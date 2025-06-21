7 çocuklu öğretmen çift tebessüm ettirdi - Son Dakika
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Yerel

7 çocuklu öğretmen çift tebessüm ettirdi

7 çocuklu öğretmen çift tebessüm ettirdi
21.06.2025 09:24
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Kahramanmaraş'ta yaşları 5 ile 15 arasında değişen 7 çocuk sahibi öğretmen çiftin Milli Eğitim Bakanı ile sohbeti tebessüm ettirdi.

Kahramanmaraş'ta yaşları 5 ile 15 arasında değişen 7 çocuk sahibi öğretmen çiftin Milli Eğitim Bakanı ile sohbeti tebessüm ettirdi. Öğretmen çift evlerinin kapısını İHA'ya açtı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, önceki gün Kahramanmaraş'ta okul ziyaretleri gerçekleştirdi. Kadriye Kanbur İlkokulu'nda öğretmenlerle düzenlenen samimi bir toplantıda 7 çocuklu Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Öğretmenleri çiftte, Bakan Tekin'e gittikleri misafirhane, öğretmenevi ve otellerde yaşadıkları zorluklardan bahsedince tebessüm ettiren anlar ortaya çıktı. Bakan Tekin'de, bundan sonraki süreçte 7 çocukları olan öğretmen ailenin gittikleri yerlerdeki rezervasyonlarda sıkıntı çıkmaması için talimat verdi.

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Öğretmenleri Mustafa (44) ve Demet (38) Akgün çiftinin, 19 yıllık evlilik yaşamlarında Zeynep Hanne (15), Meryem Nemira 13, ikizler Rümeysa Hilal ile Hümeyra Yağmur (11), Tarık Asaf (9), Elif Ada (7) ve Taha Akif (5) isimlerini verdikleri 7 çocukları oldu. Kahramanmaraşlı baba ile Gaziantepli anne 7 çocuklarıyla müstakil bir evde tüm çocukların öğrenci olması nedeniyle hem koşuşturmalı, hem de bir o kadar eğlenceli yaşam sürüyor.

Kadriye Kanbur İlkokulu'nda görev yapan öğretmen çift, Bakan Tekin'le tebessüm ettiren sohbeti sonrasında dikkat çekti. İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirlerinin ulaştığı öğretmen çift, aile yaşamlarıyla ilgili bilgi verdi.

İstanbul'da üniversitede tanıştıklarını ve 2006 yılında evlendiklerini anlatan Akgün çifti, bir süre İstanbul'da görev yaptıktan sonra Kahramanmaraş'a geldiklerin söyledi.

"Çocuklarımızın hepsi öğrenci"

En büyük kızı Zeynep'in 2010 yılında dünyaya geldiğini belirten baba Mustafa Akgün, "2012 yılında da ikinci kızımız Meryem Nemira doğdu. Kahramanmaraş'a 2012 yılında iki çocuğumuz varken geldik. 2014'te ikizlerimiz Rümeysa ve Hümeyra doğdu. 2016 ve 2018'de de Tarık, Elif, en sonunda 2019'da en küçüğümüz Taha Akif doğdu. Bu süreçte 2012 yılından bugüne kadar aynı okulda çalışıyoruz. Çocuklarımızın hepsi öğrenci. En büyük kızımız da geçen yıl İstanbul'daki Valide Bağ Fen Lisesini kazanmıştı. Bu eğitim öğretimini de orada okudu. Hepsi öğrenci, günlük hayatımız öğrencilik işte getir götür şeklinde devam ediyor. Şu ana kadar herhangi bir bakıcımız olmadı. Öğretmen olmamızın, devlet memuru olmamızın verdiği, ücretsiz izinden faydalanma gibi imkanlardan faydalandık. Ben aynı okulda öğlenciyim, eşim sabahçı. Sabahtan başlıyoruz, akşama kadar getir götür devam ediyoruz" diye konuştu.

"Keyifli güzel bir an yaşandı"

Bakan Tekin ile aralarında geçen diyalogu anlatan Akgün, "Bakanımız sağolsun gittiği okullarda öğretmenler odasında toplantılar yapıyor. Bizim okulumuzu da ziyaret etmişti. Toplantıda sorunları olanlarla konuşurken ben de biraz hem keyiflendirmek için hem de gerçekten yaşadığımız bir sorun hakkında konuşmak için söz aldım. Gezi ziyaretlerimizde en büyük problemimiz de konaklama oluyor. Aslında öğretmen evleri öğretmenlere tahsis edilse de genel olarak bizim çok yer bulmakta veya ücret konusunda çok kalabalık olduğumuz için bedelini karşılamakta zorlandığımız bir konaklama türü oluyor. Zaten çoğu zaman da bulamadığımız için çok da kalamıyoruz. Bunu dile getirince kendileri de sağ olsun orada genel müdürlerine direktif vererek bundan sonra en azından rezervasyon konusunda yardımcı olacaklarını taahhüt ettiler. Öyle bir keyifli güzel bir an yaşandı" ifadelerini kullandı.

"Çok eğlenceli tarafı da, zorlukları da var "

Kalabalık aile olmanın çok eğlenceli olduğunu fakat zorluklarını anlatan Akgün, "Çok eğlenceli tarafları da var. Ama işte bunun en zorlu olan yerlerinden birisi gezmek. Özellikle tatilleri değerlendirmek için konaklama. Bu sadece öğretmen evlerine has bir şey değil. Birçok otel, diğer misafirhaneler gibi konaklama yerinde bırakın çok çocuklu aileyi, çocuklu aileye bile çok uygun ortamları yok maalesef. Ek yatakları başka külfetleridir. Bu anlamda algının da değişmesi lazım" şeklinde konuştu.

"Cumhurbaşkanımızın haklılığı ortaya çıktı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllardır en az 3 çocuk dediğine dikkat çeken Akgün, Cumhurbaşkanımızın haklılığı bir şekilde bugün daha da ortaya çıktı" dedi.

Çocuklu ailelerin altyapısını oluşturacak uygulamalar da gerektiğine değinen değinen Akgün, "Mesela ailelere yönelik Ulaştırma Bakanlığı aile indirimi gibi uygulama yapabilir. Konaklama ve yeme içme gibi konularda insanların çok çocukla gezerken rahatlıkla kendilerini ikame ettirecekleri şartlar da sağlanırsa bu daha da kolaylaşır diye düşünüyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

Anne: "Ücretsiz izinler benim için, tüm ailemiz için çok yardımcı oldu"

7 çocuk annesi Demet Akgün ise çalışan anne olmakla çok çocuklu olmanın birlikte biraz zor götürülebildiğini belirtti. Anne Akgün," Bu noktada da ücretsiz izinler benim için, tüm ailemiz için çok yardımcı oldu. Çocuklar büyürken uzun süre ücretsiz izinleri birbirine bağlayarak büyüttüm. Şimdilik de tekrar onlarla birlikte okula döndüm diyebilirim" şekline konuştu.

Dün de Bakan Tekin ile çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdiklerini anlatan Akgün, sohbet ve ziyaret için çok teşekkür etti. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Milli Eğitim Bakanı, Yerel, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Yerel 7 çocuklu öğretmen çift tebessüm ettirdi - Son Dakika

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