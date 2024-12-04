4 Aralık'ta Zonguldak'tan mesaj verdiler; "Madencilik, yürek ve cesaret ister" - Son Dakika
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Yerel

4 Aralık'ta Zonguldak'tan mesaj verdiler; "Madencilik, yürek ve cesaret ister"

4 Aralık\'ta Zonguldak\'tan mesaj verdiler; "Madencilik, yürek ve cesaret ister"

Zonguldak'ta maden işçileri Dünya Madenciler Günü dolayısıyla bir araya gelerek hayatlarını kaybeden meslektaşlarını anarak dualar etti.

04.12.2024 10:06
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Zonguldak'ta maden işçileri Dünya Madenciler Günü dolayısıyla bir araya gelerek hayatlarını kaybeden meslektaşlarını anarak dualar etti. Madencilere hitap eden Türkiye Taşkömürü Kurumu genel Müdürü Muharrem Kiraz, " Çıkartacağımız her bir ton kömüre ülkemizin ihtiyacı var. Bu bilinç ve şuurla çalıştığımızı biliyorum" dedi.

Zonguldak'ta 4 Aralık Dünya Madenciler Günü dolayısıyla Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait Üzülmez Müessese Müdürlüğü'nde program düzenlendi. Programda Kur'an-ı Kerim okunarak hayatını kaybeden madenciler anıldı. 08.00-16.00 vardiyasında görevli maden işçileri ile gece vardiyasından çıkan işçilerin yanı sıra TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz, sendika temsilcileri, siyasi parti temsilcileri de programa katıldı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürü Muharrem Kiraz madencilere hitaben yaptığı konuşmada "4 Aralık Dünya Madenciler Gününüzü kutluyorum. Hepinize kazasız belasız bir verimli ve huzurlu çalışmalar diliyorum. Hepimizin de bildiği gibi ülkemiz enerji konusunda dışa bağımlı. Çıkartacağımız her bir ton kömüre ülkemizin ihtiyacı var. Bu bilinç ve şuurla çalıştığımızı biliyorum. Bu şekilde çalışarak verimli bir şekilde iş sağlığı ve güvenliğine dikkat ederek Yer altından çıkan en değerli madenin insan olduğu bilinç ve şuuruyla çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Bugüne kadar yer altındaki çalışmalarda yer üstündeki çalışmalarda ve ülkemizin bugünlere gelmesinde canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Ayrıca bakanımızın da sizlere selamları ve saygıları var. 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nüzü kutluyor. Hepinize başarılı çalışmalar diliyorum. Allah'a emanet olun" dedi.

Yapılan duaların ardından madencilere ikramlarda bulunuldu.

"Madencilik zorlu bir zanaat"

60 yaşındaki 37 yıllık maden işçisi Sefer Bayrak, madenciliğin zorlu bir zanaat olduğunu, aynı zamanda ülke ekonomisine katkı sağladıklarını ifade ederek, "Rahmetli olan madencilerimizin hepsine Allah rahmet eylesin. Madencilik gerçekten zorlu bir zanaat. Maden ocağında herhangi birimize bir şey olsa birbirimize hemen müdahale etmek zorundayız. Hayatımızı burada harcadık. Çoluk çocuğumuzun nafakasını kazanmak için onların vatana millete hayırlı bir evlat olması için burada mücadele ettik. Zor şartlarda 37 senemizi verdik. Çoluk çocuğumuz daha iyi şartlarda yaşasın vatanımıza hayırlı nesil yetiştirmek için mücadele ettik" diye konuştu.

Madencilik mesleğinin diğer meslekten farklı olduğunu ifade eden Bayrak, "Oradaki kömürü alırken tavan ister istemez göçme oluyor. Dikkatli olunmazsa kazalar meydana geliyor. Ailemizle, arkadaşlarımızla 'Allah kazasız belasız çalışmak nasip etsin' temennileri ile vedalaşıyoruz. Bu telkinlerde bulunuyoruz" diye konuştu.

"Madencilik; yürek isteyen korkusuz bir meslek"

15 yıllık maden işçisi 40 yaşındaki Ferhan Ay da Asrın Felaketi 'nin yaşandığı 11 ili etkileyen depremlerde can kurtardıklarını hatırlatarak, "Bütün madencilerimizin gününü kutluyorum. Hayırlara vesile olmasını istiyorum. (Deprem bölgesi) Anlatılmaz yaşanması lazım. Orası bir cehennem yeri gibiydi. Çok zorluklarla mücadele ettik. Bütün madenci kardeşlerimiz canla başla çalıştık. Elimizden gelen herşeyi yaptık. Madencilik korkusuz bir meslek. Yürek isteyen bir meslek. Nerede ne zaman bir ihtiyaç olsa koşarız. Her daim her zaman hazırız" ifadelerine yer verdi.

İşçiler, yapılan duaların ardından çalışmak için yerin metrelerce altına indi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 4 Aralık'ta Zonguldak'tan mesaj verdiler; 'Madencilik, yürek ve cesaret ister' - Son Dakika

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