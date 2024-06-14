68 bin 655 kilometrelik yol 4 bin kamera ile anlık izleniyor - Son Dakika
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Yerel

68 bin 655 kilometrelik yol 4 bin kamera ile anlık izleniyor

Ulaştırma Bakanlığına bağlı Karayolları Genel Müdürlüğünde bulunan 'Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezinde' 68 bin 655 kilometrelik yolun durumu 4 bin kamera anlık olarak izleniyor.

14.06.2024 16:50
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Ulaştırma Bakanlığına bağlı Karayolları Genel Müdürlüğünde bulunan 'Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezinde' 68 bin 655 kilometrelik yolun durumu 4 bin kamera anlık olarak izleniyor. Yollarda oluşacak herhangi bir durumda ise 5 bin personel ile bin 500 makine ile müdahale edilecek.

Ulaştırma Bakanlığına bağlı Karayolları Genel Müdürlüğünde bulunan 'Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezinde'; 81 ildeki 68 bin 655 kilometrelik yolun durumu 4 bin kamera anlık olarak izleniyor. Yollarda oluşacak herhangi bir durumda ise 5 bin personel ile bin 500 makine ile müdahale edilecek. 7/24 görev esasına göre ülke geneline yayılmış 18 Bölge Müdürlüğü, 123 Şube Şefliği, 15 Tünel Bakım İşletme Şefliği, 25 Otoyol Bakım İşletme Şefliği ve 16 Yap-İşlet-Devret Bakım İşletme Şefliğinde kesintisiz hizmet veriyor. Görüntü entegrasyon çalışmaları kapsamında; Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu, Menemen-Aliağa- Çandarlı Otoyolu, Aydın- Denizli Otoyolu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Ankara- Niğde Otoyolu'na ait kamera görüntüleri ile kurum ağına bağlı Karla Mücadele, KDİ (Karayolları Denetim İstasyonu), Bolu Tüneli, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü görüntüleri Ana Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezindeki DLP ekranlar üzerinden izleniyor.

Yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı 7/24 esasına dayalı olarak bayram tatilleri, karla mücadele ve muhtemel afet zamanlarında Ana Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezinde anlık izleme ve takip yapılarak saha ekiplerinin sevk ve idaresi sağlanmaktadır. Her Bölge Müdürlüğünde bir adet Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezi olmak üzere toplam 17 adet merkezin kurulması planlandı. Bu merkezler Genel Müdürlükteki Ana Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezine bağlanacak. Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezine bağlı alt merkezler ve sahada kurulu sistemler bulunmaktadır. Bu sistemler; trafik yönetimine esas veriyi toplar, değerlendirir ve çeşitli bilgilendirme sistemleri aracılığı ile kullanıcılara sunar. Verinin iletilmesinde fiber optik kablo, kablosuz teknolojiler vb. gibi uygun olan haberleşme ortamları kullanılmaktadır.

Karayolları Genel Müdürlüğü yerleşkesindeki Ana Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezine görüntü, ses ve otomasyon sistemleri kurulumu gerçekleştirildi.

Bayram tatili nedeniyle KGM sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçişler, bu gece 00.00'dan başlayarak 15 Nisan Pazartesi saat 07.00'ye kadar ücretsiz olacak.

Yap-işlet-devret projeleri ücretsiz geçiş uygulamasından hariç tutuldu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Karayolları Genel Müdürlüğü, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 68 bin 655 kilometrelik yol 4 bin kamera ile anlık izleniyor - Son Dakika

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