550 kilometrelik 'Tarihi Kilikya Yolu' yürüyüşe açıldı - Son Dakika
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550 kilometrelik 'Tarihi Kilikya Yolu' yürüyüşe açıldı

550 kilometrelik 'Tarihi Kilikya Yolu' yürüyüşe açıldı Uluslararası standartlar gözetilerek yapılan güzergah boyunca ören yerlerinin yanı sıra 55 köyden geçen Kilikya Yolu'nun 4 rotadan oluştuğu bilirildi Mersin'de yaklaşık 5 yıllık çalışma sonucu tamamlanan 550 kilometrelik 'Tarihi Kilikya...

17.05.2025 18:10
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550 kilometrelik 'Tarihi Kilikya Yolu' yürüyüşe açıldı

Uluslararası standartlar gözetilerek yapılan güzergah boyunca ören yerlerinin yanı sıra 55 köyden geçen Kilikya Yolu'nun 4 rotadan oluştuğu bilirildi

MERSİN - Mersin'de yaklaşık 5 yıllık çalışma sonucu tamamlanan 550 kilometrelik 'Tarihi Kilikya Yolu' yürüyüşe açıldı. Uluslararası standartlar gözetilerek yapılan güzergah boyunca ören yerlerinin yanı sıra 55 köyden geçen Kilikya Yolu 4 rotadan oluşuyor.

Mersin Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Mersin Zirve Dağcılık Spor Kulübü ve Kilikya Yolu Koruma ve Yaşatma Derneğinin işbirliğinde yaklaşık 5 yıl süren çalışma sonucu yürüyüşe açılan 550 kilometrelik 'Tarihi Kilikya Yolu'nun lansmanı MBB Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirildi.

Kilikya Yolu Koruma ve Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Durukan, sportif organizasyonlar ve kültürel amaçlı geziler için kullanılacak Kilikya Yolu projesinin 550 kilometrelik etabının 5 yıllık zorlu bir çalışma süresinin ardından resmen açıldığını söyledi. 550 kilometrelik yolun tespiti sırasında yaklaşık 55 köyden geçmek ve yardım almak durumunda kaldıklarını anlatan Durukan, "Burada birer rakama dönüşmüş olan bu ifadeler aslında uzun ve yorucu bir çalışmanın kısa bir özeti, memlekete sağlayacak bir projenin istatistiki dökümüdür" dedi.

Hermes, projenin logosu olarak seçildi

Projenin teknik detayları hakkında kısa bilgiler veren Durukan, şöyle devam etti:

"Hermes logosu mitolojiden seçildi. Hermes, mitolojide yolun ve yolcuların tanrısıdır, aynı zamanda tüccarların tanrısıdır. Antik yazarlardan Oppianos bize 'Korikos (Korykos) Hermes'in kentidir' der. Korikos, Kızkalesi'nin Antik Çağ'daki ismidir. ve bütün bunların bileşkesi olarak biz Hermes'i bu projenin logosu olarak tercih ettik. 550 kilometrenin tamamı uluslararası standartlarda işaretlendi, doğayla uyumlu bilgi ve yön levhaları ile tanımlandı, internet ortamında da bilgi servisi yapıldı. Proje ile ilgili bilgileri ve görüntüleri 'kilikyayolu.mersin.bel.tr' internet sayfasından temin etmeniz mümkün. Ayrıca Kilikya yolunun bu bölümüyle ilgili ayrıntılı bilgi içeren bir rehber kitap şu an baskıda. Birkaç hafta içinde erişilebilir hale gelecek. Bu kitap aynı zamanda belediyemizin web sayfasında e-kitap olarak meraklıların kullanımına sunulacak, ücretsiz indirilebilecektir."

Proje 4 bölümden oluşuyor

Proje kendi içinde 4 bölümde değerlendirilebileceğini vurgulayan Durukan, " Tarsus'tan başlayıp Gülek Kalesi'ne kadar uzanan Doğu kanadı İpekyolu olarak tanımlandı. Gülek Kalesi'nden Erdemli'nin kuzeyindeki Kızılgeçit'e kadar olan bölge Toros yolu olarak tanımlandı. Üçüncü bölüm Olba yolu olarak tanımlandı. ve Silifke'den Tisan'a kadar olan coğrafya da Afrodit yolu olarak tanımlandı. Her ne kadar bir yol projesi olarak tanımlansa da aslında bunun çok ötesinde içeriğe sahiptir. Erdemli, Olba, Silifke, Kızkalesi arasında kalan bu coğrafya son derece zengin bir kültürel miras birikimine sahiptir. Kilikya Yolu projesi bu kültürel potansiyeli vitrine taşımayı amaçlayan çok önemli bir projedir" diye konuştu.

Yürüyüş yollarının hem dünyada hem de Türkiye'de örnekleri olan yaygın organizasyonlar olduğunu vurgulayan Durukan, "Kilikya yolu projesi kültürel mirasın, doğal zenginliklerin ve hatta yerel lezzetlerin tanıtılmasına katkı sağlayacak bir katalizördür. Mersin içinden veya dışından bu güzellikleri deneyimlemek isteyen ziyaretçilerin ihtiyaçlarına yönelik bir turizm, zaman içinde canlanacaktır. Bu açıdan Kilikya Yolu projesi ekonomiyi de tetikleyecek olan bir projedir. Tarım dışı dinamiklerin faaliyete geçirilmesini yani ekonominin çeşitlendirilmesini hedeflemektedir. Bu nedenle Kilikya yolu projesinin sadece bir yol projesi gibi değerlendirmek eksik olur. Kültürel ve doğal zenginliğimiz Mersin'in yumuşak gücü yani Soft Power olarak değerlendirdiğimiz yumuşak gücüdür. Bu yönüyle Kilikya yolu projesi kırsal kalkınmaya sosyo-ekonomik boyutta katkı sağlayacak bir projedir" dedi.

"Proje 55 köye köyden geçiyor"

Kilikya Yolu projesinin sosyal açıdan da önemli bir amaç güttüğüne işaret eden Durukan, "Proje yaklaşık 55 köye köyden geçiyor. Uzak olduğu sanılan yerlerin ulaşılabilir hale gelmesine, değerlendirmesine ve sahip çıkılmasına katkı koyacak bir projedir. Köylerin cazibesi hakkında farkındalık oluşturarak, köyden kente yaşanan göçün tersine çevrilmesinde etkili olabilecek projelerden bir tanesidir. Kısacası bilim, sanat, kültür, turizm ve sporun iç içe geçtiği kompleks bir projeden bahsediyoruz. Bu projeyi kalkınma programıyla ilişkili bir altyapı Projesi olarak tanımlamanın anlamlı ve uygun olduğunu düşünüyorum. Projenin en önemli özelliklerinden biri de Mersin'in en kronik sorunlarından bir tanesi olan tanıtıma ilaç olmasıdır" diye konuştu.

Mersin Zirve Dağcılık Spor Kulübü ve Kilikya Yolu Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ali Rıza Demir de hazırlık süreci boyunca yaptıkları çalışmaları anlattı.

"Şehrin tanıtımına önemli destek verecek çalışmalardan biri"

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ise Mersin'in kadim medeniyetlere ev sahipliği, farklı semavi dinlere mensup insanların yaşadığı, farklı kültürlerin bir arada olduğu muazzam bir kent olduğunu söyledi. Önemli bir tarihi kültürel mirasın üzerinde olduklarının unutulmaması gerektiğini belirten Seçer, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir bölgede yaşadıklarını ifade etti.

Yapılan çalışmanın 5 yıl önce karara bağlandığını hatırlatan Seçer, "Ama bir ekip çalışması, 'ben bilirim, ben en iyisini bilirim, benim dediğim doğru' anlaşıyı değil. 2019'dan sonra Mersin'in en büyük kazanımı ne diye sorarsanız? Mersin katılımcı demokrasiyi öğrendi. Bu kentin yönetimine herkes dahil oldu. Onun için zenginlik çıkıyor. Herkes burada bir aradayız. Herkes burada, herkes kenti sahipleniyor" dedi.

Mersin'in en büyük sorunlarından birinin tanıtım olduğuna dikkat çeken Seçer, Tarihi Kilikya Yolu projesinin şehrin tanıtımına en önemli destek verecek çalışmalardan biri olduğunu vurgulayarak, "Sizin tarihi doğal güzellikleriniz var. Ama bunu kimse bilmiyor. Sizin elinizde muazzam ürünler var ama arka tarafta depoya saklamışsınız. Tarihi Kilikya Yolu ile bu coğrafyada 10 binlerce yıl önce yaşayan kültürleri, tarihi ve aynı zamanda hala bütün saldırılara rağmen kendini koruyan doğayı tanıtma imkanı sunuyoruz. Bunu vitrine getiriyoruz" diye konuştu.

Kilikya Yolu projesinin bölge insanı ve kent ekonomisine sağlayacağı katkılara değinen Seçer, yaptıkları ve devam eden projelerden de bahsetti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 550 kilometrelik 'Tarihi Kilikya Yolu' yürüyüşe açıldı - Son Dakika

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