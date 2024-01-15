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Uluslararası Deve Güreşleri Festivali Selçuk'ta Başlıyor - Son Dakika
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Uluslararası Deve Güreşleri Festivali Selçuk'ta Başlıyor

İzmir'in Selçuk ilçesinde düzenlenecek olan 42. Uluslararası Deve Güreşleri Festivali, 21 Ocak'ta başlayacak. Festivalde 140 devenin katılacağı güreşler, heyecanlı anlara sahne olacak. Selçuk Efes Kültür ve Turizm Vakfı Başkanı Mahmut Kapıcıbaşı, tüm güreş severleri festivaldeki güreşlere davet etti.

Uluslararası Deve Güreşleri Festivali Selçuk\'ta Başlıyor
15.01.2024 - 12:44,  Güncelleme: 12:47
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İzmir'in Selçuk ilçesinde, bu yıl 42. kez düzenlenecek Uluslararası Deve Güreşleri Festivali, 21 Ocak'ta başlıyor. Güreş severleri Selçuk'ta bir araya getirerek festival, heyecanlı anlara sahne olacak.

42. Uluslararası Selçuk Deve Güreşleri Festivali, bu yılda güreş severleri bir araya getirecek. Toplam 140 devenin katılacağı festival, Pamucak Güreş Arenasında gerçekleşecek. Ege, Akdeniz ve Marmara Bölgesinden gelecek pehlivan develerin güreşeceği Selçuk Deve Güreşleri Festivali, Selçuk Efes Kültür ve Turizm Vakfı organizasyonuyla Selçuk Belediyesinin katkılarıyla düzenlenecek. Deve güreşlerinin Kırkpınar'ı olarak da bilinen festival, 42. yıl heyecanı ile 21 Ocak 2024 Pazar günü binlerce güreş severi ağırlayacak. Festivalde 5 çift pehlivan deve ise Artemis Ödülü için yarışacak. Altın Havan En Süslü Deve Yarışması da, 12. kez 20 Ocak 2024 Cumartesi günü saat 12.00'de İstasyon Meydanı'nda düzenlenecek.

Festival için tüm hazırlıkların tamamlandığını; Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinin en ünlü pehlivan develerinin güreşler için hazır olduğunu kaydeden Selçuk Efes Kültür ve Turizm Vakfı Başkanı Mahmut Kapıcıbaşı, tüm güreş severleri 21 Ocak Pazar günü saat 10.00'da Pamucak Arena'da yapılacak olan güreşlere davet etti. - İZMİR

Kaynak: İHA
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