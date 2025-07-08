45 Yıl Sonra Hayali Gerçekleşti: Salih Amca Protez Bacağına Kavuştu - Son Dakika
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45 Yıl Sonra Hayali Gerçekleşti: Salih Amca Protez Bacağına Kavuştu

45 Yıl Sonra Hayali Gerçekleşti: Salih Amca Protez Bacağına Kavuştu
08.07.2025 10:15  Güncelleme: 10:19
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Adana'da 63 yaşındaki Salih Yaşar Aybar, 18 yaşında kaybettiği bacağının yerine 45 yıl sonra protez bacak takıldı. Artık yürüyebildiği için mutlu olan Aybar, hayırseverlerin ve gönüllü doktorların desteğiyle yeniden hayata tutundu.

Adana'da 63 yaşındaki Salih Yaşar Aybar'ın genç yaşta kaybettiği bacağının yerine 45 yıl sonra protez bacak takıldı. İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) haberiyle hayali gerçek olup sevinç gözyaşları döken Salim amca, "Gözüm yüzde 5 görüyor ama artık ayağım var, yürüyebiliyorum. Dünyalar benim oldu" dedi.

Feke ilçesine bağlı Çandırlar Mahallesi'nde zor şartlar altında yalnız yaşayan 63 yaşındaki Salih Yaşar Aybar'ın protez bacak hayali gerçek oldu. 18 yaşında yakalandığı yılancık (erizipel) hastalığı nedeniyle ayağında oluşan yaranın enfeksiyon kapmasıyla bacağı kesilen Aybar, 45 yıl boyunca hayalini kurduğu mekanik bacağa İHA'nın haberinin ardından kurum amirlerinin desteği, hayırseverler ve gönüllü doktorlar sayesinde kavuştu. Bacağının kesilmesi sonrası gelişen görme engeli ile zor günler geçiren Aybar mekanik protez bacağının takılmasının ardından köyünde huzurla yaşamaya başladı. Yüzde 5 oranında gören Aybar'a gözle ilgili de tedaviler uygulandığı öğrenildi.

AID Uluslararası Doktorlar Derneği, Feke Belediyesi, İlçe Kaymakamlığı, Adanalılar Derneği ve gönüllüler, Aybar'ın hem protez bacak hem de göz tedavisi sürecinde seferber olduğu ifade edildi.

"Gözüm yüzde 5 görüyor ama artık ayağım var"

8 ay süren fizik tedavi ve göz tedavisinin ardından yeni protez bacağına kavuşan Salih Yaşar Aybar, "Yıllardır dua ediyordum. Gözüm yüzde 5 görüyor ama artık ayağım var. Yürüyebiliyorum. Dünyalar benim oldu" dedi.

Artık sevinç gözyaşı döktüğünü belirten Aybar, "18 yaşında bacağım kesildi. Sonra tek gözüm de görmez oldu. 45 yıldır hayalin peşindeydim. Bir bacağım olsun, kimseye yük olmadan yaşamak istedim. İhlas Haber Ajansı sesimi duyurdu, Türkiye beni duydu. Hayırseverlerin desteği ile yeniden ayağa kalktım. Herkes destek verdi. Artık geleceğe dair umudum var. Bazen sevinçten bağırıyorum. Hayatımda çok şey değişti. Bulaşığımı çamaşırımı kendim yıkıyorum. Allah razı olsun" diye konuştu.

"Artık yüzünde güller açıyor"

Aybar'ın komşusu Ömer Savaş protez ayağı takılmadan Salih Yaşar'ın umutsuz bir yaşam sürdüğünü anlatarak, "Yıllarca çok zor durumda yaşadı. El birliği ile destek olduk. Şimdi onu yürürken görmek, gözlerinde güller açtığını görmek bizi de çok mutlu ediyor" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 45 Yıl Sonra Hayali Gerçekleşti: Salih Amca Protez Bacağına Kavuştu - Son Dakika

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