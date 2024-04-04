Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "6. Tour of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu" başladı. Başkan Vahap Seçer, "146 sporcumuz 5 kıtadan, 30 ülkeden burada bulunuyorlar. İşte sporun güzelliği bu, insanların dil, din, milliyet farkı olmaksızın bir arada ortak bir amaçla bir mücadele içerisinde olmaları. Spor; barış, kardeşlik, huzur demek. Bu etkinlikler de Mersin'de her geçen gün artarak devam edecek" dedi.
Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen "6. Tour of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu" başladı. Türkiye'nin en önemli 4 bisiklet yarışından biri olan Tour of Mersin kapsamında 5 kıtadan, 30 farklı ülkeden toplam 171 sporcu, 4 gün boyunca Mersin'i pedallayacak. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de Tour of Mersin'e katılarak yarışmanın startını verdi.
Anamur ilçesinde bulunan Anemurium Antik Kenti'nde başlayan yarışma öncesinde konuşan Başkan Seçer, sporcuların birbirinden güzel güzergahlarda pedal çevireceğini belirterek, şunları dile getirdi:
"SPOR; BARIŞ, KARDEŞLİK, AZİM, EMEK VE TAKIM ÇALIŞMASI DEMEK"
"Tour of Mersin'in 4 güzergahı da birbirinden güzel görüntüler ortaya çıkaracak güzergahlar. Yurtdışından 146 sporcu geldi. Mersin'imizin uluslararası arenada tanınması için burada gördüklerini ülkelerinde anlatmalarını kendilerinden istiyorum. Özellikle içinde bulunduğumuz Anamurium Antik Şehri'nin görkemli görüntüsünü de anlatmalarını kendilerinden istiyoruz. Dünyanın dört bir yanından sporcular bu etkinlikler için burada olacak. Spor; barış, kardeşlik, azim, emek ve takım çalışması demek. Spor; birçok insan için önemli ve değerli bu gibi kavramları bize anımsatan bir uğraş alanı. Mersin'imizin de her köşesi tarih kokuyor, muazzam bir şehir. Bu anlamda da bu tip sportif etkinliklere çok müsait, biz de çok farklı etkinlikler yapıyoruz. Tour Of Mersin için buradayız. Havada çok güzel artık, Mersin'in baharı geldi. 5 kıtadan, 30 ülkeden 146 sporcu burada bulunuyor. İşte sporun güzelliği bu, insanların dil, din, milliyet farkı olmaksızın bir arada ortak bir amaçla bir mücadele içerisinde olmaları. Spor; barış, kardeşlik, huzur demek. Bu etkinliklerde Mersin'de her geçen gün artarak devam edecek. Çok yakın bir süre içerisinde yapılan çalışmalar sonucu Mersin'i Avrupa Bisiklet Rotaları Ağı'na katacağız. Bu da Mersin için çok önemli bir kazanım olacak. Ayrıca bisiklet tutkusunun artması için bisiklet tutkusu olanların bisiklet altyapısı olan bir şehirde yaşamalarını sağlamak için de bisiklet yolları bizim için önemli. 400 kilometre gibi bir bisiklet yolu projelendirmiştik. Bunu zaman içerisinde planlamıştık. Şu anda 145 kilometre bisiklet yolu ağımız var. ve her yeni açtığımız caddede, bulvarda teknik olarak bir engel olmadığı takdirde mutlaka bisiklet yolumuz oluyor."
Mersin'de 2024 yılı içinde uluslararası, ulusal ve yerel bir dizi sportif faaliyet yapıldığını söyleyen Seçer; Çocuk Maratonu, Mersin Dağ Koşusu, Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu, Pro Beach Tour, Tarsus Kleopatra Bisiklet Turu, Tarsus Uluslararası Yarı Maratonu ve 6. Uluslararası Mersin Maratonu'nu gerçekleştireceklerini müjdeledi.
Mersin'den tüm dünyaya çağrı yapan Seçer, "Herkesi Mersin'e bekliyoruz. Herkes gitsin tersine ama birçok kişi gelsin Mersin'e" diye konuştu.
Daha önce yapılan sportif faaliyetlerin ardından sporculardan olumlu geri dönüşler aldıklarını söyleyen Seçer, şöyle konuştu:
"Beklentimizin çok üzerinde bir memnuniyet oluyor. Özellikle burada mücadele eden sporcular, federasyon temsilcileri memnuniyetlerini ifade ediyor. Büyükşehir olarak yaptığımız organizasyonlarda ciddiyete önem veriyoruz. Yani yaptığımız organizasyonların düzenli olması, uluslararası etkinliklerin standartlara, kurallara uygun olması bizim için önemli. Tabii Mersin'in tanıtımı açısından çok önemsiyoruz. Bu anlamda da özellikle ilk kez bu bölgeye gelen sporcuların Mersin ile ilgili değerlendirmelerini kıymetli buluyoruz."
ANAMUR'DAN TARSUS'A KENTİN TARİHİ, DOĞAL VE KÜLTÜREL GÜZELLİKLERİ PEDALLANACAK
Toplam 4 gün sürecek yarışma boyunca sporcular, Anamur'dan Tarsus'a Mersin'in tarihi, doğal ve kültürel güzelliklerini pedallayarak keşfedecek. Birbirinden heyecanlı anlara sahne olacak yarışma sonunda dereceye girenlere toplam 19 bin 30 Euro ödül verilecek.
1. Etap'ta Anamur-Gülnar 103.2 kilometre, 2. Etap'ta Gülnar-Mersin Soli Pompeipolis 153.3 kilometre, 3. Etap'ta Tarsus–Mersin Özgecan Aslan Barış Meydanı 137.5 kilometre ve 4. Etap'ta da Mersin merkez olmak üzere 124.4 kilometre pedal çevirilecek.
Son Dakika › Yerel › 6. Tour of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu Başladı - Son Dakika
Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir, göreve geldiklerinde Nilüfer'in mahallelerinde kaynaşma ve dayanışmayı artıracaklarını söyledi. Şadi Özdemir, çocuklara yönelik oyun alanlarını da ekoloji ve iklimle ilgili duyarlılıklarını besleyecekleri bir anlayışla kurgulayacaklarını belirtti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, seçim güvenliği kapsamında 324 bin Emniyet Genel Müdürlüğü, 197 bin Jandarma Genel Komutanlığı, 2 bin 850 Sahil Güvenlik Komutanlığı ve 53 bin güvenlik korucusu ve 17 bin gönüllü güvenlik korucusu olmak üzere toplam 594 bin personelin görevlendirildiğini bildirdi. Bakan Yerlikaya, seçim güvenliği için yapılan çalışmaların büyük hassasiyetle sürdürüldüğünü ve tüm tedbirlerin alındığını belirtti.
Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının üzerinden 15 yıl geçti. Siyasetteki ilkeli ve dik duruşuyla tanınan Yazıcıoğlu, darbe karşıtı söylemleriyle akıllara kazındı. Yazıcıoğlu'nun hayatı ve siyasi kariyeri hakkında bilgiler verildi. Ayrıca, Yazıcıoğlu'nun darbelere karşı duruşu ve siyasi söylemleri de vurgulandı. Yazıcıoğlu'nun şiirlerine de yer verildi.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Abdal Meydanı'nda gerçekleştirdiği sahur programında Bursalıların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Vatandaşlar, izdihamın yaşandığı meydanı 'Bozbey gelecek Bursa gülecek' sloganıyla inletti.
Kahramanmaraş'ta 15 yıl önce helikopterin düşmesi sonucu yaşamını yitiren Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin ölümüne ilişkin arama kurtarma çalışmalarındaki ihmalle ilgili 3 dava sonuçlanırken, devam eden ana soruşturmada yeni...
Samsun Valisi Orhan Tavlı, ulusal ve yerel basının doğru ve tarafsız haberlerle kamu hizmeti ürettiğini ifade etti. Vali Tavlı, basın mensuplarıyla iftarda bir araya gelerek, onların vatandaşları bilgilendirme ve aydınlatma görevini yerine getirdikleri için teşekkür etti.
Kuşadası'nda Gelecek Partisi'nden istifa ederek CHP'ye geçen yaklaşık 150 kişiye rozetleri takıldı. Törende konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, ailenin her geçen gün büyüdüğünü söyledi.
AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, Denizli'nin Acıpayam ilçesini ziyaret ederek, ilçeye bağlı ürettiği ayakkabılarıyla ünlü Yeşilyuva Mahallesi'ne daha büyük ve modern bir ayakkabı imalat sanayi sitesi kurulacağını müjdeledi. Güngör ayrıca diğer ilçeleri de ziyaret ederek seçim çalışmalarına destek verdi ve şehit ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
31 Mart yerel seçimleri için son haftaya girilirken, seçimin sonucunu kararsızların tercihi belirleyecek. Propagandalarını bu kesime yönelik devam ettiren AK Parti teşkilatı yüz yüze temaslarını artırırken, iftar ve sahur programlarında vatandaşlarla bir araya geliyor. Şu ana kadar 40'ı aşkın ilde miting yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da son güne kadar mitinglerini sürdüreceği öğrenildi.
Erzincan Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Kemah ve Kemaliye ilçelerinde polislerle bir araya gelerek ilçe kaymakamlarına ziyarette bulundu. İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Emniyet Müdür Yardımcıları Gökhan Tuna ve Turgay Begen ile birlikte Kemah ve Kemaliye İlçe Emniyet Amirliklerini ziyaret etti. Ziyaretler kapsamında; Kemah ve Kemaliye İlçe Emniyet Amirliklerinde görev yapan personellerle bir araya gelen İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimler öncesi ilçelerde alınan güvenlik tedbirleri hakkında bilgi aldı. Kurt, polislere görevlerinde kolaylıklar ve başarılar diledi. Erzincan Emniyet Müdürü Kenan Kurt daha sonra Emniyet Müdür Yardımcıları Gökhan Tuna ve Turgay Begen ile birlikte Kemah ve Kemaliye Kaymakamlıklarını ziyaret etti. Ziyaret kapsamında; Kemah Kaymakamı Ökkeş Safa Türkoğlu ve Kemaliye Kaymakamı İlhan Kayatürk'ü makamlarında ziyaret ederek bir süre görüşen İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt misafirperverliklerinden dolayı Kaymakam Ökkeş Safa Türkoğlu ve Kaymakam İlhan Kayatürk'e teşekkürlerini iletti.
Yerel seçimler için son dönemece girilirken Hatay'da yapılan ankete göre; AK Parti'nin adayı Mehmet Öntürk ipi göğüslüyor. Öntürk'ün yüzde 48.9'luk kesimin desteğini aldığı ankette CHP'nin adayı Lütfü Savaş yüzde 39'da kaldı. TİP'in adayı Gökhan Zan'ın oy oranı ise yüzde 5.1 olarak belirlendi.
Belçika'nın Limburg bölgesinde PKK yandaşlarının arabalarına terör örgütünü simgeleyen paçavralar ve elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterlerini asarak sergiledikleri provokasyona Türklerin müdahale etmesiyle ortalık yangın yerine döndü. Türk asıllı bir vatandaşın darp edildiği görüntülerin servis edilmesi üzerine gerilimin tırmandığı olay sırasında bazı araçlar ateşe verilirken, çok sayıda polisin olay yerine sevk edilmesiyle sükunet sağlandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?