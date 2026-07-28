Madende geçirdiği iş kazası nedeniyle engelli kalan vatandaşın azmi örnek oldu

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde 72 yaşındaki bedensel engelli Celal Odabaş, plastik sepet örerek ailesinin geçimini sağlıyor.

Zonguldak'ta 42 yıl önce maden ocağında çalışırken iş kazası geçiren ve o günden bu yana bedensel engelli olarak yaşamını sürdüren Celal Odabaş, topladığı plastik atık malzemelerinden imal ettiği çanta ve sepetleri satarak ailesinin bütçesine katkı sağlıyor. 11 yıldan bu yana plastik sepet ve çanta örüp satarak geçimini sağladığını ifade eden Odabaş, "1984 yılında madende çalışırken geçirdiğim iş kazası neticesinde bedensel engelli kaldım. Oradan malulen emekli oldum. Oradan aldığım para ile geçinmem zor oluyordu. Daha evvel maket gemiler ve kayıklar falan yapıyordum, şimdi ise sepet örerek aile bütçesine katkı sağlamaya çalışıyorum. Özellikle de belediyenin pazar alanı içerisinde bu işi yapıyorum. Burası aynı zamanda otopark olduğu için engelli arabamdan dolayı sıkıntı yaşıyorum. Belediyeden bana kapalı bir alan tahsis etmesini istiyorum" dedi.

Eşinin ailesine sepet örerek katkı sağladığını ifade eden Şükran Odabaş ise, "Eşim engelli ama bize bu şekil destek verdiği için kendisinden memnunum" dedi.