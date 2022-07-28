Murat Hayzaran'dan Expo 2021 Erhan Aksay Turnuvasına Katkı Sunanlara Teşekkür - Son Dakika
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Murat Hayzaran'dan Expo 2021 Erhan Aksay Turnuvasına Katkı Sunanlara Teşekkür

28.07.2022 19:46
Murat Hayzaran'dan Expo 2021 Erhan Aksay Turnuvasına Katkı Sunanlara Teşekkür

36.Erhan Aksay EXPO 2021 Futbol Turnuvası Tertip Komitesi Başkanı Murat Hayzaran, Hatay’ın Türkiye Cumhuriyeti'ne katılışının 83. yıldönümü münasebetiyle düzenlenen turnuvaya katkı sunanlara teşekkür mesajı yayınladı.

36.Erhan Aksay EXPO 2021 Futbol Turnuvası Tertip Komitesi Başkanı Murat Hayzaran, Hatay'ın Türkiye Cumhuriyeti'ne katılışının 83. yıldönümü münasebetiyle düzenlenen turnuvaya katkı sunanlara teşekkür mesajı yayınladı.

36.Erhan Aksay EXPO 2021 Futbol Turnuvası Tertip Komitesi Başkanı Murat Hayzaran, Hatay'ın Türkiye Cumhuriyeti'ne katılışının 83. yıldönümü münasebetiyle düzenlenen turnuvaya katkı sunanlara teşekkür mesajı yayınladı. Hayzaran'ın mesajı şöyle:

"Hatay Büyükşehir Belediyemiz tarafından bu yıl 36'ncısı düzenlenen Erhan Aksay EXPO2021 Futbol Turnuvasına katkılarından dolayı Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş'a, Hatay Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü Spor Şubesine ve turnuva boyunca görev yapan güvenlik güçlerimize, ASKF Başkanı Mehmet Öztürk'e, Hatay İl Hakem Kurulu Başkanı Erdal Orman'a, Hatay Faal Futbol Hakemleri Derneği Başkanı A. Sezai Damdelen ve turnuvada görev alan hakemlere, FBİAD Başkanı Güven Güleşçe'ye ve Tuğbay Volkan Öztürk'e, gösteri maçında oynayan Fenerbahçeli eski futbolcular ile Hataysporlu eski futbolculara, gösteri maçını yöneten Hakemler Cem Tosyalı, Cem Hanoğlu ve Hamit Korkmaz'a, açılış maçını yöneten hakemler Sabahattin Özen, Adnan Yoğurtçu ve Alamettin Emirleroğlu'na, Hatay Saha Komserleri Derneği Başkanı A. Haluk Görün'e ve turnuvada görev alan saha komserleri ile Ayhan Dik'e, Hatay Futbol İl Temsilcisi Sn. Müfid Tatlı'ya, turnuvaya katılan Antakya ve Körfez grubu takımları ile yöneticilerine, turnuva Fotoğraflarını çekip basına servis eden Hasan Seid Okay'a ve basınımızın güzide temsilcilerine, HRT Akdeniz TV'ye ve Ömer Cihangir'e, Esentepe ve Karaağaç sahası değerli çalışanlarına ve sağlık ekiplerine, tertip komitesi üyeleri ile emeği geçen herkese tertip komitesi adına çok teşekkür ederim"

Kaynak: ANKA
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Son Dakika Yerel Murat Hayzaran'dan Expo 2021 Erhan Aksay Turnuvasına Katkı Sunanlara Teşekkür - Son Dakika

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SON DAKİKA: Murat Hayzaran'dan Expo 2021 Erhan Aksay Turnuvasına Katkı Sunanlara Teşekkür - Son Dakika
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