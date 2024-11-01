67 Yaşında Arkeolog Olma Hayalini Gerçekleştirdi - Son Dakika
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67 Yaşında Arkeolog Olma Hayalini Gerçekleştirdi

67 Yaşında Arkeolog Olma Hayalini Gerçekleştirdi

Aysun Dalmış, çocukluk hayalini gerçekleştirerek 67 yaşında Arkeoloji bölümünü kazandı.

01.11.2024 10:48
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Osmaniye'de çocukken evlerinin arkasında yapılan arkeolojik kazıdan ve okuduğu kitaptan etkilenerek arkeolog olmak isteyen Aysun Dalmış 67 yaşında azmedip, çok çalışarak Arkeoloji bölümünü kazanarak hayalini gerçeğe dönüştürdü.

Mersin'de yaşayan 3 çocuk annesi Aysun Dalmış, ilkokul, ortaokulu ve sağlık lisesini bitirdikten sonra eğitimine maddi imkansızlıklar nedeni ile devam edemedi. Liseyi bitirdikten sonra evlenen ve hemşire olarak göreve başlayan Aysun Dalmış 3 çocuk sahibi oldu. Evlendikten sonra arkeolog olma hayalini aklından hiç çıkarmayan Dalmış, zamanının çoğunu çalışarak, çocuklarına ve evine ayırdığı için hayali olan bölümü okuyamadı. Emekli olduktan sonra bir süre daha çalışan 67 yaşındaki Aysun Dalmış, çocukken tanıştığı ve Türk olduğu için gurur duyduğu Halit Çambel gibi arkeolog olmak için ders çalışmaya başladı. İlk senesinde girdiği sınavda arkeoloji bölümünü kazanamayan Dalmış, ikinci senesinde Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Arkeoloji bölümünü kazanarak çocukluk hayalini gerçekleştirdi. Şimdi hayallerinin peşinde koşan Dalmış, kazılara katılmayı planlıyor.

Çocukluğundan itibaren arkeolojiye merak duyduğunu belirten diyen Aysun Dalmış, "Mersin'de oturuyorum 3 tane çocuğum var. İlkokuldayken sokakta Halet Çambel'i görmüştüm. Ben onun Amerikalı biri olduğunu sanıyordum, arkeolog olduğunu biliyordum. Sonradan öğrendim Türk'müş çok böyle imrenerek bakmıştım, onun gibi olmak istiyorum demiştim. Kendimce ama işte maddi şart buna el vermedi. Daha sonra Tanrıların Arabaları diye bir kitap okudum, daha da çok etkilendim. Çocukken Kadirli'de oturuyordum, evimizin arkasında Ulu Cami vardı. Orada yer yer kazılar yapılıyordu. Arkeologlar geliyordu. Onları gidip o duvarların arkasından izlerdik ne yapıyorlar, ne ediyorlar diye. Hep merak ederdik nasıl yapıyorlar diye. Onlar da hep çocukluğumdan kalma hayallerimdi. Bu arada evlendim, çocuklardı, okullardı, maddi sorunlardı derken kendi hayalimin peşinde koşamadım. Sonra bunlardan kurtulduktan sonra dedim ki, evet şimdi üniversite sınavına giriyorsun ve arkeoloji bölümüne gidiyorsun. İlk sene girdim, çalışmadan girdim, kazanamadım. Hırs yaptım, oturdum, sabahın köründe kalkıp akşama kadar internetten bir ders çalıştım ve kazandım. Eğer bu senede kazanamasaydım, kesin dershaneye gidecektim, yine bu bölüme girecektim" diye konuştu.

"Bu bölümü bitirirsem en büyük hayalimi gerçekleştireceğim"

Arkeolojik kazılara katılmayı hedeflediğini söyleyen Aysun Dalmış, "Çevremdekiler, herkes beni teşvik ettiler. Git dediler, okumanın yaşı yok, çocuklarım da çok destek oldular ve bu bölümü bitireceğim. Ne olacağım bitirdikten sonra? Aslında benim amacım akademisyen olarak kalmaktı. Ama yaştan dolayı olmuyor. Sadece kazılara katılmayı düşünüyorum sürekli. Sağlık şartlarım herhangi bir sorun olmadığı sürece bundan sonra sürekli kazılarda yer almayı istiyorum. En güzeli, en önemlisi de benim için hayalimi gerçekleştirmiş olacağım" dedi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 67 Yaşında Arkeolog Olma Hayalini Gerçekleştirdi - Son Dakika

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