bir aile bölünmüş durumdadır. Bu ailenin birleştirilmesi için validen, yetkililerden destek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Karşı tarafta da aynı hüzün var

Resulayn kentinde de aynı hüzün yaşanıyor. Torunlarını ve çocuklarını yanına alan İsmail Ubeyd de sınıra gidip eşinin gelmesini bekliyor. Resulayn'daki yerel hükumetin eşinin gelmesine onay verdiğini ama Türkiye'nin onay vermediğini iddia eden İsmail Ubeyd, eşinin kendisine ve çocuklarına kavuşması için Türk yetkililerinden yardım istedi.