Yerel

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "6. Tour of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu" başladı. Başkan Vahap Seçer, "146 sporcumuz 5 kıtadan, 30 ülkeden burada bulunuyorlar. İşte sporun güzelliği bu, insanların dil, din, milliyet farkı olmaksızın bir arada ortak bir amaçla bir mücadele içerisinde olmaları. Spor; barış, kardeşlik, huzur demek. Bu etkinlikler de Mersin'de her geçen gün artarak devam edecek" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen "6. Tour of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu" başladı. Türkiye'nin en önemli 4 bisiklet yarışından biri olan Tour of Mersin kapsamında 5 kıtadan, 30 farklı ülkeden toplam 171 sporcu, 4 gün boyunca Mersin'i pedallayacak. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de Tour of Mersin'e katılarak yarışmanın startını verdi.

Anamur ilçesinde bulunan Anemurium Antik Kenti'nde başlayan yarışma öncesinde konuşan Başkan Seçer, sporcuların birbirinden güzel güzergahlarda pedal çevireceğini belirterek, şunları dile getirdi:

"SPOR; BARIŞ, KARDEŞLİK, AZİM, EMEK VE TAKIM ÇALIŞMASI DEMEK"

"Tour of Mersin'in 4 güzergahı da birbirinden güzel görüntüler ortaya çıkaracak güzergahlar. Yurtdışından 146 sporcu geldi. Mersin'imizin uluslararası arenada tanınması için burada gördüklerini ülkelerinde anlatmalarını kendilerinden istiyorum. Özellikle içinde bulunduğumuz Anamurium Antik Şehri'nin görkemli görüntüsünü de anlatmalarını kendilerinden istiyoruz. Dünyanın dört bir yanından sporcular bu etkinlikler için burada olacak. Spor; barış, kardeşlik, azim, emek ve takım çalışması demek. Spor; birçok insan için önemli ve değerli bu gibi kavramları bize anımsatan bir uğraş alanı. Mersin'imizin de her köşesi tarih kokuyor, muazzam bir şehir. Bu anlamda da bu tip sportif etkinliklere çok müsait, biz de çok farklı etkinlikler yapıyoruz. Tour Of Mersin için buradayız. Havada çok güzel artık, Mersin'in baharı geldi. 5 kıtadan, 30 ülkeden 146 sporcu burada bulunuyor. İşte sporun güzelliği bu, insanların dil, din, milliyet farkı olmaksızın bir arada ortak bir amaçla bir mücadele içerisinde olmaları. Spor; barış, kardeşlik, huzur demek. Bu etkinliklerde Mersin'de her geçen gün artarak devam edecek. Çok yakın bir süre içerisinde yapılan çalışmalar sonucu Mersin'i Avrupa Bisiklet Rotaları Ağı'na katacağız. Bu da Mersin için çok önemli bir kazanım olacak. Ayrıca bisiklet tutkusunun artması için bisiklet tutkusu olanların bisiklet altyapısı olan bir şehirde yaşamalarını sağlamak için de bisiklet yolları bizim için önemli. 400 kilometre gibi bir bisiklet yolu projelendirmiştik. Bunu zaman içerisinde planlamıştık. Şu anda 145 kilometre bisiklet yolu ağımız var. ve her yeni açtığımız caddede, bulvarda teknik olarak bir engel olmadığı takdirde mutlaka bisiklet yolumuz oluyor."

Mersin'de 2024 yılı içinde uluslararası, ulusal ve yerel bir dizi sportif faaliyet yapıldığını söyleyen Seçer; Çocuk Maratonu, Mersin Dağ Koşusu, Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu, Pro Beach Tour, Tarsus Kleopatra Bisiklet Turu, Tarsus Uluslararası Yarı Maratonu ve 6. Uluslararası Mersin Maratonu'nu gerçekleştireceklerini müjdeledi.

Mersin'den tüm dünyaya çağrı yapan Seçer, "Herkesi Mersin'e bekliyoruz. Herkes gitsin tersine ama birçok kişi gelsin Mersin'e" diye konuştu.

Daha önce yapılan sportif faaliyetlerin ardından sporculardan olumlu geri dönüşler aldıklarını söyleyen Seçer, şöyle konuştu:

"Beklentimizin çok üzerinde bir memnuniyet oluyor. Özellikle burada mücadele eden sporcular, federasyon temsilcileri memnuniyetlerini ifade ediyor. Büyükşehir olarak yaptığımız organizasyonlarda ciddiyete önem veriyoruz. Yani yaptığımız organizasyonların düzenli olması, uluslararası etkinliklerin standartlara, kurallara uygun olması bizim için önemli. Tabii Mersin'in tanıtımı açısından çok önemsiyoruz. Bu anlamda da özellikle ilk kez bu bölgeye gelen sporcuların Mersin ile ilgili değerlendirmelerini kıymetli buluyoruz."

ANAMUR'DAN TARSUS'A KENTİN TARİHİ, DOĞAL VE KÜLTÜREL GÜZELLİKLERİ PEDALLANACAK

Toplam 4 gün sürecek yarışma boyunca sporcular, Anamur'dan Tarsus'a Mersin'in tarihi, doğal ve kültürel güzelliklerini pedallayarak keşfedecek. Birbirinden heyecanlı anlara sahne olacak yarışma sonunda dereceye girenlere toplam 19 bin 30 Euro ödül verilecek.

1. Etap'ta Anamur-Gülnar 103.2 kilometre, 2. Etap'ta Gülnar-Mersin Soli Pompeipolis 153.3 kilometre, 3. Etap'ta Tarsus–Mersin Özgecan Aslan Barış Meydanı 137.5 kilometre ve 4. Etap'ta da Mersin merkez olmak üzere 124.4 kilometre pedal çevirilecek.