Ameliyatlı haliyle besicilik yapan Ömer amcanın sözleri yüreklere dokundu
06.03.2026 10:19
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan 66 yaşındaki Ömer Seven, geçirdiği bypass ameliyatına rağmen geçimini sağlamak amacıyla küçükbaş hayvan besiciliği yapmaya devam ediyor. Seven, "Kalpten ameliyatlı olduğum için az bir şey engelli maaşı alıyorum. Yeme güç yetirmek mümkün mü? Torbası 1000 TL. Kaç gün verirsin bir torba yemi buna. Başka gelir yok" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan 66 yaşındaki kalp hastası Ömer Seven geçirdiği bypass ameliyatına rağmen geçimini sağlamak için küçükbaş hayvan besiciliği yapmaya devam ediyor. Stresini koyunlarına türkü söyleyerek atan Seven, tek gelirinin engelli maaşı olduğunu söyledi. 

"YEME GÜÇ YETİRMEK MÜMKÜN MÜ?"

Sürüsünün başında bekleyen Ömer Seven, şöyle konuştu: "66 yaşındayım, bununla işte geçimimi sağlıyorum ne yapayım. Bypass ameliyatlıyım, 5-6 tane hap kullanıyorum. Engelli maaşı alıyorum az bir şey, kalpten ameliyatlıyım ya bundan engelli maaşı alıyorum. Yeme güç yetirmek mümkün mü? Bir torbası 1000 lira, ne yaparsın? Kaç gün verirsin bir torba yemi buna? Bırakmayı düşünmüyorum bununla eğleniyorum işte, ne yapayım? Başka gelir yok. Çocuktan ben başka bir şey beklemiyorum ne yapayım. Kimi diyor ki 'bu yaşta niye koyun besliyorsun' ne yapayım? Yemi şimdi koyunlardan kestik anca yavrulara veriyoruz evde yavrular var bunların. Yemin torbası 1000 lira, kırk kiloluk yem. Kar zarar işte ne yapacaksın, kendimizi koruyor işte ne yapalım. Yaşlıyım ama olsun ne yapayım?"

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Engelli maaşı, Osmaniye, Kadirli, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ali Kublay Ali Kublay:
    Bunu haber bunu insan Arda Turan'ın karısının Hermes çantasımi benim bir fikrim var 2 0 Yanıtla
