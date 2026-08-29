46 Yaşındaki Adam Hayallerinin Peşinde

Antalya'dan bisikletiyle yola çıkan 46 yaşındaki Mehmet Hazar, yaklaşık 805 kilometre pedal çevirerek Gaziantep'e ulaştı. Günlük ortalama 40-50 kilometre yol kat eden Hazar, yolculuk boyunca ihtiyaçlarını ise gittiği şehirlerde çalışarak karşılıyor.

Uzun süredir hayalini kurduğu bisiklet yolculuğunu gerçekleştirmek için iş yerlerini kapatarak yollara düşen 46 yaşındaki Mehmet Hazar, Antalya'dan başladığı yolculukta Mersin ve Adana'nın ardından Gaziantep'e ulaştı. Çadır ve gerekli ekipmanlarını yanında taşıyan Hazar, sıcak havalardan etkilenmemek için sabahın erken saatlerinde pedal çeviriyor. Yolculuğunun ilk gününde 100 kilometre bisiklet sürdüğünü ancak sıcak nedeniyle zorlandığını belirten Hazar, sonraki günlerde günlük mesafeyi 40-50 kilometreyle sınırladığını söyledi.

"Hayallerimi gerçekleştirmek için iş yerlerimi kapattım"

İş yerlerini kapattıktan sonra oluşan boşluğu hayallerini gerçekleştirmek için değerlendirdiğini anlatan Mehmet Hazar, "Uzun zamandır yollardayım. Yaklaşık 16 gün oldu ve şuan ki durağım Gaziantep. Burada çok sıcak karşıladılar beni. Gaziantep halkı muhteşem, enerjileri muhteşem. Uzun zamandır böyle bir kafamda proje vardı. İşler beni etkilemişti. İşlerden dolayı bağ kurmuştum. Bu bağlarımı kopardım, iş yerlerini kapattım. Dolayısıyla böyle bir boşluğa düştüm. Boşluktayken de hayallerimi gerçekleştirme amacına ulaştım. Hedefim, çok yavaş şekilde dünyayı gezmekti. Tabii buna Türkiye'den başladım" dedi.

Türkiye'den başlayarak dünyayı yavaş şekilde gezmeyi hedeflediğini belirten Hazar, "Öncelikle Antalya'dan nereye gidebilirim dedim. Gürcistan'a kadar yol alacağım. Böyle bir hedefim var. Antalya'dan Gürcistan'a gideyim dedim. Şu ana kadar 3 şehir değiştirdim. Antalya'dan çıktım. Mersin, Adana, şu an buradayım. Allah'ım izin verirse, güç kuvvet verirse, herhangi bir sakatlığım, herhangi bir sıkıntım olmazsa Gürcistan'a kadar yol alacağım" ifadelerini kullandı.

"Günlük 40-50 kilometre yol alıyorum"

Sıcak havalara rağmen yolculuğundan vazgeçmediğini ifade eden Hazar, "İlk gün 100 kilometre denedim ama bir hayli yorucuydu. Bilhassa sıcaklar bizi etkiledi. Onun dışında 50 kilometrenin dışına çıkmamaya çalışıyorum. Günlük 40-50 kilometre yol alıp sonrasında dinleniyorum. Çadırlarım ve her türlü teçhizatım var. Uygun bulduğum yerlerde konaklıyorum. Sıcaklardan etkilenmemek için sabah 5-6 civarında yola devam ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Gittiğim yerlerde çalışarak ihtiyaçlarımı karşılıyorum"

Yolculuk sırasında zaman zaman çeşitli işlerde çalışarak para kazandığını anlatan Hazar, "Para çok gerekli bir şey. Zaman zaman iş yerlerinde günlük çalışıyorum. Bulaşık yıkıyorum, başka işler yapıyorum. Onlara yardımcı oluyorum. Halkımız da sağ olsun gereken yardımı yapıyor. Çalıştığımız zaman emeğimizin karşılığını alabiliyoruz" dedi.

Gaziantep'e ulaştığında kentin tarihi mekanlarını da gezme fırsatı bulan Hazar, Gaziantep halkının ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye turunun ardından Gürcistan'a geçmeyi planlayan Hazar, "Bundan sonrada devam etmek istiyorum. Dediğim gibi Allah izin verdiği sürece bütün dünyayı bisikletle gezeceğim. Bu işe Türkiye'den başladım. Şanlıurfa, Diyarbakır, Erzurum tarafından çıkıp Kars ve Ardahan'dan sonra ilk rotam Gürcistan. Bu turda Gürcistan'da bitirmeyi planlıyorum. Gürcistan'dan sonra da bütün dünyayı gezeceğim" diye konuştu.