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70 Yaşındaki Kadın, Hayat Pahalılığından Yakındı - Son Dakika
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70 Yaşındaki Kadın, Hayat Pahalılığından Yakındı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Nazmiye Arslantaş, aldıkları yaşlılık aylığı ile geçinemediklerini ve temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandıklarını belirtti. Arslantaş, hükümete oy verdiğini ancak şu anda ne yapacaklarını bilemediklerini ifade etti.

10.01.2024 - 12:08,
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BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde eşiyle birlikte yaşayan 70 yaşındaki Nazmiye Arslantaş hayat pahalılığından yakındı. Aldıkları yaşlılık aylığı ile geçinemediklerini ifade eden Arslantaş, "Yıllardır bu hükümete oy verdim, milletine sahip çıksın, milletine. Biz ne yapacağız? Şimdi 65 aylığı alıyoruz ne alayım bununla? Eti de unuttuk, sütü unuttuk, yağı unuttuk. Tüp alamıyoruz, sobanın üstünde yapıyoruz" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Yoğunoluk Köyü'nde Nazmiye Arslantaş (70), eşi Bayram Ali Arslantaş (70) ile birlikte yaşıyor. Her ikisi de yaşlılık aylığı alıyor ve ayrıca ayda bir verilen sosyal yardım parası 800 lira ile geçiniyorlar. Maaşlarının kendilerine yetmediğini ifade eden Nazmiye Arslantaş, gırtlak kanseri şüphesi ile sık sık doktora gitmek zorunda olduğunu ancak maddi durumunun olmadığını anlattı.

"ETİ UNUTTUK, SÜTÜ UNUTTUK, YAĞI UNUTTUK"

Nazmiye Arslantaş şunları söyledi:

"Bizim 65'lik aylığımız var başka hiçbir gelirimiz yok. Ben de rahatsızım. Bir araba ile gideyim desen arabanın gazı pahalı. Adam diyor ki evvel 200 liraya gidiyorsa şimdi 500 lira, bin lira istiyor. Adana'ya gideceğim ne ile gideyim? Diyorlar ki 'riskli, gırtlak kanseri olabilir' diyorlar. İki sefer gittim şimdi ayın 16'sına yine gideceğim. Ne yapmamız lazım? Yıllardır bu hükümete oy verdim, her şeyi katı katı etti. Biz ne yapacağız? Şimdi 65 aylığı alıyoruz ne alayım bununla? Eti de unuttuk, sütü unuttuk, yağı unuttuk.Tüp alamıyoruz, sobanın üstünde yapıyoruz. Benim bir de Parkinson hastalığımı ne diyorlar, ellerim titriyor bir bir şey yapamıyorum. Biz köy yerindeyiz evvel malım vardı ama sattık. Bakmaya çarem yok. Bitti o da bitti. Ne ile geçineceğiz, ne yapacağız? Tavuğum bile yok. Malım yok. Bir aldığımız yaşlılık atlığı. Onunla sırtımıza mı giyelim, boğazımıza mı alalım, ışık parası mı yatıralım, su parası mı verelim? Ne yapacağımı bende şaşırttım."

70 Yaşındaki Kadın, Hayat Pahalılığından Yakındı
Kaynak: ANKA
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