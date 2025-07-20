51 yıl sonra gelen arşiv: Kıbrıs Harekatı\'ndan ilk kez yayınlanan fotoğraflar

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na asteğmen olarak katılan gazi Erdoğan Parlak'ın kişisel arşivinde yer alan ve daha önce hiç görülmemiş fotoğraflardan oluşan özel bir video paylaştı.

MSB, Kıbrıs Barış Harekatı'na ait ilk defa yayınlanan fotoğraflardan oluşan bir video paylaştı. Hazırlanan video, Kıbrıs gazisi Parlak'ın harekat sırasında, 39'uncu Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında asteğmen rütbesiyle görev yaptığı esnada, şahsi fotoğraf makinesiyle çektiği fotoğraflardan oluşuyor. Gazi Parlak, fotoğrafların arşiv niteliği taşıdığını düşünerek 17 Haziran'da Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğine teslim etti ve kullanım hakkını kendi rızası ile Bakanlığa devretti.

"Bu kareler, insanlık onurunun ve kardeşliğin sessiz şahididir"

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Irkımın Akdeniz'de bir sevinci var. Yurdumun Mersin'den öte bir devamı var. Bir milletin sabrı taştığında; vatan, denizin ötesinde de vatandır diyerek yola çıkıldı. Bu kareler, sadece bir askeri harekatın değil, insanlık onurunun ve kardeşliğin sessiz şahididir. İlk kez gün yüzüne çıkan Mutlu Barış Harekatı'na ait tarihi fotoğraflarla, milletimizin hafızasına kazınan o destansı mücadeleyi yeniden hatırlıyoruz. İzlediğiniz görüntüler; Türk milletinin, kardeşine nasıl kol kanat gerdiğinin ve barış için nasıl kararlı adımlar attığının ifadesidir. Mutlu Barış Harekatı'nın 51'inci yılında; şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz. Kıbrıs Türkü, bizim canımızdır." - ANKARA