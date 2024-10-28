758 Öğrenci ile Ay Yıldızlı Koreografi - Son Dakika
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758 Öğrenci ile Ay Yıldızlı Koreografi

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Alanya'da 758 öğrenci, Cumhuriyet'in 101. yılı için 101 çiçekle koreografi gerçekleştirdi.

28.10.2024 15:52
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Evlerinde yetiştirdikleri 101 çiçekle ay yıldızlı koreografiye renk kattılar

Alanya'da 758 çocuktan cumhuriyet kareografisi

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde ortaokul öğrencisi 758 çocuk, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını yaptıkları koreografi ile kutladılar.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları tüm yurtta olduğu gibi Alanya ilçesinde de coşkuyla kutlanmaya başladı. Barbaros Azakoğlu Ortaokulu öğrencileri Cumhuriyetin 101'inci yılına özel hazırladıkları koreografiyi 758 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirdi. Öğrenciler cumhuriyetin 101.yılını esas alarak evlerinde 1 ay boyunca yetiştirdikleri 101 tane çiçek ile gösteriye katıldı.

Barbaros Azakoğlu Ortaokulu Müdürü Murat Ergin Gözütok yaptığı açıklamada," Bu yıl Cumhuriyetimizin 101. Yılını kutlamak için hazırlandık. 758 kişilik dev bir kadro ile hazırlandık. Bakanlığımızın yürüttüğü değerli eğitim projesi kapsamında Eylül ayında 101 öğrencimize yetiştirilebilir çiçek verdik ve bir ay boyunca evlerinde o çiçekleri yetiştirmelerini istedik. Çiçeklerini yetiştirdiler ve tüm okulun katıldığı 101. Yıl ve ay yıldızlı koreografi hazırlayarak 101 çiçeğimizi bu çalışmanın içerisinde kullandık. Çok coşkulu ve verimli bir çalışma oldu. Velilerimiz, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz ile beraber 101. Yılımızı coşkuyla kutladık." İfadelerini kullandı.

Kutlamaya katılan 758 tane ortaokul öğrencisi kareografi bitiminde yanlarında getirdikleri balonları gökyüzüne bıraktılar.

758 Öğrenci ile Ay Yıldızlı Koreografi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 758 Öğrenci ile Ay Yıldızlı Koreografi - Son Dakika

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