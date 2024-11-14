60 Yaş Üstü Erkek Öğrencilerden Renkli Örgü Dersi

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EBYÜ Tazelenme Üniversitesi'nde örgü dersi alan 60 yaş üstü erkek öğrenciler renkli görüntüler oluşturdu

ERZİNCAN - Yaşlı nüfusun aktif ve sağlıklı yaş alması için geliştirilen yetişkin eğitim modeli olan Erzincan Binali Yıldırım Tazelenme Üniversitesi eğitime start verdi. Eğitimde ilk olarak örgü örmeyi öğrenen 60 yaş ve üzeri erkek öğrenciler renkli anlara sahne oldu.

45 öğrencinin aktif olarak eğitim aldığı 60+ Tazelenme Üniversitesi, yaşlıların kendilerini yenilemeleri ve sosyal hayata etkin katılımlarını teşvik ediyor. Aynı zamanda yaşlı bireylere yeni beceriler kazandırarak hem zihinsel hem de fiziksel sağlıklarını korumalarına yardımcı oluyor.

Üniversiteye başvurarak kayıt yaptıran 73 yaşındaki Emine Amanus, sınava girip, okul kazanmak ve tekrar bu sıralarda oturmak gibi hayalleri olduğunu söyleyerek iyi ki projenin gerçekleştirildiğini ifade etti.

Sınıfta 60 yaş üstü erkek öğrencilerin örgü öğrenmeleri dikkat çekerken, öğrencilerin azmi ve isteği takdir topladı. İlk dersleri örgü örmek olan erkek öğrenciler hem eğlendi hem de öğrendiler.

Örgü örme noktasında pek başarılı olamadığını kaydeden Nevzat Gündüz, "İlk dersimiz örgü üzerine. Hanım ısrar ediyor, öğren diye. Bizde hep kaçamak yapıyorduk ama şimdi mecbur öğreneceğiz inşallah hocalarımızın sayesinde." diye konuştu.

Almanya'dan erken emekli olarak Erzincan'a gelen ve 60+ Tazelenme Üniversitesi'ne kayıt yaptıran Saime Dinç ise "Eğitimde ne zaman hangi dikişi kullanacağımızı öğreniyoruz. Arkadaşlarımız örgü öğreniyor bizde öğreneceğiz. Bunlar bizim sosyal aktivitemizi geliştiriyor ve aynı zamanda zihnimizi dinlendiriyor." şeklinde konuştu.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Tasarım Bölümü Moda Tasarım Öğr. Gör. Neslihan İlter, erkeklerin kadınlara göre biraz daha başarılı olduğunu belirtti. İlter, "Kadınların el becerileri daha yatkın ama erkeklerin sonuç odaklı olması bizim işimize daha çok yarıyor." dedi.

"45 öğrencimizle ilk atölye dersimizi gerçekleştirmek üzere toplandık" diyen 60+ Tazelenme Üniversitesi Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Kampüs Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Sevda Öztürker, söz konusu programın yüzde 70 teorik derslerle, yüzde 30 ise uygulamalı derslerle devam edecek olan bir sağlıklı yaşlanma ve aktif yaşlanma sürecini destekleyici bir eğitim modeli olduğunu dile getirdi. Öztürker, proje hakkında bilgilendirmelerde bulunarak, "Derslerin kapsamında sağlık, finans, hukuk, iletişim, teknoloji okur yazarlığı ile ilgili bir takım teorik derslerimiz olacak. Bunların yanı sıra atölye derslerimizle de öğrencilerimize örgü teknikleri, yemek pişirme ve moda tasarımı hocalarımızın öğretecekleri tekniklerle onları aktif tutmayı gerçekleştirebilecek bir takım tasarım derslerimiz olacak." ifadelerine yer verdi.

Öğrencilere fizik egzersiz dersleri de verileceğini aktaran Öztürker, eğitim programında hareketli yaşamı destekleyecek nitelikte spor aktivitelerinin olacağını böylelikle öğrencilerin aktif yaşamlarını daha dinamik bir şekilde devam ettirmelerinin sağlanacağını söyledi.

"Eğitim programımız 4 yıl devam edecek. Bu süre zarfında bizim öğrencilerimizden tek beklediğimiz şey derslere devam etmeleri" diyen Öztürker, 4 yılın sonunda öğrencilere katılım belgesi verileceğini belirtti.

EBYÜ MYO Müdürü Doç. Dr. Fatih Yavuz Ilgın ise üniversitenin kurulduğu günden bugüne kadar birçok sosyal içerikli projenin içerisinde yer aldığının altını çizerek " EBYÜ 2025 eğitim öğretim yılından itibaren Tazelenme Üniversitesi projesiyle yeni bir projeye daha ev sahipliği yapıyor. Bu kapsamda 60 yaş üstü bireylere güncel hayatlarında kullanabilecekleri temel bilgileri edinebilmeleri adına MYO olarak projeye destek sunmaktayız" dedi.