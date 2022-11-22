6 yıl önce "İnternet kafeye gidiyorum" diyerek evden çıkan Nesrin Koçaklı hala bulunamadı - Son Dakika
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6 yıl önce "İnternet kafeye gidiyorum" diyerek evden çıkan Nesrin Koçaklı hala bulunamadı

22.11.2022 17:30

Zonguldak'ta yaşayan 15 yaşındaki Nesrin Koçaklı, 6 yıl önce "İnternet kafeye gidiyorum" diyerek evden çıktıktan sonra kayıplara karıştı. Nereye gittiği hala bilinmeyen Koçaklı'nın cansız bedeni dahi bulunamadı.

Mithatpaşa Mahallesi'nde yaşayan Nesrin Koçaklı, 'İnternet kafeye gidiyorum' diyerek evden ayrıldıktan sonra bir daha ortalıkta görünmedi. Koçaklı'nın, en son internet kafenin bulunduğu sokakta görüldüğü tespit edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekipleri, 27 Haziran 2019'da en son birlikte görüldüğü erkek arkadaşı E.K'yı gözaltına aldı.

ERKEK ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI AMA SERBEST BIRAKILDI

Liman arkasındaki kayalıklarda genç kızı denize atarak öldürdüğü iddiasıyla adliyeye sevk edilen E.K, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahkeme heyeti, sanık E.K'yı mağduru öldürecek bir husumeti bulunmaması, denize attığına dair delil olmaması ve dosyadaki tüm delil ve ifadelerin birlikte değerlendirilmesi sonucu savcılığın mütalaasına uyarak 2 yıl hapis cezasına çarptırdı.

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6 YIL GEÇMESİNE RAĞMEN HİÇBİR İZ YOK

E.K, tutuklulukta geçirdiği süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi. Nesrin Koçaklı'nın kayboluşunun üzerinden 6 sene geçmesine rağmen hala bir iz bulanamadı.

"NE ÖLÜSÜ NE DE DİRİSİNDEN HABER YOK"

Gözyaşları içinde biran önce kızının ölüsünün ya da dirisinin bulanarak teslim edilmesini isteyen anne Yeter Koçaklı, "Kızım kayboldu. 6 sene önce. Kızımı bulamadım. Ben çocuğumu bulmak istiyorum. Ölüsünü veya dirisini. Allah kimsenin başına vermesin. 6 yıldır kızımdan haber yok. Ne ölüsünden ne dirisinden bir haber yok. Evladımı bulayım da bir mezarı olsun" dedi.

Türkiye'nin en gizemli olaylarından biri! Genç kız 6 yıl önce sırra kadem bastı, ölüsü bile ortada yok

"ARTIK BİR MEZARI OLSUN"

Koçaklı açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "6 senedir kızımı arıyorum. Ne ölüsünü ne dirisini arıyorum. Artık bir mezarı olsun. Duyanlar görenle bize haber versin. Ne olursunuz benim yaşadığım evlat acısını kimse yaşamasın. Duyanlar görenler beni alsın. Ben kızımı bulmak istiyorum. Elimden geleni yapıyorum kızımı bulamadım. Allah kimseyi evlat acısıyla sınamasın. Kızımın ne ölüsü ne dirisi mezarını bulayım. 6 senedir ne izi ne haberi yok. Aramaları da durdu herhalde hiç bir şeyden haber yok. Ben kızımı arıyorum 6 yıldır yok. Ama ben kızımı nerede bulacağım. Ben çocuğumu bulamadım 6 yıldır."

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel 6 yıl önce 'İnternet kafeye gidiyorum' diyerek evden çıkan Nesrin Koçaklı hala bulunamadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 6 yıl önce "İnternet kafeye gidiyorum" diyerek evden çıkan Nesrin Koçaklı hala bulunamadı - Son Dakika
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