60 kişinin hayatını kurtardı, enkaz altında kalarak yaşamını yitirdi

Mezarını depremden 15 gün önce aldığı iş makinesi kazdı

GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye içesinde 6 katlı Polat Apartmanında bulunan ve evlerinde mahsur kalan yaklaşık 6o kişiyi kurtaran Burhan Polat, binadan çıktıktan sonra düşen beton duvarın altında kalarak hayatını kaybetti. Burhan Polat'ın mezarını ise depremden 15 gün önce aldığı iş makinesi ile kazıldığı ortaya çıktı.

İslahiye ilçesinde bulunan 6 katlı Polat apartmanın 3. Katında oturan Burhan Polat, Kahramanmaraş'ta merkezli meydana gelen deprem ile uyandı. Önce çocuklarının güvende olduğunu öğrenen Burhan Polat daha sonra ise binada bulunanların yardımına koştu. Yıkılan vestiyerlerin düşmesi nedeniyle açılmayan kapıları tekmeleyerek kıran Burhan Polat dairelerde oturan yaklaşık 60 kişiyi sağ salim tahliye etmeyi başardı. Son olarak amcası Cafer Demir'i dışarıya götüren Burhan Polat, binanın dışına çıktığında ise üzerine 3. Katın duvarı düştü. Enkaz altında kalan Burhan Polat kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Herkesi tahliye etti, dışarı çıktığı anda enkaz altında kaldı

Polat apartmanı 2. katta oturan ve Burhan Polat'ın amcası olan Cafer Demir, yaşananları şöyle anlattı:

"Burhan, ilk sarsıntıdan itibaren yukarı kattan başlayarak, bütün komşuları uyararak, kapılarını tekmeleyerek, kırdı, kapıları açtı. En son bizim yanımıza geldi. Biz ikinci kattaydık. Komşum Şahin Güler yardım istedi. Burhan komşuya yardım et dedim. Komşuya yardım etti. Binayı boşalttıktan sonra, dışarıya çıktı. İki bina arasında duvar üzerine düştü. Ortalama 55-60 kişi vardı. Hepsini Burhan tahliye etti. Bir kahraman gibi mücadele etti. Allah razı olsun hepimizi kurtardı, yardımcı oldu. Kendisinin vadesi dolmuş" dedi

Yeğenin cenazesini kendi elleriyle kaldırdı

Burhan Polat'ın caddeye ismi verilmesini isteyen Cafer Demir, yeğenin cenazesini kendi elleriyle enkazdan çıkararak, hastaneye götürdüklerini ifade ett. Demir, "Caddeye ismi verilirse çok seviniriz. Kahraman gibi 50-60 kişiyi çıkarttı. Ben binadan aşağıya iniyordum. Çocukları bana doğru 'Baba' diye bağırıyordu. Benden önce çıktığını söyledim. Bir de baktık ki yan tarafta duvarın altında kalmış. Önce bizi kurtardı. Hepimizin kapılarını tekmeledi uyardı. Benden 2 saniye önce çıktı. Baktık ki yan tarafta düşmüş, enkaz altında kalmış. Kardeşi Mehmet ve çocukları ile birlikte kaldırdık, Omuzundan tutup kaldırdık, arabaya koyduk, hastaneye götürdük" dedi.

Babası ile en son telefonla görüştü

Depremin ardından hemen babasının yanına doğru hareket ettiğini anlatan Hikmet Polat, yolda kendisinin de enkaz altında kalmaktan son anda kurtulduğunu kaydetti. Hikmet Polar, "Depremin ilk günü eşimin bağırtısına uyandım, kalktım babamı aradım. Güvenli bölgeye geçin, biz de geliyoruz dedim. Babamla bağlantımız kesildi. Annemi, kız kardeşimi aradım ulaşamadım. Evden çıktım, üçüncü depremde yoldaki bir bina önüme kepti. Arabayla manevra yaptım, son anda kurtuldum. Buraya geldim, kardeşimi ve ablamı gördüm. Babama seslendim, Baba diye, aşağıya, yukarıya doğru bağırdım. Yok. Arka tarafa doğru bağırdık yine yok, evin arasına girdik enkazlardan dolayı yine göremedik. En sonunda kardeşim babam burada abi diye bağırdı, babamı enkazdan çıkarıp, hastane getirdik ama hayatını kaybetti" şeklinde konuştu.

"Herkesin canını kurtardı ama kendi canını kurtaramadı"

Babasının binada yaşayan yaklaşık 60 kişinin canını kurtardığını ama kendisinin babasına yetişemediğini anlatan Hikmet Polat, "Babam binada oturanların kapılarını tek tek kırıyor. Dairelerinde kalanları kurtarmış. İnsanların canını kurtardı ama kendi canını kurtaramadı. Kendisi enkazın altında kaldı" ifadelerini kullandı.

Depremden önce aldığı iş makinesi kendi mezarını kazdı

Hikmet Polat, babasının 15 gün önce aldığı iş makinesi babasının mezarını kazmak zorunda kaldıklarını da anlatarak, "Babam rahmetli olmadan 15-20 gün önce iş makinası aldı. Amcamızın oğlu vardı, ona teslim etmişti. İş makinesi ile yasada çalışıyordu. Depremin olduğu gün babamızın mezarını babamın aldığı kepçe ile kazdık. Yine depremden sonra 200-250 adet mezar eşildi. Bu iş makinesi ile enkazda arama kurtarma çalışmaları yürüttük" diye konuştu.

Büyük acı yaşayan Hikmet Polat her gün amcasının oğlu ve kepçeyle birlikte babasının mezarı başına giderek dua ediyor.